Metti 1 rotolo di carta igienica nell’armadio e rimarrai sorpreso dal risultato

In molti stanno mettendo un rotolo di carta igienica nell’armadio. Ecco il motivo per cui ne rimarrai sorpreso.

Durante la giornata, che noi siamo in casa o in ufficio o in qualche altra parte potrebbe scapparci di andare in bagno e quasi sempre il nostro dilemma, specie se non nelle nostre case, è quello di chiedersi se c’è della carta igienica.

Spesso, specie nelle toilette pubbliche o anche in quelle private, questa manca spesso e quindi ricorriamo per la nostra igiene intima a dover utilizzare dei fazzolettini di carta in attesa di tornare a casa per igienizzarsi meglio.

Carta igienica: ecco cosa accade lasciando un rotolo all’interno dell’armadio

Per questo motivo, sono state messe in commercio salviettine di carta igienica che hanno un azione antibatterica così come i copri water che sono utili qualora dovessimo utilizzare un water usato da molta gente.

Purtroppo, quando ci scappa non possiamo obbligare il nostro corpo ad attendere oltre altrimenti potremmo trovarci in spiacevoli sorprese o obbligare chi è con noi di tornare a casa senza godersi il momento.

In commercio ci sono tanti tipi di carta igienica nonostante il loro utilizzo è finalizzato allo stesso scopo ma ci sono rotoli che sono più duri di altri e altri invece più soffici con una trama più assorbente.

Questo dipende molto dalla delicatezza della pelle di una persona e dai problemi che ha e quindi la scelta è molto personale e nessuno potrebbe decidere per un altro, l’importante è che non manchi mai.

C’è chi, per via del colore del proprio bagno, opta per quella colorata che si può trovare o a tinta unita o con dei ricami che richiamano la marca dell’azienda produttrice stampata con colori diversi.

Come procedere

Molti di questi rotoli di carta igienica sono anche profumati e di conseguenza nel nostro bagno avremo un profumo inconfondibile che si riconosce appena si mette piede all’interno della stanza.

Proprio per questo motivo, in molti hanno utilizzato un rotolo di carta igienica all’interno dell’armadio, specialmente nel vano dedicato al bucato da utilizzare per il bagno e quindi per asciugarsi dopo una doccia o un bidet.

Molti di questi rotoli hanno un profumo di talco e proprio questi sono i più indicati da poter essere riposti in armadio, in quanto tenendo un rotolo vicino agli asciugamani e chiudendo le ante, accadrà qualcosa di sorprendente.

Il profumo del talco rimarrà intrappolato all’interno dell’armadio e i nostri asciugamani non faranno altro che assorbire tutto il profumo e rimanere profumati a lungo finché non li utilizziamo.

Questo metodo è utile qualora non possiamo utilizzare dei detersivi profumati per problemi di allergia e quindi invece di avere un profumo anonimo possiamo rendere la nostra biancheria profumata senza spendere ulteriori soldi.

Sono tante le persone che tendono ad avere i rotoli di carta igienica vicino agli asciugamani in modo che questi possano prendere tutto il profumo e diventare accoglienti anche all’olfatto una volta utilizzati.

Non vi resta che provare questo metodo e rimanere sorpresi dal suo risultato.