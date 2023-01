Come accorciare le tende senza toglierle dalla finestra: zero forbici

Ecco cosa dovete fare per accorciare le tende senza forbici e senza toglierle dalla finestra: il tutto richiede davvero pochissimo tempo.

Un trucco estremamente efficace vi aiuterà ad accorciare le vostre tende evitando di utilizzare le forbici. Inoltre non dovrete toglierle dalla finestra, per poter svolgere tale intervento. Avete comperato delle tende nuove e risultano essere eccessivamente lunghe? Qui troverete un modo decisamente valido, per poterle accorciare in maniera rapida e senza doverle tagliare.

Tende per la casa: l’arte di arredare

Prima di passare a questo, cerchiamo di capire che valore può avere una tenda nella propria casa. Insomma come qualsiasi altro dettaglio, anche la tenda ha e può avere il suo perchè.

Tutti gli stilisti concordano sul fatto che noi siamo anche ciò che portiamo addosso, poichè un capo non fa altro che esprimere il nostro essere più profondo e questo non vale solo per noi. La moda infatti può riguardare anche la propria casa che altro non è che qualcosa che esprime al meglio il nostro monto interno e per questa ragione va personalizzata attraverso il giusto arredamento. Se pensiamo alle varie stanze della nostra casa sicuramente non possono mancare le tende che se ben scelte possono dare quel tocco in più alla propria casa. Le tende possono infatti essere fonte di vitaltà e entusiasmo a patto che siano scelte con criterio in base ai propri desideri e gusti.

Ovviamente ogni donna la perfezionerà e la renderà unica in base alla propria personalità.

Se per esempio una donna ama la fantasia plissetteta potrà scegliere delle tende plissettate che si caratterizzano per un tessuto a piegoline fitte e la fantasia messa verticalmente.

Oltre che del colore e della fantasia di una tenda, bisogna anche tener conto della misura delle tende: ecco che esistono anche le tende plissettate su misura, dove chi se ne intende, tende a calcolare le varie misure in modo esatto in base agli spazi dell’ambiente.

Ovviamente in commercio c’è di tutto, le tende sono varie in base ai desideri delle persone. C’è chi le preferisce chiare, chi scure.

Ma il punto è che spesso si può aver bisogno di doverle accorciare, perchè magari troppo lunghe: cosa fare in questi casi?

Un metodo efficace per accorciare le vostre tende

Ecco che entra in scena il metodo che può fare per voi e che può semplificarvi questa operazione che sembra fastidiosa.

Per riuscire a rendere più corte delle tende eccessivamente lunghe, la prima cosa da fare è quella di munirsi di un cartoncino scuro. Su quest’ultimo bisognerà poi effettuare un taglio con un’altezza corrispondente a 6 cm, mentre sul lato sinistro della base la larghezza dovrà corrispondere a 5 cm. Sul lato destro della base, invece, la misura della larghezza dovrà equivalere a 4 cm.

È importante eseguire bene le misure indicate, per un’ottima riuscita finale.

Una volta fatto ciò, prendere un altro cartoncino ma stavolta chiaro, della stessa lunghezza del lato sinistro della base presente sul cartoncino scuro.

Per tenerlo fermo si dovrà provvedere a bloccarlo con due nastri adesivi trasparenti su entrambe le sue estremità.

Un aspetto da non tralasciare, è quello di disegnare nella parte centrale del foglietto bianco una linea rossa. A questo punto bisognerà procedere andando a posizionare i due cartoncini sovrapposti in questo modo, sotto all’ago della macchina da cucire.

Nel taglio eseguito sul cartoncino scuro al principio, si potrà andare a inserire il bordo piegato della tenda che si vuole accorciare. Attraverso la trama della tenda trasparirà la linea rossa disegnata al centro del cartoncino bianco.

Questa linea servirà per tracciare perfettamente la cucitura che si effettuerà ora man mano, grazie all’utilizzo della macchina per cucire.

Ora occorre continuare a cucire il bordo della tenda, seguendo alla perfezione la linea rossa con quella eseguita dalla cucitura.

Svolgendo questo procedimento con attenzione, si riuscirà a ottenere un risultato finale ottimale. Infatti dopo aver fatto tutta la cucitura, avrete modo di poter usufruire di una tenda accorciata bene e senza la presenza di eventuali difetti.

Tutto questo evitando di dovervi servire dell’uso di forbici, oppure di perdere tempo ulteriore per togliere la tenda dalla finestra.

Questo è un metodo sicuramente molto valido e semplice, da poter concretizzare in questi casi. Spesso capita di acquistare delle tende che ci piacciono molto. Però poi quando si arriva a casa, ci si accorge di aver preso le misure visive in modo sbagliato. Col risultato che la tenda risulta essere troppo lunga.

Con tale espediente, però, si ha la possibilità di poter rimediare con questi pochi e facili procedimenti.

Ulteriori passaggi finali da eseguire: cos’altro fare?

Dopo aver fatto la cucitura, servirsi del ferro caldo per eliminare i segni dovuti dalla piega appena eseguita.

Una volta terminato questo passaggio, si dovrà prolungare con un altro cartoncino la base più corta del foglietto scuro, dopo averlo tagliato della misura che si desidera usare pure per la seconda piega da fare sulla tenda.

Quest’ultima si eseguirà tramite lo stesso procedimento seguito per realizzare la prima piega, andando dunque a fissare il prolungamento del cartoncino con del nastra adesivo.

Successivamente si riutilizzerà il passaggio del ferro da stiro caldo, per stendere bene le pieghe.

A questo punto la vostra tenda è pronta per essere utilizzata senza alcun problema, per merito della giusta lunghezza ottenuta per via di questo lavoro eseguito a mano.

Infine con questo metodo avrete anche formato due bordi molto gradevoli da vedere, dal punto di vista estetico.

Peculiarità che vi aiuteranno a rendere ancora più caratteristico il lavoro eseguito con le vostre stesse mani. Per un risultato finale impeccabile sotto ogni punto di vista.

Ecco che attraverso questo metodo potrete accorciare le vostre tende, senza pericolo di poterle rovinare. Ovviamente occorre seguire i passaggi nel modo in cui è stato detto per non incorrere in errori o pasticci di cui potreste pentirvi.

Da oggi le vostre tende sono al sicuro proprio come voi!