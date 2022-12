Metti 1 mela nel forno ancora caldo: è il rimedio a un diffuso problema in casa

Che cosa potrebbe fare una mela nel forno ancora caldo? Una mossa strategica che sicuramente non potrai più smettere di fare tutti i giorni.

Ci sono così tante soluzioni per una casa perfetta a pochi euro, che in pochi ne sono a conoscenza. In effetti, di solito la mela si mangia ma ci sono anche altri ottimi metodi rivoluzionano il modo di fare e di pensare. In questo caso parliamo di una mela che viene messa in forno e il motivo è completamente diverso da quello che si pensa. Scopriamo insieme come fare e perché è consigliato farlo almeno una volta alla settimana.

Mela nel forno: risolve un diffuso problema

In una casa spesso e volentieri ci sono dei cattivi odori che devono essere immediatamente debellati. Le cause possono essere tantissime, ma nella maggior parte dei casi è l’umidità e il cucinare che rende la casa invivibile sotto ogni punto di vista.

Pensiamo ad una casa umida e fredda, dove le finestre non vengono mai aperte: quello che si andrà a creare è un insieme di odori particolarmente fastidiosi. Da mettere in conto anche l’odore di cibo che pervade tutte le stanze, quando si preparano dei manicaretti senza accendere una cappa o una ventola.

La maggior parte delle persone corre ai ripari con ogni tipo di prodotto profumato per la casa, che potrebbe essere ricco di ingredienti nocivi che non fanno bene all’ambiente – alla salute e nemmeno al proprio budget. Gli esperti consigliano di ricorrere ai metodi naturali, quelli della nonna e uno in particolare è veramente curioso. Pronti a scoprirlo?

Mela nel forno caldo: il rimedio per tutti i giorni

Si dice sempre che una mela al giorno levi il medico di torno, ed è assolutamente vero. Questo è un frutto che ha mille particolarità e benefici tanto che viene consigliata in ogni tipologia di dieta o alimentazione. Adatta per i bambini e agli anziani, diventa un ottimo spezzafame per il pomeriggio ed è praticamente impossibile esserne intolleranti.

Eppure, questo è un frutto che non sempre deve essere utilizzato come cibo perché ci sono dei rimedi naturali che si basano sul frutto per profumare naturalmente tutta la casa. Un metodo economico ed ecologico.

Come anticipato, avere una casa accogliente è importante ma i deodoranti chimici non sono sempre un’ottima idea. L’alternativa naturale è una mela rossa di quelle croccanti e profumatissime.

Per rinfrescare l’aria all’interno è importante usare una mela, tagliandola a fette prima di metterla dentro una teglia o nella carta forno. Subito dopo, la teglia va inserita nel forno già caldo ad una temperatura di 180° (non superiore).

Lasciate per 15 minuti e poi aprite la porta del forno per fare in modo che tutto il profumo possa abbracciare la casa. La mela è veramente potente, infatti riesce a neutralizzare perfettamente gli odori forti come quelli di aglio – cipolla e fritto. Per un tocco aggiuntivo, gli esperti consigliano di aggiungere un piccolo tocco di cannella così da rendere la casa ancora più profumata.