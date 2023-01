Metti 1 bicchiere d’acqua dietro la porta di casa, potrebbe salvarti mentre dormi

Sapevi che migliaia di persone hanno iniziato a mettere un bicchiere d’acqua dietro la porta? Il motivo ti stupirà.

Il bicchiere d’acqua dietro la porta potrebbe salvarti mentre sei nella tua stessa casa. Scopriamo perché.

Bicchiere d’acqua dietro la porta: perché metterlo

Febbraio è il mese dedicato, per molti italiani, alla settimana bianca. Altri, invece, si ritaglieranno qualche giorno di pausa in occasione del ponte di Carnevale. Altri ancora, lasceranno la propria abitazione per trascorrere la sera di San Valentino in compagnia della propria metà.

I più sfortunati, se così vogliamo chiamarli, escono di casa alla mattina e vi rientrano alla sera semplicemente per lavorare. In tutti questi casi indicati, c’è una costante: si esce di casa per molte ore e si lascia la casa incustodita.

Nel nostro paese, purtroppo, i furti sono aumentati e possono riguardare case di diverse tipologie. Per questo motivo, è necessario dover adottare tutte le misure in nostro possesso per evitarli. E’ stato stimato che, sin dal 2010, i furti sono aumentati. Basti pensare che nel 2019 sono stati 10,3 ogni 1000 case.

I malviventi potrebbero appostarsi dinanzi alle nostre case e conoscere alla perfezione le nostre abitudini. Ecco dunque che, il trucco del bicchiere d’acqua potrebbe rivelarsi molto utile. Come? Scoprilo di seguito.

Perché farlo

I malviventi possono essere molto discreti quando entrano nelle nostre abitazioni. Alcune volte, potrebbero essere talmente tanto bravi da non lasciare indizi. Altre, invece, potrebbero Lasciarne parecchi. Ecco perché bisognerebbe utilizzare il trucco del bicchiere d’acqua. Esso servirà a farci capire se c’è stata qualche intrusione in casa nostra.

Funziona così. Prendi un tappeto e posizionalo dietro la porta. Poi metti un bicchiere d’acqua sopra il tappeto. Se viene aperta la porta, il bicchiere si rovescerà senza fare rumore, bagnando il tappeto. Ciò ti aiuterà a capire se il tuo domicilio è stato in qualche modo violato. Naturalmente, i sistemi di videosorveglianza oppure gli antifurti saranno molto più efficaci ma questo potrebbe essere un sistema rustico di grande aiuto.

Vale anche se, ad esempio, si vuole verificare se qualcuno è entrato di nascosto nel nostro ufficio. Un posto dove lavoriamo e magari conserviamo dei documenti importanti che non possono essere in alcun modo violati. Oppure per verificare se qualcuno è entrato nella nostra stanza guardaroba prendendo in prestito un capo che non volevamo affatto prestare. Ciò vale soprattutto nelle case condivise con altri coinquilini.

Un’alternativa, se la propria porta ha la maniglia, è quello di mettere il bicchiere appoggiato sul manico della maniglia all’interno. Meglio mettere sempre il tappeto e usare un bicchiere di plastica. Ci si accorgerà subito se qualcuno ha tentato di aprire la porta muovendo la maniglia della nostra casa, stanza o ufficio.