Gelo siberiano irrompe in queste regioni italiane: dove arriva il freddo a febbraio

Ecco dove sta per arrivare il Gelo siberiano. Proprio in queste regioni italiane e nel mese di febbraio.

Per il mese di febbraio ormai prossimo, è previsto l’arrivo di un freddo molto intenso che renderà la fine della stagione invernale indimenticabile. Il mese di febbraio si prospetta come quello maggiormente gelido, per quanto concerne il meteo. Già è successo e si tratta di una congettura che non si deve assolutamente sottovalutare.

Cosa prevede il meteo per il mese di febbraio

Per quanto riguarda il tema del freddo c’è tanto da dire e sperare, poichè non si parla proprio di un freddo che arriva solitamente. Ora come ora non si ha, almeno per il momento, alcuna certezza su ciò che si sta supponendo correlatamente alle previsioni del tempo. Si parla di un gelo memorabile che andrà a colpire diverse regioni italiane, anche se come è stato sottolineato poc’anzi, non è stato ancora confermato del tutto.

In questi casi è consigliabile lasciar perdere la consultazione di mappe e altro e di attenersi maggiormente alla propria esperienza. Così da riuscire a cogliere nel modo più adeguato i vari indizi stagionali, in modo tale da disporre di un’interpretazione più corretta correlata alle dinamiche in corso a livello atmosferico.

Ora l’unica cosa che si può sostenere con vigore è che la stagione invernale di quest’anno, ha totalmente mutato le sue temperature in quest’ultima decina di giorni.

Difatti con l’arrivo delle correnti polari sul Mediterraneo, il tempo in Italia è decisamente cambiato in peggio.

Esattamente non c’è stata ancora la forma di gelo vera e propria, ovvero quella essenzialmente rigida che comporta un freddo molto intenso.

In ogni caso si sta creando la premessa perché possa verificarsi l’arrivo di un gelo siberiano, a partire da ora fino alla fine del mese di febbraio. E sapere questo dovrebbe prepararci a tutto questo, sia nel bene che nel male.

Freddo e gelo in queste Regioni

Prima di tutto è importante segnalare che per quanto concerne le alte pressioni, inizieranno a puntare di nuovo in direzione del Nord, mediante un accumulo d’aria che si prospetta sempre più gelida.

Una massa d’aria che andrà sempre più ad accumularsi fra la Russia e l’Europa Orientale. Cosa può comportare ciò? Precisamente potrebbe accadere che il medesimo anticiclone, andando a ruotare il proprio asse, potrebbe trasportare l’aria molto fredda in direzione del Mediterraneo e del territorio italiano.

Tutto questo dovrebbe verificarsi probabilmente entro la prima decade del mese di febbraio, quando potrebbe attuarsi il primo attacco da parte del freddo da est.

La maggiore tendenza al trasporto da parte delle correnti dalla direzione est a quella dell’ovest, sarà determinata prettamente da un vortice polare atteso in crisi, a causa del riscaldamento da parte della stratosfera.

I possibili movimenti dovuti da tale tipologia di vortice, potrebbero avere come conseguenza gli effetti dovuti dallo spostamento di questo vortice dalla sua posizione.

Ulteriori conseguenze, invece, sono tuttora da stabilire in forma più corretta. Inoltre il riscaldamento atmosferico potrebbe provocare una maggiore frantumazione del vortice polare, dando in questo modo l’accesso a situazioni di notevole rigidità negli strati bassi.

Quindi in seguito all’aria polare, potrebbe attuarsi il sopraggiungere delle discese gelide di provenienza russo-siberiana.

Pertanto il freddo avuto fino a ora andrebbe a equivalere a un semplice principio, di ciò che potrebbe verificarsi durante il mese di febbraio. Tra l’altro in questo prossimo mese le oscillazioni a livello termico potrebbero essere delle protagoniste del mese di febbraio.

In ogni caso allo stato attuale ancora non si dispone della certezza assoluta, sul fatto se l’Italia rientrerà in questo arrivo di gelo siberiano. Per il momento sappiamo che ci sono le basi che vanno a includere febbraio come un mese improntato sull’aria gelida. Come del resto era accaduto già nel corso dell’anno 2018.

Ormai ci manca poco all’inizio di questo mese, quando potremo verificare se avverrà tutto questo oppure no.

Vortice polare: cosa aspettarsi nelle prossime ore?

Sulla base di quello che è stato detto sin’ora, per adesso si sa che forse entro la prima decade del mese prossimo potrà esserci l’arrivo di questo gelo e a causa del riscaldamento della stratosfera, che potrà frantumare il Vortice Polare.

In tanti ora staranno già sognando la fine di questa stagione invernale con la neve e tutta in bianco. Per ora non si sa con certezza se l’Italia potrà o meno rientrare in tale dinamica invernale.

Sicuramente il mese di Febbraio potrebbe essere quello giusto per vedere e sentire questo gelo. Ecco che c’è da solo da prepararsi psicologicamente e fisicamente a tutto questo. Alta l’attenzione e anche i riscaldamenti, perchè sicuramente ce ne sarà davvero bisogno.