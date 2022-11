Metro B di Roma in tilt per un guasto tecnico: disagi su tutta la linea

Un guasto tecnico sta causando fortissimi disagi alla Metro B di Roma, dimezzando la linea dalle ore 7.35.

È stato allestito come avviene in questi casi, il servizio di navetta ma purtroppo c’è stato molto caos.

Metro B in tilt

Impressionanti le immagini di persone che si accalcano all’interno delle navette allestite per compensare i guasti alla Metro B di Roma.

Caos e molta agitazione si sono verificati oggi nella Capitale, dove ancora i tecnici sono in corso per risolvere i problemi alla linea B della metropolitana.

Questa è stata interessata dal malfunzionamento a partire dalle 7.35 di questa mattina da incubo per coloro che utilizzano giornalmente i mezzi per recarsi a lavoro.

A comunicare il guasto è stata l’Atac, parlando di attività di controllo sui sistemi di alimentazione elettrica, per cui i tecnici si sono subito mobilitati per evitare troppi disagi.

Questi però ci sono stati ugualmente perché per il malcontento generale, le persone hanno creato code interminabili per poter accedere alle navette allestite per ricoprire le tratte della metro chiuse.

Poco prima delle 9, la stessa azienda dei trasporti della Capitale ha annunciato che le attività di ripristino erano in corso e che gli addetti ai lavori stavano operando per ridurre al minimo i tempi dell’intervento.

Scusandosi con gli utenti, Atac ha ricordato nel suo canale ufficiale Twitter, il servizio sostitutivo bus di superficie.

Disagi

Tantissimi utenti che ogni giorno affollano i mezzi pubblici di Roma, hanno potuto utilizzare solo l’autobus poiché gran parte dei treni della Metro B erano fuori uso.

Questo ha causato un sovraffollamento, risse, discussioni e gradi disagi, con intervento delle forze dell’ordine per sedare gli animi.

Migliaia di persone sono rimaste a piedi e senza informazioni precise sul ripristino del servizio di mobilità.

“Vittime” dirette di questo forte disagio sono stati gli autisti delle navette sostitutive, ricoperti di domande su quale bus prendere per andare da una parte piuttosto che l’altra.

Gli autisti purtroppo non danno informazioni chiare perché non ne hanno, così come gli addetti Atac in piazza dei Cinquecento hanno riferito di non avere istruzioni a riguardo.

Così gli utenti si aiutano fra loro per sapere dove devono andare, completamente abbandonati da chi invece dovrebbe indirizzarli al meglio e contenere il caos.

Un situazione di disagio causata non solo dal guasto tecnico ma anche dal disservizio che sussegue questi episodi. Intorno alla fermata di Termini le navette non sono troppo affollate perché da lì in poi la Metro B è attiva.

Verso Laurentina invece c’è il caos e oltre all’affollamento delle navette, c’è molto disagio anche per prendere un taxi come alternativa.