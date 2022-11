Lavatrice, questi detersivi ti fanno consumare il doppio: bollette più salate

Forse non sapevi che alcuni detersivi possono far consumare di più mentre mettiamo in moto la lavatrice: proprio questi non devono essere usati.



Con i tempi che corrono ogni lavatrice non fatta può costituire un modo per risparmiare, ma anche conoscere bene i detersivi da usare è una soluzione.

Come risparmiare usando la lavatrice

Con il caro energia, ogni bucato fatto in lavatrice può costituire un piccolo aumento in bolletta. A causa del conflitto in Ucraina e delle speculazioni delle super potenze che detengono la maggior parte delle risorse energetiche, questo inverno molti paesi europei devono fare i conti con dei rincari per il costo dell’energia non indifferenti.

Molte famiglie italiane sono al collasso mentre tante aziende ed attività commerciali sono costrette a calare la serranda perché impossibilitate dal saldare le bollette molto care. Nel piccolo delle singole famiglie, però, si possono cambiare le proprie abitudini e fare maggiore attenzione ai consumi, trovando soluzioni per risparmiare.

Una di queste, riguarda la lavatrice. Forse non sapevi che, alcuni detersivi utilizzati proprio in lavatrice, potrebbero farti sprecare più energia e quindi più denaro. Vediamo quali sono.

Detersivi da non usare con la lavatrice

Di detersivi per la lavatrice ne esistono tantissimi: dalle eco dosi a quelli in polvere, passando per il detersivo liquido a quello innovativo in fogli. Alcune persone, invece, preferiscono il sapone di Marsiglia, qualcun altro ancora il sapone molle potassico.

Stando a quanto ha affermato la rivista francese 60 Millions de Consommateurs alcuni detersivi farebbero risparmiare più di altri. La rivista ha iniziato la sua indagine considerando i prezzi dei singoli detersivi. A causa delle svariate tipologie di prodotti disponibili in commercio, ha considerato che il prezzo al litro non è una variabile da tenere in considerazione.

Ad incidere, invece, ci sarebbe la composizione chimica che sarebbe più efficace contro le macchie, in meno tempo, ad una temperatura inferiore. Perciò, la rivista ha fatto una stima che tiene in considerazione il costo del singolo lavaggio che si ottiene dividendo il costo del detersivo con il numero di lavaggi che permetterebbe di fare. Di solito, questa variabile è già indicata sulla confezione.

Facendo i doverosi e necessari calcoli, la rivista ha scoperto che il costo di un lavaggio varia da 0,15 a 0,42 centesimi di euro. Si tratta di prezzi indicati sulla base del mercato di riferimento, ovvero quello francese, data la nazionalità della rivista.

Essi, però, potrebbero essere indicativi in generale. Si può supporre, dunque, un costo medio di 0,28 Euro a lavaggio. Ne consegue che, i detersivi pronti all’uso, in eco dosi, ad esempio, sono più cari rispetto ai detersivi liquidi. Il loro costo medio, infatti, è di 0,22 Euro.

Bisognerebbe considerare anche altre spese: il consumo di acqua ed energia elettrica per ciascun lavaggio. Ad esempio, un lavaggio a 40 gradi consumerebbe mediamente 0,68 kWh, a pieno carico; un lavaggio a 60 gradi consumerebbe 1,08 kWh a pieno carico.

Questo studio condotto in Francia potrebbe essere molto indicativo per chi è solito fabbricare detersivi in casa, così da capire bene dosi e non solo.