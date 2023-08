Meteo, temporali nel weekend ma ferragosto caldo?

Meteo, il mese di Luglio ha portato un caldo africano intenso in Italia, ma con l’arrivo di Agosto, ci aspettiamo dei cambiamenti significativi nel clima. Durante Luglio, il caldo africano ha influenzato il nostro Paese, ma le regioni italiane hanno sperimentato diverse condizioni meteorologiche. Al Nord, le temperature sono state meno estreme rispetto ad altre zone, ma i temporali sono stati più intensi.

Le previsioni e la tendenza mensile per Agosto indicano una variabilità atmosferica che potrebbe portare a un andamento climatico altalenante a livello europeo. Le correnti fresche Nord Atlantiche, con profonde ondulazioni cicloniche, sembrano pronte a influenzare il clima italiano e del Mediterraneo. Il primo impatto di queste correnti avverrà tra il 4 e il 6 Agosto, portando un calo delle temperature e fenomeni localmente molto intensi. La durata di questa perturbazione sarà di circa 96 ore.

Meteo a seguire nuovo miglioramento

Successivamente, potrebbe esserci un miglioramento con un rialzo delle temperature, ma alcuni centri di calcolo internazionali autorevoli prevedono un nuovo peggioramento verso la fine della prima decade di Agosto.

Agosto potrebbe presentare un clima molto diverso rispetto a Luglio, offrendo una pausa dall’estremo caldo africano. Continueremo a monitorare attentamente la situazione per fornire aggiornamenti accurati. Prevediamo un Agosto molto interessante dal punto di vista meteorologico, con la possibilità di temporali, fresche correnti Nord Atlantiche e possibili ritorni del caldo a ridosso di Ferragosto.

Meteo Ferragosto 2023, anticipazioni

È importante chiarire fin da ora che non possiamo fornire una previsione definitiva. Tuttavia, possiamo analizzare le linee di tendenza meteo-climatiche basandoci sull’attenta esaminazione dei vari modelli di previsione. Le prime emissioni modellistiche mostrano tendenze diverse: alcuni centri di calcolo internazionali indicano un’alta pressione e bel tempo, mentre altri suggeriscono scenari più variabili o addirittura instabili.

Per stabilire quale ipotesi sia più valida, dobbiamo fare affidamento sulla nostra esperienza e interpretare i segnali rilevanti dall’atmosfera. Tali segnali suggeriscono che potrebbero avere ragione i modelli di previsione che prevedono una continuazione della variabilità atmosferica nella prima decade di agosto. Nei prossimi 10 giorni, il clima sarà sicuramente altalenante, con alternanza tra alta pressione e improvvisi ingressi di correnti fresche e instabili dal Nord Atlantico.

Ferragosto ancora in dubbio

In base a questo, agosto potrebbe regalarci sia bel tempo con temperature calde, sia variabilità o instabilità con il rischio di temporali in alcune zone d’Italia. Se dovessimo fare una scommessa, potremmo ipotizzare che nel Nord Italia ci siano precipitazioni localmente intense, mentre nel resto d’Italia ci sia un quadro meteorologico più stabile con temperature sopra la media stagionale. Tuttavia, non possiamo escludere la possibilità di instabilità anche in alcune zone del Centro Italia.

È fondamentale tenere presente che si tratta di linee di tendenza, non di previsioni certe.

Peggioramento in arrivo

Sarà presto un’imponente trasformazione delle condizioni climatiche in arrivo. Nel corso degli ultimi giorni, abbiamo discusso di un significativo cambiamento del clima previsto per la prima settimana di Agosto, che andrà oltre un semplice mutamento stagionale, portando a un vero ribaltamento delle condizioni meteo.

Una depressione proveniente dal Nord Atlantico si abbatterà con forza sul Mediterraneo centro-occidentale, impattando l’Italia tra il 4 e il 5 Agosto, portando così un netto cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Meteo, previsioni prossime 12-36h

Come già anticipato in articoli precedenti, ci aspettiamo la comparsa di temporali diffusi, inizialmente al Nord nella giornata di oggi, Venerdì, e successivamente nel weekend al Centro-Sud (in particolare il Sabato). Questi fenomeni saranno accompagnati da un deciso abbassamento delle temperature, dato che l’instabile massa d’aria proveniente dall’Europa centrale sarà anche abbastanza fredda, determinando un notevole calo delle temperature non solo al Nord, ma anche al Centro-Sud.

Questo evento comporterà una sorta di “break estivo”, ovvero una pausa dal tipico clima caldo e caratteristico dell’estate, caratterizzato da temporali e abbassamento delle temperature. In effetti, il calo termico sarà significativo al punto da portare le temperature al di sotto della media durante il Sabato e la Domenica, potrebbe persino essere troppo freddo per trascorrere una giornata al mare.

Tuttavia, sarebbe scorretto definire questo fenomeno come una vera e propria crisi estiva, termine utilizzato in modo esagerato su alcuni siti web. Infatti, non si tratterà di un deterioramento prolungato che trasformerà il clima estivo in un clima autunnale per diversi giorni. Al contrario, si tratterà di un peggioramento piuttosto rapido, intenso ma breve.

Nuova fase di caldo a seguire

Secondo le previsioni dei modelli matematici, le temperature si riprenderanno rapidamente e il caldo estivo tornerà a partire dal 7-8 Agosto. Pertanto, l’estate avrà solo una breve pausa per poi tornare in piena forza su tutta l’Italia. Considerando che Agosto è ancora un mese estivo a tutti gli effetti e che Settembre ci ha abituati, soprattutto negli ultimi anni, a un clima caldo simile all’estate, è ragionevole aspettarsi interruzioni brevi come quella che stiamo per affrontare, comuni nella seconda metà dell’estate, ma non una stagione già in crisi.

In conclusione, la prima settimana di Agosto comporterà un drastico cambiamento delle condizioni meteo, con un’interruzione del tipico clima estivo. Tuttavia, questa non sarà una crisi estiva, bensì un breve “break” che vedrà un rapido ritorno del caldo estivo a partire dal 7-8 Agosto.

Fenomeni più intensi dove?

Nella giornata di oggi, venerdì 4 agosto 2023, le regioni del Centro-Nord si troveranno sotto un cielo molto nuvoloso, con la possibilità di rovesci o temporali sparsi. In particolare, al Nord-Est e nel Centro della penisola, questi fenomeni potrebbero anche essere intensi. Al contrario, al Sud il tempo si presenterà bello, sebbene si preveda un aumento delle nubi cumuliformi a partire dalla sera.

Nella giornata di domani, sabato 5 agosto 2023, sono previste nubi cumuliformi sparse su tutto il Nord-Est, il Centro-Sud della penisola e la Sicilia. Si verificheranno rovesci o temporali sparsi, ma nel corso del pomeriggio ci si attende un graduale attenuarsi di tali fenomeni. In serata, il cielo diventerà sereno o poco nuvoloso in tutto il Paese.

Meteo, domenica migliora progressivamente

Per quanto riguarda la domenica 6 agosto 2023 e il lunedì 7 agosto 2023, la mattina di domenica sarà caratterizzata ancora da un moderato maltempo con rovesci o temporali sparsi sulle Alpi e Prealpi. Nel corso della seconda parte della mattina, queste precipitazioni si sposteranno verso il Nord-Est, e nel tardo pomeriggio, saranno prevalentemente concentrate nelle regioni adriatiche centromeridionali. Per il resto del Paese, il tempo sarà ancora bello.

Quanto a lunedì, il cielo sarà da poco a parzialmente nuvoloso, e al massimo si potrebbero verificare qualche isolato e debole fenomeno meteorologico.