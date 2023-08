L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto con decisione le quattro accuse penali formulate nei suoi confronti dal consigliere Jack Smith in relazione ai suoi tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 che hanno decretato la sua sconfitta a favore dell’attuale capo di Stato Biden.

Si tratta di un momento particolare per il leader dei repubblicani statunitensi dato che si trova ad affrontare diversi procedimenti penali inerenti ad altrettante accuse mosse a suo carico che secondo gli analisti potrebbero arrivare a una conclusione inaspettata inedita Che potrebbe suggerire una fine sicuramente non voluta e ne prevista da Trump. Prima della sua apparizione al tribunale dove è stato ascoltato il tycoon aveva condiviso diversi pensieri in merito all’udienza sulla piattaforma social Truth.

L’interrogatorio di Trump sull’assalto al Campidoglio e sulla sovversione delle elezioni

L’arresto e l’interrogatorio di Trump si sono tenuti in un tribunale di Washington, DC, un luogo simbolico che ha un collegamento diretto sulla violenza che si è svolta al Campidoglio il 6 gennaio 2021. È lo stesso tribunale in cui sono comparsi anche più di 1.000 sostenitori di Trump che hanno partecipato all’insurrezione

Dopo la conclusione dell’udienza a Washington DC, sono state imposte all’ex presidente condizioni minime di rilascio, tra cui il divieto di entrare in contatto con qualunque persona conosciuta come testimone nel caso, a meno che non si tratti di un avvocato.

Il prossimo udienza è prevista per il 28 agosto, a soli cinque giorni dal primo dibattito primario del Partito Repubblicano per la nomination presidenziale del 2024. Questo sottolinea la straordinarietà dei tempi in cui viviamo, dove il favorito per la nomination ha un calendario di tribunale federale senza precedenti.

Trump ha risposto ai giornalisti prima di salire sul suo aereo per tornare al suo golf club di Bedminster, nel New Jersey, e ha definito l’accusa “una persecuzione di un avversario politico. Questo non avrebbe mai dovuto accadere in America”.

Questo è solo l’ultimo di una serie di comparse in tribunale che Trump ha fatto negli ultimi mesi in casi penali, difatti le accuse dello stato di New York portate dall’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan per il suo schema di pagamento di tacere scandali durante la campagna elettorale del 2016, e la persecuzione federale in Florida che l’avvocato speciale Jack Smith sta conducendo, accusando Trump di aver gestito in modo improprio documenti classificati.

A differenza di altri casi, però, questa udienza si è svolta in un edificio che è stato il principale veicolo di responsabilità per l’attacco del 6 gennaio alla democrazia. Giorno dopo giorno, il tribunale federale E. Barrett Prettyman è stato il luogo in cui giudici, imputati, avvocati, testimoni, giurati e funzionari della corte hanno dovuto costantemente rivisitare il significato dell’assalto al Congresso e ciò che lo ha causato.

Nonostante il tycoon si sia mostrato apparentemente arrabbiato ma fiducioso e ancora sulla linea del complotto politico le accuse sono serie e secondo gli esperti potrebbero emergere complicazioni ancora più serie. Le condanne prevedono dai cinque ai dieci anni l’una e anche se improbabile non è impossibile che la condanna arrivi pensate.

Giorno dopo giorno, il tribunale federale E. Barrett Prettyman è stato il luogo in cui giudici, imputati, avvocati, testimoni, giurati e funzionari del tribunale hanno dovuto rivisitare costantemente il significato dell’assalto al Congresso e ciò che lo ha provocato.

È una dinamica che ha pesato sul giudice Beryl Howell, che di recente si è dimesso dal suo ruolo di giudice capo del tribunale distrettuale di Washington, una posizione che l’ha incaricata di decidere molte delle controversie sui privilegi che alla fine hanno consentito ai pm di poter accedere a prove determinanti nel caso avanzato da Smith.

Howell ha dichiarato durante la condanna di un rivoltoso che ha preso parte all’assalto al Campidoglio: “Appena fuori da questo tribunale… ci sono ricordi visibili della rivolta del 6 gennaio e dell’assalto al Campidoglio”.

Durante quel procedimento, ha sottolineato che l’attacco al Campidoglio “non è stata una protesta pacifica”, ma piuttosto sono state “centinaia di persone” che “sono venute a Washington, DC, per interrompere il trasferimento pacifico del potere”.

Le dichiarazioni successive alla dichiarazione di non colpevolezza del tycoon

Trump ha denunciato le indagini e le accuse del consulente speciale in corso come politicamente motivate poiché è il favorito per la nomina presidenziale del GOP del 2024.

Affronta quattro imputazioni, inclusa la cospirazione per frodare gli Stati Uniti e per ostacolare un procedimento ufficiale, quest’ultima un’accusa che è già stata intentata con successo contro i rivoltosi che hanno violato il Campidoglio.

In un’altra accusa mossa contro l’ex presidente, i pubblici ministeri si basano su una legge sui diritti civili dell’era della Ricostruzione che proibisce le cospirazioni per privare una persona dei propri diritti – in questo caso, “il diritto di voto e il conteggio del proprio voto”.

Il consigliere ha spiegato che a suo avviso è in base alle prove emersa Trump era intenzionato a rimanere al potere nonostante avesse perso le elezioni presidenziali del 2020 contro Biden. Pertanto orchestrato un complotto assieme assai complici che si sono trasformati quindi in coimputati.

I pubblici ministeri sostengono che Trump abbia sfruttato il “caos” e la “violenza” del 6 gennaio nel tentativo di mantenere vivi i loro sforzi per ribaltare la sua sconfitta elettorale. L’accusa sostiene inoltre che Trump e i suoi co-cospiratori abbiano effettivamente indotto con l’inganno individui di sette stati presi di mira a creare e presentare certificati che affermassero di essere elettori legittimi.

Il team legale di Trump ha sostenuto che l’accusa è incostituzionale perché viola il suo diritto alla libertà di parola e che l’avvocato speciale sta abusando del suo potere portando avanti una causa contro un rivale politico.

Gli avvocati di Trump hanno anche sostenuto che l’accusa è troppo vaga e che l’avvocato speciale fa affidamento su una legge che non avrebbe mai dovuto essere usata contro un presidente in carica.

L’ufficio del consigliere speciale ha sostenuto che l’accusa è sia costituzionale che necessaria per ritenere Trump responsabile del suo presunto ruolo nell’attacco del 6 gennaio.

“L’accusa sostiene che, in qualità di presidente degli Stati Uniti, il signor Trump abbia tentato in modo corrotto di ostacolare la certificazione delle elezioni presidenziali del 2020”, ha dichiarato l’ufficio del consigliere speciale in una nota.

Il team legale ha detto: “L’accusa sostiene inoltre che il signor Trump e i suoi cospiratori si sono impegnati in una cospirazione criminale per frodare gli Stati Uniti interferendo con il legittimo trasferimento del potere presidenziale“. L’arresto e l’accusa di Trump di giovedì è uno sviluppo significativo nell’indagine del consigliere speciale sui suoi sforzi per ribaltare le elezioni del 2020.

L’accusa è la prima storica e giudicata come un incredibile procedimento legale che un ex presidente è stato accusato di un crimine mentre era in carica.

È anche la prima volta che un ex presidente è stato accusato di un crimine in relazione a un attacco al Campidoglio degli Stati Uniti.

L’arresto e l’accusa di Trump ricordano che l’indagine del consigliere speciale è in corso e che l’ex presidente potrebbe dover affrontare ulteriori accuse in futuro.