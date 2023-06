Meteo, sfuriata temporalesca in arrivo: ecco dove

Meteo, dopo il grande caldo e la grande stabilità che l’anticiclone nord-africano ha posto in essere in questa settimana, l’anticiclone tenderà a cedere seppur temporaneamente, sotto l’impulso instabile proprio a ridosso della giornata di domani.

Tuttavia, possiamo anticiparlo, sarà una breve pausa perchè a seguire rinforzerà nuovamente garantendo almeno fino a metà della prossima settimana ancora tempo buono e temperature sopra la media del periodo.

Previsioni meteo prossimi giorni

Nella giornata odierna l’aria fresca inizierà ad interessare il Nord e alcune parti delle regioni centrali, alleviando così la forte ondata di caldo proveniente dal Sahara. Tuttavia, al Sud e in Sicilia il caldo torrido continuerà, soprattutto nelle zone ioniche, con temperature che raggiungeranno picchi di 38-40 gradi.

L’onda di caldo africano si dissiperà all’inizio del fine settimana, quando i venti più freschi provenienti dal Nord si spingeranno verso il Sud. Ci saranno brevi temporali nelle regioni centrali adriatiche e nelle zone interne del Sud Italia. Le temperature diminuiranno anche di 8-10 gradi, tornando più vicine alla media stagionale.

Domenica il tempo migliorerà ulteriormente grazie al rinforzo dell’anticiclone, che avrà una componente più caratteristica delle Azzorre anziché dell’Africa. Quindi, ci aspetta un periodo di tempo stabile e tipicamente estivo.

Il caldo non sparirà del tutto, ma non sarà così estremo e, soprattutto, non sarà accompagnato da un disagio particolare legato all’afa. Le temperature più elevate si registreranno sulle pianure del Nord-Ovest, nelle zone interne della Toscana e in Sardegna, con picchi di 34-35 gradi. La situazione rimarrà sostanzialmente la stessa anche all’inizio della settimana.

Meteo weekend, analisi

Il prossimo fine settimana di giugno in Italia ci saranno ancora alcuni temporali, soprattutto il sabato, ma in generale il clima sarà meno caldo, anche se le temperature massime potranno ancora essere localmente sopra la media.

L’anticiclone africano sarà sostituito dall’anticiclone delle Azzorre, che avrà un effetto principalmente sulla Penisola Iberica e sulla Francia, con un contributo africano.

Temporali sabato, meteo incerto

Ad eccezione di questi isolati temporali del sabato, il sole prevarrà grazie all’affermazione completa dell’anticiclone delle Azzorre entro la giornata di domenica. Ci potrebbero essere ancora qualche nuvola residua tra la Puglia e la Calabria, che nel pomeriggio lungo l’Appennino potrebbe portare a qualche breve pioggia o temporale.

Per quanto riguarda le temperature, torneranno quasi alla norma per il periodo, ma saranno superiori alla media solo al Nord, in particolare al Nordovest dove potranno ancora raggiungere punte di 34/35°C. Farà caldo anche in Sardegna e nelle zone interne delle regioni centrali tirreniche.

Meteo, fenomeni isolati ma localmente intensi?

L’interazione tra l’aria fresca e quella calda e umida già presente potrebbe causare lo sviluppo di forti temporali, con rovesci intensi, grandinate e possibili fenomeni vorticosi come i tornado o le trombe d’aria. Ci sarà molta energia in gioco a causa delle temperature elevate e dell’alta umidità.

Aree più a rischio

Nella giornata odierna, venerdì, soprattutto nel pomeriggio e la sera, le regioni del Nordest, in particolare il basso Friuli, il Veneto, l’Emilia Centro-Orientale e la Romagna, dovrebbero prestare attenzione.

Durante la notte, l’aria fresca si sposterà lungo la costa adriatica. Sabato, mentre al Nord tutto tornerà tranquillo, potrebbero verificarsi alcuni temporali sparsi sulle zone montuose dell’Appennino e lungo la costa adriatica, raggiungendo anche alcune aree del Sud, soprattutto nella zona del basso Tirreno. Tuttavia, su queste zone i temporali saranno meno probabili e meno intensi.

Le condizioni miglioreranno invece nella giornata di domenica, quando il sole brillerà praticamente su tutto il Paese. Le temperature saranno anche leggermente più basse a causa dei temporali e dell’aria più fresca. Ma forniremo maggiori dettagli sulle temperature nella sezione apposita.

Aree di convergenza

Nel Nord dell’Italia si verificherà una situazione meteorologica complessa in cui diverse condizioni atmosferiche si intersecano. Questa “zona di convergenza” può portare a contrasti significativi e pericolosi: il surplus di calore aumenta il rischio di eventi meteorologici estremi come forti piogge e grandinate.

L’arrivo di aria fresca ad altitudini elevate potrebbe scatenare temporali pericolosi, a partire dal Nord e poi spostandosi lungo la costa adriatica centrale, con il rischio concreto di temporali e grandinate. La situazione è diversa per il resto del Paese, dove l’anticiclone africano continua a dominare, inviando ondate di calore intenso e umido.

Inizio settimana, torna l’Anticiclone ma quello delle Azzorre

L’anticiclone non durerà come previsto. A partire dalla giornata di ieri si è già verificato un primo indebolimento a causa di aria più fresca che è arrivata solo nel Nord Italia. Di conseguenza, ci sono stati temporali al Settentrione, con fenomeni intensi che si sono estesi dalle Alpi alla Val Padana.

Al Nord, i temporali porteranno un refrigerio con un netto calo delle temperature. Al contrario, giovedì sarà ancora una giornata molto calda e assolata al Centro-Sud, con alcune aree che sperimenteranno un aumento delle temperature.

Oggi, un nuovo impulso instabile colpirà il Nord e poi si estenderà alle regioni centrali adriatiche. Questa nuova massa d’aria fresca causerà un moderato calo termico, prima al Centro-Nord e successivamente anche al Sud nel corso del weekend.

In sintesi, questa settimana sarà caratterizzata da un’ondata di calore che coinvolgerà gran parte dell’Italia, con temperature che supereranno i 40 gradi. Tuttavia, l’anticiclone si indebolirà e le temperature diminuiranno nel weekend, soprattutto al Centro-Nord.

Anticiclone delle Azzorre: meteo cambia di nuovo

Quello in arrivo va considerato, tuttavia, come un break. Né più né meno. Andiamo piano, senza farci illusioni. L’alta pressione non crollerà completamente, sembra che questa breve pausa rinfrescante si concluderà rapidamente, lasciando spazio a un nuovo rinforzo dell’anticiclone africano.

Temperature fine mese di Giugno 2023: ancora molto caldo?

A fine mese, guardando le previsioni delle temperature, possiamo dire che vediamo valori molto al di sopra delle normali stagionali, quindi l’ondata di caldo dovrebbe riprendere con ancora più forza.

Potrebbe succedere qualcosa di diverso? Secondo le nostre convinzioni, potrebbe esserci qualche sorpresa, ma secondo i centri di calcolo internazionali sembra che il caldo continuerà senza particolari problemi.