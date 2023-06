La figlia sparisce dalla culla ogni mattina, grazie alla telecamera scopre la verità

Una coppia di genitori sono preoccupati perché la loro bambina sparisce dalla culla ogni mattina, ma il motivo è sorprendente.

Le preoccupazioni dei genitori sono sempre molte, soprattutto quando i figli sono molto piccoli. Molte mamme infatti raccontano di svegliarsi anche di notte per controllare se i figli dormono tranquilli nella culla. Ed è proprio la culla il luogo di partenza di questa strana storia che vede protagonista la piccola Chloé, 15 mesi, figlia di una coppia di genitori dell’Arizona, Chris e Nina Cardinal.

La figlia sparisce dalla culla ogni mattina

Chris e Nina hanno l’abitudine di mettere Chloé nella culla la sera, chiudere la porta e andare a dormire. Tutto prosegue normalmente fino a che un giorno Nina, preparando la colazione convinta che Chloé dorma ancora nella culla, si accorge che la bambina è nella stanza dei genitori a giocare con i loro due Golden Retriever. Com’è possibile?

La bambina non avrebbe potuto saltare giù dalla culla e per di più aprire la porta della sua stanza. I genitori di Chloé sono abbastanza preoccupati, ma decidono di verificare se la situazione si sarebbe ripresentata o se si fosse trattato di un caso. Così, quella sera, i genitori mettono la piccola nella culla e alzano il volume del baby monitor per essere pronti ad intervenire in caso di rumori sospetti.

La notte passa tranquillamente, ma la mattina dopo i genitori trovano di nuovo la piccola Chloé fuori dalla culla a giocare con i cani, e la cosa va avanti così per qualche giorno, con i genitori preoccupati che dormono sempre meno.

Una telecamera rivela la buffa verità

Fino a che il papà di Chloé decide di installare una telecamera nella stanza della piccola per vedere con i propri occhi cosa succede. La telecamera mostra qualcosa di davvero simpatico: sono i due cagnolini che ogni mattina vanno vicino alla culla della piccola Chloé e la svegliano leccandole il viso.

Sono quindi loro ad aprire la porta, così la bambina scende dalla culla e cammina con loro fino al soggiorno. Chris e Nina non possono fare a meno di ridere davanti a quella scoperta. I loro dolci Golden Retriever si sono improvvisati “guardiani” della piccola Chloé e la portano in giro per la casa come se fosse uno dei loro cuccioli. È un’immagine divertente e allo stesso tempo tenera.

Comunque, Chris e Nina vogliono poter dormire tranquilli, così decidono di mettere in atto un piano per evitare che Chloé scappi dalla culla ogni mattina. Collocano così una barriera di sicurezza davanti alla porta della sua stanza, impedendo ai cani di raggiungerla. Così, la notte successiva, Chloé rimane tranquillamente nella sua culla e i genitori possono finalmente riposare senza preoccupazioni.

Una buffa storia a lieto fine

Questa storia buffa e tenera ci ricorda che i nostri amici a quattro zampe sono capaci di stupirci e di creare un legame speciale con i nostri bambini. I cagnolini di Chris e Nina hanno dimostrato un amore incondizionato per Chloé, tanto da svegliarla ogni mattina per poter giocare insieme.

Da quel giorno, la famiglia Cardinal ha vissuto tante altre avventure divertenti e piene di amore con i loro fedeli amici pelosi e la piccola Chloé. E così, la storia della bambina che spariva dalla culla ogni mattina si è trasformata in un aneddoto buffo e commovente da condividere con amici e parenti, ed è diventata un ricordo indelebile nella vita di Chris e Nina.