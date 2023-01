Meteo scatenato, Italia investita dal gelo: quando arriva l’inverno | La data

Ecco quale sarà il meteo delle prossime settimane. Le temperature sono in calo e arriverà il gelo anche sul nostro Paese. Vi sveliamo la data.

Facciamo il punto della situazione sulle previsioni del tempo delle prossime settimane. Parliamo di una situazione meteorologica davvero inaspettata.

Meteo scatenato, cosa dicono le previsioni

Il riscaldamento globale è un fenomeno che sta avendo luogo a livello globale, causato principalmente dall’aumento dei livelli di anidride carbonica e altri gas serra nell’atmosfera. Questi gas serra agiscono come una coperta calda, trattenendo il calore del sole nell’atmosfera e causando un aumento delle temperature globali.

Negli ultimi decenni, si è verificato un aumento significativo delle temperature invernali in molte parti del mondo. In alcune zone, le temperature invernali sono aumentate di oltre 2 gradi Celsius, il che rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle temperature medie del passato. Inoltre, gli inverni sono diventati meno rigidi in molti luoghi, con meno giorni di gelo e neve.

Coscienti della situazione planetaria, sappiamo già che gennaio è iniziato con temperature miti nel nostro Paese, al di sopra della media stagionale, e pochissime piogge e nevicate in tutta Italia.

Tuttavia, secondo le previsioni meteorologiche, questo trend potrebbe presto cambiare. Infatti, si prevede l’arrivo di un’intensa perturbazione che causerà un peggioramento del tempo su tutto il territorio nazionale.

I primi segnali sono stati registrati in regioni come la Liguria, il Piemonte e la Lombardia, dove ha piovuto anche il 3 di gennaio del 2023. Al momento, però, il sito “meteogiuliacci.it” prevede ancora sole e mitezza per i prossimi giorni in tutt’Italia.

La situazione, però, cambierà presto. Insomma, se avete approfittato delle belle giornate di gennaio per fare lunghe passeggiate all’aria aperta o per sbrigare commissioni, non dimenticate di prepararvi per il peggioramento del tempo previsto nei prossimi giorni.

In ogni caso, come sempre in questi casi, è importante tenere d’occhio le previsioni meteorologiche per rimanere sempre aggiornati sull’evoluzione della situazione.

Quando arriva il gelo, svelata la data

Qual è la data a partire della quale arriverà il gelo? Si tratta dei giorni successivi alla festa dell’Epifania. Sarà importante tenere a portata di mano gli ombrelli, infatti, per il weekend del 7-8 gennaio, quando dovrebbe arrivare questa perturbazione.

Pare che l’inverno stia finalmente arrivando: secondo le previsioni meteorologiche, nei prossimi giorni ci saranno 2-3 giorni di piogge intense e insistenti, soprattutto al Centro-Nord, oltre a molto vento in tutta Italia e abbondanti nevicate sulle Alpi.

Tuttavia, non aspettatevi temperature troppo rigide: secondo il meteorologo, infatti, le temperature rimarranno superiori alla norma per questo periodo dell’anno. Insomma, sembra che il peggioramento del tempo ci sarà ma non sarà esagerato, anche se, come sottolinea il meteorologo, “meglio quello che l’assenza di piogge a lungo”.

Insomma, preparatevi a indossare giacche e ombrelli nei prossimi giorni e tenete d’occhio le previsioni meteorologiche per rimanere aggiornati sull’evoluzione della situazione. E, come sempre in questi casi, ricordate di prestare attenzione alle condizioni delle strade e di adottare comportamenti responsabili per evitare incidenti.