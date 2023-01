Mai più calcare e incrostazioni in lavatrice: così fai fuori tutti i cattivi odori

Ecco come fare a rimuovere definitivamente il calcare e le incrostazioni dalla vostra lavatrice. Serve solo un ingrediente.

Eliminare le incrostazioni della lavatrice ed effettuare la manutenzione

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati in ogni casa e, come tutti gli altri dispositivi, ha bisogno di essere mantenuta in buone condizioni per funzionare al meglio. Ecco alcuni consigli su come effettuare la manutenzione della tua lavatrice:

Pulisci il filtro . Ogni lavatrice ha un filtro che raccoglie le particelle di sporco e i tessuti che si staccano durante il lavaggio. Questo filtro va pulito ogni volta che vengono lavati capi molto sporchi, come quelli da lavoro o da giardinaggio. Per pulirlo, basta rimuoverlo e sciacquarlo sotto l’acqua corrente.

Pulisci il cestello. Anche il cestello della lavatrice può accumulare sporcizia e residui di detersivo con il tempo. Per pulirlo, basta rimuovere il cestello e pulirlo con una spazzola a setole morbide e un po’ di acqua calda.

Controlla i tubi di carico e scarico dell’acqua. Se noti che non scarica bene l’acqua o che ci sono perdite, potrebbe essere il caso di controllare i tubi di carico e scarico dell’acqua. Assicurati che non ci siano nodi o pieghe nei tubi e che siano ben fissati alle pareti della lavatrice.

Sostituisci la guarnizione dello sportello. La guarnizione dello sportello è una parte importante poiché impedisce all'acqua di fuoriuscire durante il lavaggio. Se noti che la guarnizione è rovinata o che ci sono perdite dallo sportello, potrebbe essere il caso di sostituirla.

Controlla il livello di equilibrio. Se la tua lavatrice vibra o fa troppo rumore durante il lavaggio, potrebbe essere il caso di controllare il livello di equilibrio. Assicurati che sia perfettamente in piano e che tutti i piedini siano regolati alla stessa altezza.

Effettuare la manutenzione non è difficile e può aiutare a prolungarne la vita e a farla funzionare al meglio. Con un po’ di attenzione e di cura, potrai avere sempre una lavatrice pulita e efficiente.

Mai più calcare con quest’ingrediente

Se la vostra lavatrice ha un calcare ostinato, davvero difficile da rimuovere, vi offriamo la soluzione definitiva.

Il bicarbonato di sodio è un prodotto naturale che ha molteplici usi in casa e in cucina. Oltre ad essere un ingrediente comune in molti alimenti, il bicarbonato ha anche proprietà sbiancanti e deodoranti che lo rendono utile per la pulizia. Uno dei modi in cui si può utilizzare il bicarbonato è per eliminare il calcare dalla lavatrice.

Il calcare è un deposito di carbonato di calcio che si forma all’interno della lavatrice, soprattutto se si utilizza acqua dura. Il calcare può accumularsi sulla biancheria e sui tappeti, causando odori sgradevoli e rendendo difficile il lavaggio dei vestiti.

Il bicarbonato di sodio è un ottimo prodotto per rimuovere il calcare perché è in grado di sciogliere i depositi di carbonato di calcio senza danneggiare la lavatrice o i tappeti.

Per utilizzare il bicarbonato per eliminare il calcare dalla lavatrice, è sufficiente mettere una tazza o una bottiglia di bicarbonato di sodio nella vaschetta del detersivo e avviare un ciclo di lavaggio a vuoto. Il bicarbonato agirà durante il ciclo di lavaggio, rimuovendo il calcare e lasciandola pulita e profumata.