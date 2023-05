Meteo, sbarcano i primi 40 gradi in queste regioni: dove e quando potrebbe accadere

Meteo, 40 gradi in arrivo in queste regioni: dove e quando l’estate in anticipo si prepara a fare danni.

Arriva definitivamente l’estate in Italia. In queste regioni del nostro Paese il meteo sarà poco clemente: i primi 40 gradi sbarcano qui. Ecco chi deve prestare attenzione al caldo rovente che sta per sconvolgere il quadro climatico.

Estate in anticipo: cosa sta per accadere in Italia

Il 2023 non smette di riservare sorprese almeno da un punto di vista climatico. Per la prima volta da dieci anni, l’Italia si è ritrovata ad affrontare un inverno lunghissimo che solo da qualche giorno sembra aver deciso di dare una tregua al nostro Paese.

Dopo settimane di pioggia, alluvioni e frane che hanno messo in ginocchio alcune regioni dell’Italia come l’Emilia Romagna, sembra che il bel tempo stia per tornare, questa volta definitivamente.

Secondo i meteorologi i giorni a venire saranno gli ultimi caratterizzati da temperature instabili e ancora piuttosto basse rispetto alla media stagionale e temporali lampo.

Ancora oggi, molte regioni italiane si sono svegliate bagnate dalla pioggia insistente che si alterna a sole splendente e temperature miti. L’instabilità climatica sta però per cessare definitivamente. Con l’inizio di giugno cambia tutto per il nostro Paese.

Finalmente l’estate arriva in Italia e con essa anche i primi 40 gradi. Ecco le regioni che dovranno prestare particolare attenzione. Proprio qui sta per arrivare un caldo rovente.

Meteo, 40 gradi in arrivo in queste regioni

Da ormai diversi anni non esistono più le stagioni in Italia. A causa del surriscaldamento globale purtroppo anche il clima si è completamente stravolto.

L’inverno dura più del previsto, in primavera le temperature sono ancora piuttosto basse mentre l’estate si presenta, da almeno una decade, con temperature record che spesso sono causa di incendi e malori che colpiscono soprattutto la fascia over 60 della popolazione.

Anche l’estate 2023 si prepara a sorprendere gli italiani. I meteorologi affermano che tra qualche giorno inizierà il caldo torrido. Le temperature supereranno i 30 gradi in quasi tutte le regioni italiane e in alcune in particolare si raggiungeranno addirittura i 40 gradi.

Gli esperti del tempo possono dire quasi con precisione anche la data di inizio di questo caldo bollente che si prepara a fare già danni. L’Anticiclone africano arriva in Italia e porta con sé una sacca di aria afosa e bollente che ci terrà compagnia almeno fino a settembre inoltrato.

Non solo giugno ma anche luglio e agosto i mesi in cui sarà impossibile gestire le temperature record che ci aspettano. Stando alle ultime previsioni metereologiche, a partire dal 2 giugno inizierà – con un po’ di anticipo rispetto alla data ufficiale da calendario – l’estate italiana.

Chi attendeva con ansia l’arrivo del caldo dopo un inverno che sembrava infinito, si ritroverà ora a combattere contro i 40 gradi. Le alte temperature colpiranno tutta l’Italia, da Nord al Sud. Saranno soprattutto però le regioni meridionali a soffrire particolarmente per un’ondata di caldo umido che preoccupa i sindaci di alcuni comuni e province.

Napoli, Salerno, Taranto, Reggio Calabria, le zone sotto osservazione. Già in stato di allerta la Protezione Civile, pronta ad intervenire in casi estremi. Il caldo torrido non è purtroppo sempre un fenomeno climatico positivo, soprattutto se si presenta con temperature poco tollerabili. Ogni estate i telegiornali ci informano di persone, soprattutto anziani, che perdono la vita a causa di malori provocati proprio da temperature che spesso superano i 35 gradi.

Caldo torrido in arrivo: meteorologi preoccupati

Il rischio del caldo eccessivo non riguarda solo la salute umana ma anche l’ambiente. Un clima troppo torrido e temperature troppo alte mettono in pericolo l’agricoltura, per esempio.

Le terre bruciano, i suoli diventano aridi e le colture non riescono a svilupparsi come dovrebbero. Gli sforzi degli agricoltori così si vanificano e l’import ed export dei prodotti agricoli si ferma.

Questo si traduce ovviamente in un danno economico non solo per i lavoratori italiani ma anche per l’economia della Nazione. Anche la salute degli animali è in pericolo. Molte le specie che non riescono a tollerare né purtroppo spesso a sopravvivere in paesi come l’Italia in cui d’estate si possono sfiorare anche i 40 gradi.

I meteorologi sono piuttosto preoccupati. Dopo un inverno molto freddo e piovoso ci aspetta ora un’estate rovente che non è un bene però né per i cittadini né tantomeno per l’ambiente e la natura.

Questa situazione climatica particolare non riguarda solo l’Italia ma anche l’Europa. Pure in Spagna, in Francia e nel Regno Unito, tra qualche settimana si prospettano temperature record.

Per quanto riguarda il nostro Paese, sbarcano in numerose regioni italiane anche 40 gradi. Bisogna prestare dunque particolare attenzione e affrontare il caldo seguendo anche i consigli degli esperti.