Filippa Lagerback segue Fazio e Littizzetto su Nove: “Assurdità, la prendo come un’occasione”

Ad aggiungersi all’elenco, ormai sempre più lungo, dei personaggi noti della tv che hanno deciso di dire addio alla Rai, troviamo ora anche Filippa Lagerback, volto di Che tempo che fa. L’ex modella svedese ha deciso di seguire i passi dei due colleghi Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, lasciando Viale Mazzini per passare a Nove. A raccontarlo, la diretta interessata, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, da oggi in edicola. Lagerback non ha esitato a definire quanto accaduto “un’assurdità”, aggiungendo di ritenere, però, questo passaggio come un’opportunità per fare una nuova esperienza assieme alla sua famiglia professionale.

“Certo che li seguirò e ne sono contenta. Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un’occasione: sono contenta di intraprendere una strada nuova con la mia altra famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana. Anche noi tre ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali” ha dichiarato al giornalista di Chi Filippa, rispondendo alla domanda se avrebbe seguito Fazio a Nove.

Del resto, proprio quest’ultimo le aveva apertamente fatto un invito in merito durante una puntata di CTCF: “Certo che viene con noi, se vuole, è sempre dei nostri, ma ora non è il momento di parlarne” aveva detto il conduttore.

Filippa ha iniziato a collaborare con il presentatore savonese nel 2005, occupandosi di presentare gli ospiti dell’intervista. Da allora la collaborazione non si è mai interrotta, e già alcune settimane fa la svedese aveva parlato in termini entusiastici di Fazio, con il quale ha anche una sorta di amicizia professionale, come l’aveva definita lei.

Domenica 28 maggio è andata in onda l’ultima puntata di Che tempo che fa su Rai Tre, ottenendo uno share molto alto, con quasi 3 milioni di persone che hanno voluto dare l’addio all’era in Rai di Fazio.

Filippa, tuttavia, durante l’intervista ne ha anche approfittato per parlare del suo rapporto con lo storico compagno Daniele Bossari, sposato nel 2018, che di recente ha sofferto di un carcinoma alla lingua.

Filippa e Daniele, una grande storia d’amore, e lui confessa: “Ho avuto una folgorazione”

Assieme dal 2001, Lagerback e Bossari sono una delle poche coppie dello spettacolo che non temono crisi di sorta. Lo speaker radiofonico ha anche ammesso di ammirare la sua forza d’animo e la sua positività, come dimostratogli durante i mesi terribili della malattia: “Anche questo guardare sempre il lato positivo di ogni cosa, sembra semplice ma non è così. Però lei esce e trova il fiore anche se piove”.

I due si sono sposati nel 2018, dopo la proposta di matrimonio di Daniele durante la semifinale del Gf Vip 2 nel 2017. “In tutti questi anni mi è sempre stata vicina e per sempre intendo dire sempre, anche nei miei momenti di depressione e dolore: lei c’era” ha detto Bossari, che ha anche rivelato un curioso aneddoto sulla loro conoscenza.

In casa della coppia, fa bella mostra di sé la locandina della pubblicità Peroni che ha reso nota Filippa in Italia, quella de “Una bionda per la vita”. Il motivo? “Quando ho visto quella pubblicità, in giro per Milano, ho avuto una folgorazione” ha detto con naturalezza Daniele.