Meteo, break estivo poi caldo africano

Meteo, nel periodo di break estivo, si prevedono forti temporali che si diffonderanno su tutto il territorio italiano, causando un brusco calo delle temperature. Agosto è iniziato con un clima tipicamente estivo, ma presto ci sarà un cambiamento repentino con l’arrivo di instabilità nel Nord Italia.

Dopo un luglio caratterizzato da condizioni climatiche estreme, l’estate sta per subire un notevole scossone, con effetti evidenti su gran parte della Penisola. Si prevede l’ingresso di un’importante incursione perturbata, accompagnata da un vortice di bassa pressione, ma prima ci sarà un temporaneo richiamo anticiclonico, portando correnti più calde al Centro, al Sud e alle due Isole Maggiori, con temperature elevate.

Meteo, piogge e temporali

Le piogge e i temporali coinvolgeranno non solo il Nord ma si estenderanno ovunque, portando le temperature al di sotto della media. In particolare, l’Italia Meridionale sperimenterà un notevole cambiamento, con temperature che crolleranno di 10 gradi o più entro l’inizio del weekend. L’estate subirà un’interruzione significativa a causa di una profonda seppur veloce area di bassa pressione che attraverserà il paese.

L’instabilità meteorologica inizierà oggi, giovedì 3 agosto, quando il fronte porterà piogge e temporali sul Nord Italia, con un calo delle temperature. Il Centro-Sud sarà ancora caldo, ma entro il 4 e 5 agosto, le piogge e le correnti più fresche faranno crollare i termometri.

Meteo, calo termico a seguire

A seguito della perturbazione, arriverà aria molto più fresca e potrebbero verificarsi fenomeni occasionalmente intensi, come nubifragi e grandine. Le temperature scenderanno localmente anche di oltre 10 gradi rispetto alla norma.

Possibili fenomeni meteo intensi?

Il mese di Agosto si prospetta come un periodo molto dinamico e ricco di sorprese, soprattutto nella sua fase iniziale. Si prevedono importanti cambiamenti già nei prossimi giorni, poiché una vasta area di bassa pressione nord-atlantica si dirige verso il Mediterraneo.

Le principali previsioni concordano nel vedere questa area di bassa pressione influenzare notevolmente la nostra penisola tra il 4 e il 6 agosto, portando un significativo maltempo accompagnato da un calo delle temperature, poiché giungerà aria fresca di origine atlantica verso sud.

Inizio Agosto

Il meteo di inizio Agosto ha visto l’instabilità atmosferica sull’Europa centrale con un impatto sul tempo nel Nord Italia ed ha portato maggiore nuvolosità e temporali. Sono stati fenomeni intensi, soprattutto sulle Alpi il martedì 1° agosto e giovedì 3 agosto, con coinvolgimento anche delle zone pedemontane e pianeggianti. Potrebbero verificarsi temporali intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento.

Nel Centro-Sud, durante tutto questo periodo, il tempo, invece, è stato e generalmente soleggiato, con un caldo moderato ma in aumento nella giornata di giovedì 3 agosto, quando le temperature potrebbero raggiungere i 34-35 gradi, a causa di un temporaneo rinforzo dell’Anticiclone Africano, richiamato dalla discesa dell’area di bassa pressione atlantica

Cosa cambia nel meteo nei prossimi giorni

Evoluzione meteo 4-6 Agosto: l’area di bassa pressione atlantica farà il suo ingresso in modo marcato sull’Italia. Venerdì 4 agosto sono previsti temporali e piogge diffuse nel Nord Italia, con fenomeni che si propagheranno anche verso il Centro adriatico nel corso della giornata. Al Sud, invece, il tempo rimarrà stabile con un caldo intenso. Le temperature si abbasseranno notevolmente invece nel Centro-Nord. Successivamente, sabato 5 agosto, la perturbazione si sposterà rapidamente verso il Centro-Sud, portando temporali diffusi e un calo delle temperature fino a 8-10 gradi nelle regioni meridionali.

Si prevede che il tempo migliori nella giornata di domenica 6 agosto, quando la perturbazione si allontanerà rapidamente verso est, lasciando un clima molto fresco su tutta l’Italia.

A quel punto, probabilmente avremo alcune giornate più stabili e soleggiate, con temperature in leggera ripresa ma senza raggiungere valori troppo elevati.

Tendenza per domenica

Il weekend non sarà estivo, ma almeno domenica potrebbe vedere il ritorno del sole su molte regioni, con un clima ventilato e gradevole. L’estate dovrebbe tornare nei giorni successivi, con un aumento delle temperature.

Evoluzione meteo per Ferragosto 2023

Successivamente, verso Ferragosto, è previsto un ritorno del caldo con un’anticipazione di un nuovo sbalzo termico. La prossima settimana si prevede decisamente estiva, con il bel tempo che dovrebbe dominare, sebbene potrebbero esserci alcune instabilità nel Nord-Est.

Il caldo africano tornerà a premere sul bacino del Mediterraneo, portando temperature progressivamente e gradualmente elevate a partire dall’11-12 agosto, anche se il Nord potrebbe essere interessato da alcuni temporali. Non è ancora chiaro se vedremo il ritorno del caldo estremo visto a luglio, ma è possibile che l’estate prosegua con temperature sorprendentemente elevate.

Inoltre, è interessante notare che negli ultimi anni, la stagione estiva sembra prolungarsi sempre di più, contrariamente a quanto accadeva in passato con la rottura d’estate di metà agosto.

Lo sguardo a lungo termine

La domanda che molti dei nostri lettori si fanno è sempre la stessa: il meteo ad Agosto come sarà? Come finirà l’estate? Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare per agosto 2023, si osserva una leggera variazione della configurazione meteorologica nella settimana finale di luglio.

L’alta pressione proveniente dall’Africa si ritirerà leggermente, favorendo l’arrivo di correnti umide occidentali al Nord e in gran parte del Centro Italia. Ciò porterà a precipitazioni nella norma per il periodo al Settentrione, mentre si prevedono quantitativi sotto la media nelle regioni centromeridionali, con una tendenza più marcata al Sud e nelle Isole Maggiori.

Le temperature si manterranno superiori alla norma per il Centro-Sud, soprattutto nelle regioni meridionali, mentre al Nord Italia i valori saranno al di sotto della media stagionale.

Meteo, prima settimana

Per quanto riguarda la prima settimana di agosto, ci si aspetta un andamento meteorologico simile, con possibili giornate di instabilità, ma nel complesso le precipitazioni saranno in linea con il periodo al Centro-Nord, mentre al Sud i valori saranno ancora una volta leggermente sotto la media. Le temperature si manterranno vicine alla norma climatica nel Centro peninsulare e al Sud, mentre saranno al di sotto delle medie tipiche nel resto della penisola e in Sardegna.

Nella settimana successiva, dal 7 al 13 agosto, l’alta pressione si intensificherà sul Mediterraneo centrale, coinvolgendo le regioni centrosettentrionali e gran parte del Nord. Le precipitazioni complessivamente si manterranno in linea con il periodo per la maggior parte del Centro-Nord, mentre al Sud è probabile che restino al di sotto della media. Le temperature si manterranno mediamente nella norma, con qualche grado in più possibile in Calabria e sulle altre aree tirreniche del meridione.

Verso la fine di agosto, ci si aspetta un ulteriore rafforzamento dell’alta pressione sul Mediterraneo centroccidentale, con precipitazioni inferiori rispetto ai range tipici del periodo in diverse zone. Le temperature mostreranno poche variazioni rispetto alle medie tipiche, ad eccezione dell’area padana centrorientale, dove i valori potrebbero risultare leggermente più elevati. Nel resto d’Italia, i valori termici torneranno a crescere, portando forse a un ritorno del caldo estivo. Sarà un mese di agosto dinamico e ricco di sfaccettature climatiche, con sorprese meteorologiche e condizioni diverse da una regione all’altra della penisola.