Meteo, ondata di caldo sempre più intensa

Meteo, come era nelle attese si è decisamente rinforzato l’Anticiclone Africano nelle ultime 48h su tutta la Penisola. Di conseguenza le condizioni meteo sono migliorate ovunque, con temperature notevolmente aumentate già nella giornata di ieri e con tendenza ad aumentare ancora.

Una situazione barica che ci accompagnerà per tutto il fine settimana. In particolare la pressione aumenterà ancora al centro-sud e sul settore occidentale italiano, mentre qualche refolo di instabilità potrebbe esserci sull’estremo nord-est.

Meteo, sempre più Anticiclone Africano

Abbiamo, da giorni, annunciato il ritorno dell’Anticiclone nord Africano. Inutile negarlo, negli ultimi anni, una serie di circostanze, non ultima quella legata ai cambiamenti climatici, ha fatto sì che lo stesso salisse notevolmente verso nord interessando territori, come ad esempio, l’Italia, prima sconosciuti o “poco frequentati”.

Nell’ultimo periodo, invece, è divenuto una costanza non solo del periodo estivo ma anche di quello invernale.

Prospettive meteo: stabile e caldo

Una massa d’aria subtropicale sta risalendo dal Sahara, dall’Algeria verso il Mediterraneo: scorrendo sopra il Mediterraneo, acquisterà umidità e si espanderà dalla Sardegna verso il Centro e poi anche sul resto del nostro Paese.

La grande differenza, con l’Anticiclone delle Azzorre è nella sua disposizione. Quando arriva una figura barica seppur imponente da occidente, il caldo è sopportabile ed anche piacevole ma soprattutto, spesso molto asciutto. Bassi valori di umidità e quindi caldo torrido.

Situazione diametralmente differente quando, invece, da noi giunge l’anticiclone dal Sahara. Non solo le regioni tirreniche, la Sardegna, la Sicilia e non di rado tutto il Sud vedono sensibilmente aumentare le temperature anche con picchi di 45-46 gradi come si sono verificati in Sardegna ma con il trascorrere dei giorni aumenta rapidamente il tasso di umidità rendendo il caldo afoso.

Meteo weekend, verso il caldo afoso o torrido?

Cosa ci attende nel fine settimana? Anche l’attesa del weekend promette condizioni meteorologiche favorevoli, con il bel tempo che continuerà a dominare il quadro meteo-climatico nelle regioni del Sud, del Centro e sulle Isole Maggiori, grazie all’influenza dell’alta pressione. Queste aree godranno di una stabilità completa, accompagnata da temperature calde in aumento.

Al contrario, il Nord, come spesso accade durante le fasi anticicloniche africane, sarà leggermente influenzato da deboli spifferi d’aria fresca in quota. Ciò causerà un rinnovato aumento dell’instabilità sui rilievi, ma al tempo stesso manterrà le temperature meno calde, seppur in linea con la media del periodo, rispetto alle zone meridionali.

Meteo a medio termine

Detto che il weekend sarà buono con pochi disturbi relegati al settore alpino e prealpino specie quello nord-orientale, cerchiamo di individuare una tendenza per il periodo a seguire.

Settimana del 21 al 27 Agosto 2023: nell’ultima settimana di Agosto, il panorama sinottico più verosimile somiglia a quello della settimana precedente. Si prevedono flussi occidentali che si spingeranno leggermente più a sud, interessando anche le regioni prealpine. Questa situazione potrebbe portare a giornate di instabilità nelle Alpi e Prealpi, ma con quantità di pioggia all’interno dei valori attesi per questo periodo dell’anno. Le temperature, ancora un po’ superiori alla media climatologica, continueranno a caratterizzare l’intero Paese.

Tendenza meteo fine Agosto e inizio di Settembre

Settimana dal 28 Agosto al 3 Settembre 2023: nella settimana che segna, verosimilmente, la fine delle vacanze per molti italiani e l’ingresso dell’autunno meteorologico, l’orizzonte più probabile prevede l’arrivo di flussi miti da ovest, soprattutto nella zona Centro-Nord. Le precipitazioni, in generale, dovrebbero mantenersi all’interno dei livelli tipici di questo periodo dell’anno, con un leggero segnale di deficit sulle Isole Maggiori. Le temperature previste saranno probabilmente vicine o leggermente superiori alla media climatologica. Questo quadro meteo-climatico contribuirà a mantenere un clima piacevole e moderato su gran parte del territorio nazionale.

Autunno meteorologico al via il 1 settembre

L’autunno meteorologico inizia il 1 settembre perché è una definizione convenzionale utilizzata in alcune regioni del mondo, soprattutto nei paesi dell’emisfero boreale come l’Europa, per semplificare la suddivisione delle stagioni secondo il calendario. Questo approccio semplificato consente di avere periodi di durata uniforme per ciascuna stagione, rendendo più agevole l’analisi e il confronto dei dati climatici.

A differenza dell’autunno astronomico, che inizia con l’equinozio d’autunno, generalmente attorno al 22 o 23 settembre nell’emisfero boreale, l’autunno meteorologico divide l’anno in quattro trimestri di tre mesi ciascuno. Quindi, l’autunno meteorologico comprende i mesi di settembre, ottobre e novembre.

Weekend, previsioni in dettaglio

E’ confermata, quindi, nel weekend, un’onda di calore proveniente dall’Africa che potrebbe rafforzarsi anche ad inizio della prossima settimana, portando temperature superiori ai 37-38 gradi, soprattutto nel sud-ovest dell’Europa. Questa situazione potrebbe persistere almeno fino al Ferragosto, coinvolgendo l’intera Italia. È possibile che si verifichino temporali nelle ore più calde, principalmente nelle regioni alpine.

Dettagli previsionali

Oggi, giovedì 10 Agosto tempo bello, ma ancora possibili disturbi sulle zone alpine orientali. Nel frattempo, nel resto dell’Europa si sono verificati eventi climatici estremi, tra cui ondate di calore, incendi, grandine e inondazioni. Anche in Italia e Grecia si prevedono condizioni calde, ma non ancora di tale portata.

Meteo domani

Da domani qualcosa, però, inizierà a cambiare. L’alta pressione sarà accompagnata da una massa d’aria molto calda di origine africana. Stabilizzerà il tempo ma farà aumentare notevolmente le temperature con valori che subiranno una netta crescita.

Meteo sabato e domenica

Secondo le ultime aggiornamenti meteorologici, a partire da Sabato 12 Agosto si prevede una significativa cambiamento del clima. Guardando l’intero emisfero, si nota che un promontorio dell’anticiclone africano si estenderà dalle coste del Nord Africa al Mediterraneo centro-occidentale, portando un’altra ondata di caldo. La mappa mostra chiaramente l’arrivo di masse d’aria calda direttamente dal deserto del Sahara.

Questo cambiamento comporterà un’atmosfera estremamente stabile con sole predominante su tutto il territorio. Ci aspettiamo anche un notevole aumento delle temperature, soprattutto nella giornata di Domenica 13.

Meteo, i valori termici attesi domenica

Le pianure del Nord avranno temperature tra 32 e 34°C, mentre le due Isole Maggiori e le regioni tirreniche potrebbero raggiungere picchi di 36°C, in particolare sulle zone interne di Toscana e Lazio, con Roma e Firenze che avvertiranno il caldo. Sulla Sardegna, i termometri potrebbero arrivare fino a 40°C.

È possibile che si verifichino alcuni rovesci temporaleschi durante il fine settimana, soprattutto nelle ore pomeridiane, nelle zone alpine. Tuttavia, questi fenomeni saranno isolati e di breve durata, senza compromettere l’intera giornata.