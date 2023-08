Il segno zodiacale più litigioso della settimana: chi dovrà fare i conti con i guai

Oroscopo, scopriamo insieme qual è il segno zodiacale più litigioso della settimana: proprio lui dovrà fare i conti con guai e imprevisti. Scopri se anche tu ti ritroverai ad affrontare delle giornate davvero complicate.

Sta per arrivare un periodo difficile per questo segno zodiacale. Ecco chi avrà una settimana davvero dura: litigi, problemi e guai in arrivo per i nati sotto questa costellazione.

Periodo complicato in arrivo per i nati sotto questa costellazione

Non sempre la Dea bendata è dalla nostra parte e lo sappiamo tutti molto bene. Talvolta viviamo periodi, anche piuttosto lunghi, nei quali ci sembra di essere perseguitati dalla sfortuna.

Sarà capitato anche a te di affrontare momenti duri e complicati, di pensare di non potercela fare ma soprattutto di credere che la sfortuna abbia scelto proprio te come suo compagno di vita.

Alcune volte sono le stelle, i pianeti e gli altri corpi celesti ad influenzare le nostre giornate o la riuscita di progetti o il raggiungimento di obiettivi. Gli influssi del cielo, che possono essere positivi o negativi, condizionano anche il nostro modo di essere.

Oggi vogliamo parlare di un segno zodiacale in particolare per il quale non abbiamo delle buone notizie. Proprio per lui sta per iniziare una settimana di guai e problemi. Ecco di chi stiamo parlando.

Il segno zodiacale più litigioso della settimana

Guai arrivo per i nati sotto questa costellazione: stanno per iniziare delle giornate drammatiche e piene di problemi. Ecco qual è il segno zodiacale più litigioso della settimana: stiamo parlando dell’Ariete.

Testardi, egocentrici e megalomani è difficile avere a che fare con voi. Per natura siete combattivi e polemici, volete sempre aver ragione e poche volte cercate il confronto per chiarimenti: preferite piuttosto rimanere della vostra idea e in alcuni casi interrompere anche relazioni o amicizie durature per colpa dell’orgoglio.

Questa settimana sarà davvero complicata per voi, cari amici dell’Ariete, che vi ritroverete ad affrontare guai e situazioni impreviste. Il vostro umore sarà influenzato da alcune persone che vi faranno perdere il controllo. Cercate di mantenere la calma. Attenzione a chi è nato sotto il segno del Cancro: qualcuno potrebbe pugnalarvi alle spalle quando meno ve lo aspettate.

Non vi fidate di nessuno, soprattutto sul luogo di lavoro. Se avete da poco assunto un nuovo incarico, cercate di mostrare al capo e ai colleghi la vostra professionalità: sarete apprezzati e premiati per l’impegno e la fatica.

Anche in amore non vi aspettano giornate memorabili. Se siete in coppia, i litigi con il partner potrebbero farvi sprofondare in uno stato di ansia e tristezza. Qualcuno potrebbe anche mettere fine ad un matrimonio o a una relazione che dura da anni.

Se siete invece alla ricerca dell’anima gemella, questa non è la settimana più fortunata per voi: Cupido ha deciso di voltarvi le spalle. Un amico potrebbe tradirvi, attenzione a non confidare, neanche a chi considerate importante, un vostro segreto: potreste pentirvene.

In questa settimana evitate discussioni, conflitti e litigi: non ne ricaverete nulla di positivo per la vostra persona. Avete bisogno di un po’ di tempo da dedicare a voi stessi, di qualche giorno lontano da tutto e tutti per riprendervi dalla stanchezza fisica e mentale.

Anche le settimane appena trascorse sono state per voi molto dure ma non è ancora finita. Vi aspettano giorni difficili. Non abbattetevi: presto le stelle torneranno a proteggervi.