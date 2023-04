Meteo: nord America alle prese con il caldo record

Meteo caldissimo. Il nord America sperimenta una delle ondate di caldo più inusuali e lunghe in questo periodo della sua storia. Valori che, in molti casi, hanno superato i 30 gradi portandosi a ridosso di record storici.

Anche nello stato di New York sono molteplici le aree con temperature anche di 15-18 gradi sopra i valori tipici del periodo.

Meteo, caldo record

Il clima è un argomento sempre molto discusso e attuale, soprattutto quando si tratta di temperature estreme. Quest’anno, l’Inverno nella zona nord orientale degli Stati Uniti è stato decisamente più mite rispetto al solito, mentre la zona occidentale ha subito un anomalo incremento di piogge e nevicate.

Nonostante il passaggio alla primavera, la situazione non sembra essere cambiata molto nella prima decade del mese di Aprile. Infatti, le temperature sono rimaste molto rigide in Alaska e nella zona settentrionale ed occidentale degli Stati Uniti.

Viceversa, i settori meridionali ed orientali hanno registrato temperature molto alte, con picchi di anomalia che hanno superato di +4-5°C la norma sulla media decadale.

Meteo: temperature oltre i 32 gradi

La città di Concorde, capitale dello Stato del New Hampshire a nord est di Albany, ha misurato una temperatura massima di +32,2°C il giorno 14 Aprile scorso, subito dopo i +31,7°C misurati il giorno precedente.

Questo valore è molto superiore alla norma mensile che è di +14,5°C, e ha rappresentato un record storico assoluto per la giornata del 14, valore inferiore solamente agli straordinari +34,4°C raggiunti il 17 Aprile 2002.

Record termico anche nello Stato di New York

Ad Albany, nello Stato di New York, le temperature sono state altrettanto elevate, raggiungendo i +31,7°C nelle due giornate del 13 e 14 Aprile, in una zona dove le temperature medie massime sono di +14,7°C.

New York è già estate

Anche la città di New York non è stata risparmiata da un’ondata di caldo dal chiaro sapore estivo.

I valori diurni dell’aeroporto di Fiorello La Guardia sono stati addirittura prossimi ai 32 gradi e per la precisione hanno fatto registrare un valore di +31,7°C nei due giorni del 13 e 14 Aprile, contro una norma mensile di +16,0°C ossia oltre 15 gradi superiori al normale.

Meteo estivo anche nel Canada orientale

Infine, non possiamo non considerare la forte ondata di caldo che ha colpito il Canada orientale, con la città di Montreal che ha raggiunto una temperatura massima di +27,9°C il 13 Aprile scorso, in un luogo dove la media delle massime mensili è di +11°C.

Verso temperature estreme, segno del cambiamento climatico

Insomma, l’andamento climatico sta subendo delle variazioni significative, con temperature estreme che si verificano in diverse parti del mondo. L’importante è seguire gli avvisi delle autorità competenti e adottare le precauzioni necessarie per prevenire eventuali danni alla salute o alla proprietà.

Estremi record

Nel 2023, il giorno 14 Aprile la stessa località di Concorde ha registrato una temperatura massima di +32,2°C, mentre Albany ha raggiunto i +31,7°C nei due giorni del 13 e 14 Aprile. Anche la città di New York ha registrato temperature elevate con un massimo di +31,7°C all'aeroporto di Fiorello La Guardia nei due giorni del 13 e 14 Aprile.

Il clima di Aprile negli Usa

Il clima negli Stati Uniti a aprile varia notevolmente a seconda della regione. In generale, nella maggior parte del paese, aprile è considerato un mese di transizione tra l’inverno e la primavera, con un clima che diventa gradualmente più mite e le temperature che si innalzano rispetto ai mesi invernali.

Nelle regioni settentrionali, come il Midwest e il New England, le temperature medie massime in aprile si aggirano intorno ai 10-15°C. I valori minimi, invece, sono di solito comprese tra 0 e 5°C. Nelle regioni meridionali, come la Florida e la California, le temperature medie massime possono superare i 20°C. Valori minimi miti ed intorno ai 10-15°C.

Meteo piovoso ad Aprile

Aprile è anche noto per essere un mese piovoso in molte parti degli Stati Uniti. Precipitazioni più frequenti nella costa est e lungo il Golfo del Messico. In queste are la fenomenologia, non di rado, è a carattere di temporali. Tuttavia, ci possono essere anche periodi di bel tempo con cieli sereni, soprattutto nelle regioni occidentali del paese.

In sintesi, il clima a aprile negli Stati Uniti varia notevolmente a seconda della regione, ma in generale si può aspettare una graduale transizione verso temperature più miti e un aumento della pioggia in molte parti del paese.