Anche Piero Pelù nella line-up del concertone del primo maggio

Quali artisti saliranno sul palco di Piazza San Giovanni il 1 maggio? Ecco la line-up (quasi) completa, arricchita dal nome di Piero Pelù, uno degli ultimi artisti annunciati e probabilmente anche uno dei più attesi in assoluto, per svariate ragioni.

1 maggio: anche Piero Pelù tra gli artisti attesi sul palco del concertone

Cosa sarebbe il 1 maggio senza musica? Immaginare di dire addio a questa combo sarebbe come pensare di dividere per sempre David e Victoria Beckam, Catherine Zeta-Jones e Micheal Douglas, Al Bano e Romina (versione artistica, perché nella vita privata ormai ci abbiamo rinunciato). Ebbene, anche quest’anno – superata la pandemia, che aveva giocoforza stravolto tutto il mondo della musica, soprattutto quella live – il concertone ci sarà e sembra già preannunciarsi un grande successo.

Chi suonerà? Tantissimi artisti, primo tra tutti l’unico e insostituibile Piero Pelù (primo per i suoi trascorsi, ma ci arriveremo tra poco). Sì, perché prima di arrivare al punto in cui raccontiamo il “misfatto”, dobbiamo precisare che l’artista è prontissimo, carichissimo, pieno di energia per questa primavera/estate all’insegna delle novità. Andando in ordine cronologico, il 21 aprile uscirà Musica Libera, il suo nuovo singolo in collaborazione con Alborosie, il 1 maggio avrà occasione di proporlo per la primissima volta live a Roma – e, tra parentesi, ha così commentato la sua partecipazione: “Voglio festeggiare un Primo Maggio per il lavoro sano e la pace con la musica che ci libera, sempre” – mentre il 7 luglio partirà il suo Tour Estremo Live 2023, che toccherà praticamente tutta la penisola.

Dobbiamo precisare – anche solo per onore di cronaca – che per Pelù comunque questa non sarà affatto la prima partecipazione al concertone: non possiamo non citare quelle del 2001, 2006, 2013 e del 2021 (quando coverizzò We Will Rock You dei Queen e menzionò pubblicamente i problemi dei lavoratori dello spettacolo) da solista, ma soprattutto quella del ’93 (insieme ai Litfiba, la sua band), quando durante un’intervista nel backstage a cura di Vincenzo Mollica, mise un preservativo sul microfono per lanciare un messaggio di prevenzione della diffusione dell’AIDS e poi sul palco, subito prima di cantare Il mistero di Giulia, invità l’allora papa Giovanni Paolo II a non occuparsi di contraccezione e aborto, di cui, a parer suo, sapeva “na s*ga”.

Cosa dobbiamo aspettarci quest’anno da lui? Probabilmente nulla di che, considerando che, per sua stessa ammissione “Il Primo Maggio è molto cambiato dalla sua nascita, purtroppo negli anni si è molto ridimensionata la libertà di pensiero e di parola. Ma la potenza del rock’n’roll si espande sempre di più”.

Detto ciò, chi sono gli altri artisti che lo accompagneranno sul celebre palco? Ecco tutti i nomi confermati fino a oggi.

Gli altri artisti e l’ospite internazionale

L’evento del 1 maggio – promosso da CGIL, CISL, UIL e prodotto e organizzato da iCompany – innanzitutto verrà trasmesso in diretta contemporaneamente su Rai 3, Rai Radio 2, Rai Play e Rai Italia. Fin qui, tutto chiaro, ma chi salirà sul celebre palco (a parte Piero Pelù)?

In primis non possiamo non partire dall’ospite internazionale, Aurora, che a soli 26 anni è già famosa in tutto il mondo e ha già alle spalle miliardi di stream, più di 4 milioni e mezzo di follower su TikTok e più di 5 milioni di iscritti sul canale Youtube, ma il cui successo in realtà affonda le radici nella sua pre-adolescenza. Basti pensare che aveva solo 12 anni quando compose Runaway, il singolo che, di fatto, circa sette anni fa – quando di anni ne aveva ormai già quasi 20 – ne consacrò il successo. Un successo il cui primi mattone, però, in realtà erano già stati posti nel 2015 con la vittoria dello Spellemannprisen – l’equivalente norvegese dei Grammy – come miglior artista esordiente grazie all’EP ‘Running with the Wolves’ e ancora prima con la cover di ‘Half the World Away’ degli Oasis. Tra l’altro dobbiamo aggiungere che proprio ‘Cure For Me – estratto dall’album ‘The Gods We Can Touch – è diventato di diritto la colonna sonora del concertone.

Detto ciò, chi saranno gli altri artisti che seguiranno? Ci sarà Ariete, reduce da Sanremo, con Mare di guai, Coma_Cose (California e Fausto Lama), idem con patate ma con il singolo L’addio, Mr. Rain, stessa cosa con Supereroi, come del resto anche Tananai con la sua Tango (che non si dica che gli organizzatori non attingano dal Festival).

Sul palco di Piazza San Giovanni si esibiranno anche Matteo Paolillo, divenuto celebre soprattutto grazie alla fiction Mare Fuori i Bnkr44, il collettivo musicale toscano che, sempre a Sanremo 2023 ha duettato con Sethu con il brano ‘Charlie fa surf’ dei Baustelle.

Certo, all’appello mancano ancora dei nomi, ma in compenso sono stati svelati i dodici finalisti di 1MNEXT 2023, il contest nato per far emergere le nuove proposte, selezionate dalla Giuria di Qualità e dalla Giuria popolare web su oltre mille iscritti. I finalisti sono nno in diretta radio e tv sul grande palco di Piazza San Giovanni. Ecco chi sono i finalisti: Babele (Milano), Leanò (Milano), Maninni (Bari), Moise (Milano), Chiara Turco (Torricella, TA), Danu (Castelfiorentino, FI), Etta (Napoli), Evra (Bari), Plastic Haze (Roma), Still Charles (Civitanova Marche, MC), Versailles (Milano) e Wepro (Tricase, LE).

Il 24 aprile si terrà la finale a Roma a porte chiuse, in cui verranno decretati i tre finalisti, che saranno annunciati poi il 27 aprile e si esibiranno proprio durante il concerto. Il vincitore assoluto sarà poi proclamato durante il Concertone.