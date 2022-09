Meteo nel week-end: Italia spaccata in due

Nei prossimi giorni il meteo spaccherà il nostro Paese in due. Ancora una volta Nord contro Sud.

Sole al Sud e piogge al nord, è questo ciò che accadrà nel corso dei prossimi giorni.

L’arrivo della bassa pressione

L’estate è giunta al termine, ma il meteo sembra voglia regalare ancora delle alte temperature. Ad esempio, nei prossimi giorni in Islanda si arriveranno a toccare i 15 gradi.

Il maltempo invece arriverà in via eccezionale verso le isole Britanniche. Per quanto riguarda l’Italia, l’estremo Sud della penisola italiana sarà caratterizzata da un caldo africano.

Questa si tratta di una sintesi riguardante ciò che è stato spiegato dagli esperti di www.Meteo.it. Insomma ci sarà la spinta dell’Anticiclone delle Azzorre in direzione della Groenlandia che arriverà fino al Circolo Polare Artico, che sarà la causa di una pertubazioni nel Regno Unito che per almeno una settimana vedrà su di esso il Ciclone di Islanda.

Si tratta di una situazione alquanto rara, che sarà principalmente caratterizzata da una bassa pressione seppur stazionaria. Il maltempo girerà come una trottola per diversi giorni, ruotando su se stessa, ruotando attorno ad un minimo ciclonico che avrà come fulcro l’Irlanda, precisamente 200 km ad Ovest di Cork.

A seguire, stando alle previsioni, ci saranno delle tempeste che prenderanno di mira l’Irlanda e si andranno a spostare sempre di più verso l’Inghilterra, la Scozia e il Galles.

Le previsioni per il week-end

Nel corso del weekend, in Italia arrivò la prima perturbazione atlantica autunnale. Ci saranno dei temporali sparsi nella giornata di sabato, soprattutto sulla fascia tirrenica, mentre la domenica saranno maggiormente probabili al Centro.

Il weekend alternerà i temporali da momenti di sole. Insomma si tratta di perturbazioni molto variabili, ragion per cui ci sarà anche un momento di tregua.

Nel weekend invece al Sud il tempo sarà stabile, in quanto non solo sarà caratterizzato da un periodo soleggiato, ma il caldo sarà anche in aumento.

La trottola ciclonica che caratterizza il meteo del Regno Unito, farà in modo che al sud Italia arriverà una corrente ciclonica Argentina che porterà le temperature maggiormente maggiormente elevate. La settimana successiva il caldo si estenderà per tutta la penisola.

Cosa accadrà durante la prossima settimana

Dalla metà della prossima settimana, il ciclone irlandese si sposterà verso Est e andrà a cambiare la situazione metereologiche dell’Europa.

Tale ciclone irlandese interesserà anche parte dell’Italia. A spiegare tutta la situazione che si verificherà sul nostro Paese è Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, secondo cui il ciclone irlandese sarà la causa dell’invio di impulsi instabili verso il Centro Nord Italia.