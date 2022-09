Balotelli si presenta al Sion, Supermario riparte dalla Svizzera

Dopo la buona stagione disputata in Turchia la carriera di Mario Balotelli proseguirà al Sion, l’attaccante italiano è stato presentato oggi alla stampa ed è tornato a parlare della sua reputazione definendola, in parte, rovinata anche dai media



Ennesima avventura per Mario Balotelli che si presenta al Sion con la solita personalità e la promessa di dimostrare tutto il proprio talento anche in terra Svizzera dove proverà a competere per vincere il titolo nazionale.

Dopo l’addio all’Adana Demirspor in seguito alla pesante lite con Vincenzo Montella, il nostro Mario Balotelli ha parlato a grandi linee della sua carriera ammettendo qualche colpa ma sottolineando come spesso le valutazione dei media abbiano influenzato il giudizio sulla sua personalità.

Anche in Turchia il numero 45 ha dimostrato le solite grandi qualità tecniche rilanciandosi e disputando una stagione da protagonista, ora per Balotelli è tempo di ricominciare con una nuova maglia e tanta umiltà, il suo ritorno in nazionale forse è ancora possibile.

Balotelli riparte dal Sion

Continua a far parlare di se Mario Balotelli, giocatore straordinario con il pallone tra i piedi ma (troppo) spesso indisciplinato nei comportamenti con un carattere che lo ha condizionato in negativo durante la carriera.

Ancora non sono totalmente chiari i motivi della lite con Vincenzo Montella ma il numero 45 ha deciso di cambiare aria ed accettare l’offerta del Sion che ha fatto di tutto per portarlo in Svizzera.

A precisa domanda di un giornalista presente in conferenza stampa, Mario Balotelli ha risposto di non sentirsi una star ma semplicemente di essere contento e soddisfatto di avere la possibilità di giocare in un grande club ed in un campionato per lui del tutto nuovo.

Come ammesso dallo stesso calciatore, nella sua stessa ha giocato un ruolo chiave il paese, tranquillo e molto vicino alla sua amata Italia. Balotelli ha affermato di aver deciso quasi immediatamente di accettare l’offerta del Sion che ha dato al ragazzo le giuste motivazioni per continuare a crescere e mettersi in gioco.

Arrivato ormai a 32 anni SuperMario non ha mai smesso di cullare il sogno di vestire ancora la maglia azzurra, Roberto Mancini lo seguirà anche in Turchia con Balotelli che farà di tutto per guadagnarsi un’altra chance di rappresentare i colori azzurri.

A Mario Balotelli va il grande in bocca al lupo di tutti gli italiani che sperano di tornare a vedere il giocatore decisivo di inizio carriera.