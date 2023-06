Meteo, i temporali non mollano: si intravede l’alta pressione africana

Meteo, non c’è spazio per la stabilità. La giornata di ieri, mercoledì, è stata caratterizzata da un’altra perturbazione (quarto evento atmosferico di questo mese). Un’onda di instabilità si sta attualmente sviluppando nel Mediterraneo e, nelle prossime ore, si dirigerà verso le nostre regioni meridionali e parte del Centro, portando con sé abbondanti piogge e temporali a tratti intensi.

Le regioni meridionali e parte del Centro saranno le principali destinazioni di questa perturbazione, dove le precipitazioni si faranno sentire con piogge abbondanti e temporali che, a tratti, potranno rivelarsi impetuosi. L’arrivo di questi fenomeni potrebbe comportare alcune conseguenze sulle attività quotidiane e richiedere una maggiore attenzione nella gestione delle situazioni di emergenza.

Nuovo guasto, meteo instabile

Quello do ieri, pertanto, è stato un mercoledì in cui abbiamo fatto i conti con una nuova perturbazione che ha guadagnato rapidamente, seppur progressivamente ed in modo graduale, spazio nel Mediterraneo.

Nella giornata di oggi, le regioni meridionali e i settori sud di quelle centrali si troveranno ancora sotto l’influenza della perturbazione numero 4 di questo mese, che si prevede raggiungerà il Centro-Sud a partire da mercoledì.

I rovesci e i temporali saranno generalmente diffusi, sebbene più isolati sulla Sicilia, soprattutto nella parte orientale dell’isola. Al contrario, il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato e stabile al Nord e nel resto del Centro.

Meteo in Sicilia

Nel frattempo, sulla Sicilia, i fenomeni temporaleschi saranno meno frequenti e concentrati principalmente nella parte orientale dell’isola. Tuttavia, anche qui si potranno osservare rovesci isolati, alimentando il fascino e l’incertezza tipici delle situazioni meteorologiche instabili. Nonostante la loro natura isolata, questi fenomeni potranno comunque offrire uno spettacolo affascinante, con fulmini che danzano nel cielo e piogge che scrosciano in modo intermittente.

Previsione per domani

Il panorama meteorologico si presenterà con una certa varietà nelle diverse regioni d’Italia. Nonostante la presenza di un’instabilità residua, sarà una giornata in cui il tempo si stabilizzerà gradualmente in molte zone del Paese, regalando un’atmosfera di tranquillità e serenità.

Al Sud, tuttavia, l’instabilità persistente si farà ancora sentire, ma in maniera più accentuata sulla Puglia centro-meridionale. Qui i fenomeni meteorologici potranno essere più intensi e diffusi, richiedendo attenzione e prudenza nella gestione delle attività quotidiane. Sarà importante seguire le indicazioni delle autorità competenti e rimanere aggiornati tramite i bollettini meteorologici.

Meglio altrove

Nel resto del Paese, invece, il tempo prevarrà stabile e soleggiato. Il sole illuminerà le giornate, dipingendo il cielo di un azzurro intenso e brillante.

Sarà un invito a godersi le bellezze della natura e a trascorrere del tempo all’aria aperta, magari organizzando una passeggiata o una gita in una delle meravigliose località italiane.

Venti

I venti moderati di Maestrale caratterizzeranno il settore dell’Adriatico centrale e la Sicilia.

Questa brezza marina regalerà un tocco di dinamicità all’atmosfera, rendendo le giornate ancora più piacevoli. Sarà una piacevole sensazione sentire il vento sulla pelle e respirare l’aria salmastra del mare, regalando una piacevole pausa nella routine quotidiana.

Temperature

Le temperature, in generale, subiranno un leggero aumento. Sarà l’occasione per assaporare un po’ più intensamente l’estate, senza però raggiungere valori eccessivi. Si manterranno quindi in una gamma piacevole, consentendo di godere delle attività all’aperto senza essere sopraffatti dal caldo.

Meteo, weekend di miglioramento

Per quanto riguarda il prossimo weekend, si preannuncia un periodo di bel tempo grazie all’affermazione di un campo di alta pressione di matrice afro mediterranea. Questa situazione meteorologica sarà determinata dallo sviluppo di una depressione a ovest della Spagna, che richiamerà l’alta pressione sul nostro paese.

Se la tendenza si confermerà, e ci sono buone probabilità che avvenga, sia sabato che domenica potremo godere di una giornata soleggiata e piuttosto calda, con temperature superiori alla media stagionale.

Un elemento positivo di questa fase sarà anche la scomparsa delle possibili precipitazioni pomeridiane sui rilievi.

Inizia l’estate 2023? Evoluzione meteo

Inoltre, questa fase di bel tempo potrebbe essere solo l’inizio di un periodo stabile e via via più caldo. Ci attendono giornate soleggiate e temperature gradevoli anche nelle prossime settimane. Tuttavia, come sempre in meteorologia, è importante tenere d’occhio gli aggiornamenti e i bollettini, in quanto le previsioni possono essere soggette a modifiche.

In conclusione, possiamo guardare al prossimo weekend con ottimismo, sperando che l’alta pressione afro mediterranea ci regali un periodo di bel tempo e temperature al di sopra della media. Sarà un’occasione perfetta per godere dell’estate, immergendoci nella natura e dedicandoci alle attività che ci appassionano. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e godetevi questo periodo di serenità e tepore estivo.