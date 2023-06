Maltempo nel Sud Italia, a Maratea evacuate 30 persone

Il maltempo non accenna a dare una tregua, specialmente alle regioni meridionali. La Basilicata è una delle zone del nostro paese maggiormente colpite. Danni, in particolare, nella zona di Maratea.

Alcune frazioni della cittadina sono le più colpite da smottamenti e frane. Vediamo insieme cosa è successo.

Maltempo in Basilicata

La Basilicata, in particolare lungo la costa, è flagellata dal maltempo. Frane e smottamenti stanno interessando la zona della cittadina di Maratea e, nelle frazioni di Marina di Maratea e Acquafredda, a causa delle intense e violente piogge, si sono avuti degli smottamenti.

Trenta sono le persone che sono state evacuate da una struttura alberghiera a Maratea, dopo che erano rimaste bloccate a causa del fango e dei detriti riversatisi sulle strade circostanti proprio a causa di uno smottamento in località Acquafredda, per le forti ed incessanti forti piogge. L’intera area tirrenica, dalla serata di ieri, è interessata dal maltempo e, nello specifico, fra Campania e Basilicata, le piogge sono più insistenti e forti.

Diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco sul litorale lucano, specie nelle due zone citate in precedenza. L’evacuazione delle trenta persone è avvenuta per ragioni di sicurezza e, anche, per consentire che le persone potessero uscire dalla struttura alberghiera senza pericolo alcuno.

30 persone evacuate nella zona di Maratea

Restando sempre a Marina di Maratea, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nel prosciugare le zone allagate a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua proveniente da un canale di scolo presente nei pressi della zona balneare e nel rimuovere detriti e fango presenti sul manto di varie strade della zona. Sempre per precauzione, sono state evacuate due abitazioni che ospitavano tre famiglie.

Interventi, non solo dei Vigili del Fuoco, ma anche dei tecnici del comune e della Polizia locale. È stata tutta la provincia di Potenza, in particolare, ad esser stata interessata da questa ondata violenta di maltempo e che ha visto, per questo motivo, quasi 30 interventi di soccorso da ieri ad oggi. Interventi anche nella zona del Parco del Pollino, ma anche a Lauria, a Villa d’Agri e a Terranova del Pollino, sempre per le piogge intense che hanno causato disagi alla popolazione.

Il maltempo, però, come dicevamo, non allenta la sua morsa sull’Italia. Oggi è stato emanato un avviso di allerta arancione da parte della Protezione Civile in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Puglia. Quello di allerta gialla invece, in Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia e Umbria.

Anche Roma continua ad esser sotto la morsa del maltempo tanto che, in via del tutto precauzionale, sono state chiuse tutte le banchine nei pressi del Tevere, in attesa del maltempo che arriverà anche sulla Capitale nelle prossime ore, che potrebbe causare un innalzamento del livello del fiume con conseguente pericolo.