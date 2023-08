Meteo, è tempo di estremi. Tendenza per settembre 2023

Meteo, l’accentuazione degli estremi climatici rappresenta uno dei principali e più urgenti dilemmi affrontati dalla società attuale. L’aumento delle temperature globali e le mutazioni nei modelli climatici hanno portato a un frequente e intensificato manifestarsi di eventi meteorologici straordinari, quali ondate di calore prolungate, tempeste violente, prolungate siccità e inondazioni.

Gli effetti della radicalizzazione climatica sono manifesti e sempre più evidenti in ogni angolo del pianeta. Le ondate di calore prolungate possono innescare serie complicazioni per la salute umana, incrementando i rischi legati a colpi di calore e problemi respiratori.

Meteo, tempeste e danni

Le tempeste intense si traducono in alluvioni e danni alle infrastrutture, ponendo in pericolo le comunità costiere e causando notevoli danni economici. Le siccità prolungate mettono a repentaglio la sicurezza alimentare, la fornitura d’acqua e l’agricoltura, contribuendo a una serie di impatti sociali ed economici.

L’estremizzazione del clima richiede una risposta urgente che richiede un coordinamento globale. Sfide di questa portata implicano la sinergia tra governi, industrie e comunità, al fine di ridurre l’emissione di gas serra, abbracciare pratiche sostenibili e costruire una resistenza agli eventi meteorologici estremi.

L’obiettivo è minimizzare i devastanti effetti dell’estremizzazione climatica, preservando un pianeta sicuro e sostenibile per le generazioni future. Tuttavia, il contenuto sopra esposto appare ben oltre una mera esigenza. A noi, infatti, non pare affatto insufficiente; anzi, ci sembra persino eccessivo, considerando l’ampia portata delle conseguenze che stiamo già sperimentando nelle nostre latitudini.

Meteo, è piena estate

Pur trovandoci ancora nel pieno della stagione estiva, le proiezioni meteorologiche per il mese di agosto non delineano cambiamenti climatici significativi. Tuttavia, è possibile che nella seconda metà del mese si verifichi un’accentuata variabilità, indicando una graduale discesa delle temperature estive.

Questo declino potrebbe giungere in anticipo rispetto agli anni precedenti, suggerendo un potenziale settembre instabile. Il Riscaldamento del Mar Mediterraneo e l’Avvicinarsi dell’Autunno del 2023. Il calore eccezionale di luglio ha elevato le temperature nel Mar Mediterraneo a livelli mai sperimentati in passato. Questo fenomeno, identificato come tropicalizzazione delle acque del Mediterraneo, ha raggiunto un nuovo picco quest’anno. Ciò implica un notevole apporto di energia termica.

Possibili eventi atmosferici di violenta intensità

Alla luce di queste condizioni, le prime perturbazioni provenienti dall’Oceano Atlantico potrebbero scatenare eventi atmosferici di particolare violenza. Non è segreto che quest’anno sia favorevole alla formazione di cicloni mediterranei.

L’Eventualità di Cicloni nel Mediterraneo

Stiamo parlando di strutture cicloniche estremamente pericolose, simili agli impetuosi uragani dell’Atlantico. Tuttavia, ciò non implica necessariamente un timore nei confronti dell’autunno o delle sue condizioni meteo. Stiamo soltanto suggerendo di mantenere la vigilanza. Non stiamo affermando che debba necessariamente manifestarsi qualcosa di spiacevole. Anzi, auspichiamo che l’autunno possa rivelarsi una stagione di normalità.

Ciò detto, quindi, nonostante le temperature record nel Mediterraneo e l’eventualità di eventi atmosferici intensi, non vi è motivo di temere l’avvicinarsi dell’autunno. È comunque fondamentale rimanere vigili e preparati per affrontare eventuali condizioni meteorologiche avverse. Le prospettive per l’autunno delineano una stagione potenzialmente influenzata dal persistente caldo. Vogliamo ribadire questo punto, già evidenziato in articoli precedenti.

Non è possibile affermare con certezza se un particolare giorno dell’autunno sarà piovoso o meno. Le previsioni che forniamo non sono meteorologiche, ma ipotesi a lungo termine. Esaminiamo ciò che possiamo prevedere per la prossima stagione.

Estate Straordinariamente Calda

Siamo effettivamente testimoni di una stagione estiva eccezionalmente calda, specialmente nelle regioni centro-meridionali, le quali hanno affrontato un luglio estremamente avverso. Temperature elevate, siccità ed incendi hanno caratterizzato il cuore dell’estate.

Attualmente, agosto si è aperto con condizioni più fresche e un clima gradevole per tutti, ma siamo consapevoli che tale scenario non perdurerà a lungo. Ci attendiamo l’insediarsi di un persistente anticiclone africano, il quale porterà conseguenze potenzialmente pericolose. Oltre al disagio fisico, vedremo un aumento delle temperature superficiali dei mari, il che rappresenta una notizia preoccupante.

Meteo, cosa potrebbe accadere in settembre 2023?

In primis, partiamo da un dato di fatto: le acque superficiali dei nostri mari sono bollenti. La cattiva notizia è la seguente: ciò comporta una liberazione di energia termica sotto forma di calore prolungato. È evidente che una singola perturbazione non sarà sufficiente a rimescolare le acque. Le masse d’acqua hanno una capacità termica maggiore rispetto al suolo e alla terraferma, il che significa che si riscaldano e raffreddano più lentamente.

Implicazioni Importanti

Perturbazioni attese a settembre nel Bacino del Mediterraneo si troveranno ad affrontare un’elevata quantità di energia. Di conseguenza, vi è una significativa probabilità di eventi meteorologici intensi. Naturalmente, non possiamo anticipare dove e quando si verificheranno, ma le condizioni attuali suggeriscono un’autunno con potenziali rischi.

L’inizio ufficiale della stagione meteorologica autunnale è il 1° settembre, che segna il passaggio verso il lungo inverno. Nonostante i numerosi temporali, alcuni anche distruttivi, molte regioni d’Italia affronteranno l’autunno con gravi condizioni di siccità.

Dopo le piogge della primavera, gran secco al Sud

L’autunno, soprattutto nella sua seconda metà, può portare eventi meteorologici estremi e fenomeni di instabilità violenti, che spesso sfociano in alluvioni e frane. Questo è dovuto sia alla violenza dei fenomeni, che si verificano dopo lunghe settimane di siccità e accumulo di calore atmosferico, sia alla crescente urbanizzazione e alla depopolazione delle aree montane e collinari avvenute negli ultimi decenni.

Considerazioni Climatiche sull’Autunno

L’autunno (settembre, ottobre e novembre) è un periodo complesso dal punto di vista meteorologico e climatico. Le notti diventano più lunghe, le temperature iniziano a scendere, specialmente in montagna e nelle pianure interne del centro-nord.

Benché talvolta la prima parte della stagione possa prolungare condizioni tipicamente estive fino a ottobre, grazie a ondate di calore tardive causate da brevi ritorni dell’anticiclone africano, la caratteristica predominante è la pioggia. Nelle molte zone costiere, l’autunno rappresenta il periodo più piovoso dell’anno, caratterizzato da intensi eventi meteorologici, come nubifragi, alluvioni improvvise o piogge torrenziali, generati da complesse circolazioni depressionarie, di origine extra o subtropicale (vedi “medicanes”).

Inizio dell’Autunno con Temperature Sopra la Media

Le previsioni meteorologiche basate sul nostro modello suggeriscono che l’inizio dell’autunno sarà caratterizzato da temperature sopra la media nella maggior parte d’Italia. Questa tendenza è particolarmente evidente nelle regioni centro-nord, dove settembre potrebbe presentare anomalie termiche significative.