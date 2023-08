Francesca Michielin rassicura i fan dopo l’intervento

L’artista bassanese Francesca Michielin aveva messo in allarme i fan annunciando un momentaneo stop per problemi di salute.

A inizio agosto aveva dovuto annullare due date del suo tour estivo, quella Castellaneta Marina e quella a San Vito al Tagliamento, perché doveva sottoporsi a un’operazione non meglio specificata. Oggi è stata proprio lei a rompere il silenzio e ad annunciare su Instagram che tutto è andato per il meglio e l’intervento è riuscito.

Francesca Michielin: intervento riuscito

La cantante Francesca Michielin ha fatto un annuncio sui socia rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute. La cantautrice originaria di Bassano del Grappa era impegnata nel suo Summer tour attraverso le città italiane e proprio lei a inizio agosto aveva detto ai fan che doveva fermarsi per un problema di salute per cui doveva sottoporsi a un intervento.

Oggi, è tornata a casa e per prima cosa ha voluto comunicare a tutti la bella notizia e lo ha fatto nello stesso modo, ovvero con una storia su Instagram. “Grazie per le energie positive che mi avete trasmesso. Ho effettuato l’intervento ed è riuscito perfettamente. Sono tornata a casa, ora mi aspetta un periodo di riposo per recuperare le energie e poter tornare a rockeggiare insieme a voi. Passate un buon agosto, ci sentiamo presto su questi schermi per condividere un po’ di meravigliosa noia e qualche canzone. Vi abbraccio forte”.

A conferma del suo ritorno a casa, la cantante ha anche pubblicato un breve video mostrando la televisione dove stava seguendo un cartone animato.

L’annuncio del ricovero

Erano i primi di agosto quando Francesca ha annullato due concerti dicendo che doveva operarsi, cosa che ha messo in allarme i fan, anche perché l’artista non ha dato ulteriori informazioni ma è rimasta molto vaga in merito.

In un videomessaggio ha detto ai follower di non preoccuparsi per lei però la situazione delicata richiedeva uno stop per un paio di date del suo concerto estivo “Ho un problema di salute ma non preoccupatevi. Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlarvi con chiarezza. Non vedevo l’ora di venire a Castellaneta Marina e a San Vito al Tagliamento ma devo affrontare un intervento e devo annullare le date. Non voglio allarmarvi però devo fare l’intervento per stare meglio, poi riposerò e tornerò a settembre più forte di prima. Scusate per il disagio e grazie per la comprensione. Vi voglio bene”.

Subito è arrivata la tempesta di commenti di chi da sempre la segue, da quando era una giovane ragazzina talentuosa a X-Factor, fino all’arrivo a Sanremo in duetto con Fedez, sodalizio che negli anni si è consolidato sempre di più. I due sono una coppia artistica che funziona e piace molto, e lei con la sua freschezza e il sorriso contagioso è l’idolo di tanti adolescenti e non solo.

Già a febbraio si era dovuta fermare dopo un concerto all’Auditorium di Trento e in quell’occasione aveva annunciato lo stop di due eventi a teatro a causa di quello che ha definito un rene un po’ ballerino, che l’ha costretta a eseguire alcune visite di accertamento.

L’ultimo album

L’ultimo lavoro di Francesca è l’album “Cani sciolti”, pubblicato nel mese di febbraio a distanza di 3 anni dall’ultimo lavoro in studio “Feat (Stato di Natura)”. Dal disco scritto e curato in ogni dettaglio dall’artista bassanese, sono stati estratti ed editi i singoli “Bonsoir” e “Occhi grandi grandi”.

Francesca ha messo in campo ancora una volta le sue doti cantautorali, regalando ai fan bellissime parole ma anche producendo e realizzando l’intero lavoro di persona, con la stessa passione che l’ha portata in questi anni a scalare le classifiche italiani con singoli di successo e brani in coppia con altri artisti.

E come ha voluto annunciare i suoi problemi di salute, anche con l’album ha fatto lo stesso. È stata lei a gennaio a informare i fan dell’uscita prevista per il 24 febbraio. Prima ancora dell’inizio dell’anno erano apparsi degli spoiler sui suoi canali social m poi il progetto discografico è stato annunciato con grande entusiasmo perché è un lavoro che al 100% porta la sua impronta e la sua firma, per questo l’ha resa molto orgogliosa.

Il 2022 è stato un anno di soddisfazioni per l’artista classe 1995, fra la conduzione del programma che l’ha fatta diventare famosa, la pubblicazione del suo primo romanzo e la seconda stagione del podcast “Maschiacci” di cui è autrice e conduttrice.

L’artista poliedrica ha annunciato il suo nuovo lavoro, la cui pubblicazione è arrivata in concomitanza con l’inizio del tour “Bonsoir! – Michielin10 a teatro”. E proprio durante una delle date di questo tour ha parlato dei problemi di salute.

Come da lei stesso affermato però, si sta riprendendo e tutti facciamo il tifo per lei.