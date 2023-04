Meteo, dopo le piogge si rivede l’anticiclone africano. Durerà?

Meteo ancora instabile sulla nostra penisola con la presenza di continui impulsi perturbati da nord. Non avremo vero e proprio maltempo ma addensamenti a tratti che saranno capace di dare luogo a precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale.

Questa fase ci accompagnerà fino alla prima parte della giornata di mercoledì al centro-sud ma, nel contempo, da ovest le prime propaggini dell’anticiclone di matrice africana interesseranno l’ovest della Sicilia, la Sardegna e progressivamente anche il settore tirrenico.

Meteo oggi e domani

Tra la giornata odierna (martedì) e quella di domani (mercoledì) si faranno ancora sentire gli effetti di una perturbazione che, in discesa dal Nord Europa e seguita da aria più fresca rispetto a quella pre-esistente, ha dato il via a della instabilità.

Sono attesi, quindi, rovesci e temporali sull’ Italia centrale ma in lento spostamento verso sud prima e verso levante poi. A seguire pressione in rialzo e venti sempre più deboli.

Alta pressione

Una fase di tempo migliore dovrebbe attendere la nostra penisola a partire da dopodomani (giovedì) con l’alta pressione di origine africana pronta ad interessare anche parte della penisola Italiana.

Alta pressione che sarà diretta essenzialmente e principalmente sulla Penisola Iberica ma seppur parzialmente, si farà sentire anche sull’Italia specie quella occidentale.

Quanto durerà?

Ad oggi, le possibilità che la fase di alta pressione africana sia lunga e duratura, sembrano diminuire rispetto ai giorni scorsi. Spostando, infatti, verso ovest l’asse principale, potrebbe favorire in ogni caso, delle gocce fredde da est prime in adriatico e poi al centro-sud.

Se tale assetto dovesse trovare conferma, pertanto, non dovremo affatto sorprenderci se nelle ore pomeridiane avremo spesso occasione per temporali.

Meteo, uno sguardo al lungo termine

Secondo il bollettino mensile dell’Aeronautica Militare, l’evoluzione per i prossimi 20/30 giorni e quindi fino alla terza settimana del mese di Maggio sarà la seguente:

Dal 24 al 30 aprile 2023, ci sarà un’onda depressionaria atlantica che attraverserà l’Italia. Tuttavia, l’espansione di un promontorio dall’Europa sudoccidentale aumenterà la pressione atmosferica, portando precipitazioni inferiori alla media per la maggior parte del paese.

Solo le regioni adriatiche, che subiranno maggiormente gli effetti dell’onda depressionaria, avranno precipitazioni nella norma.

In queste zone, le temperature saranno in linea o leggermente inferiori alla media, mentre nel resto del paese aumenteranno gradualmente, diventando superiori alla media climatologica su Nord-Ovest, alto Tirreno e Sardegna.

Meteo Maggio 2023

Dalla prima alla seconda settimana di maggio 2023, ci saranno prevalenti flussi occidentali nell’area mediterranea, con possibili fasi di alta pressione. I valori precipitativi saranno in linea con la media del periodo, con un debole segnale sopra la media sulle aree ioniche. Le temperature rimarranno simili alla settimana precedente, con deboli aumenti su alcune regioni e deboli diminuzioni su altre.

Terza settimana di Maggio 2023

Nella terza settimana di maggio 2023, lo scenario più probabile prevede ancora flussi miti da ovest, ma con la possibilità di un aumento della pressione atmosferica. Le precipitazioni saranno nella norma del periodo, mentre le temperature saranno superiori alla media climatologica al Nord e sulle Isole Maggiori.

Meteo a lungo termine: le difficoltà di una previsione

Le previsioni a lungo termine del tempo sono l’ultima frontiera della meteorologia, e sono fatte usando potenti computer e complessi modelli fisico-matematici che simulano il comportamento dell’atmosfera e dell’oceano.

Vengono anche analizzati molti dati meteo e marini. Tuttavia, queste previsioni sono diverse dalle classiche, perché non forniscono informazioni dettagliate sul tempo in un singolo luogo o in un momento specifico della giornata.

Invece, forniscono indicazioni di probabilità su come i parametri meteo potrebbero scostarsi rispetto ai valori medi climatologici durante un determinato periodo di tempo.

Le previsioni a lungo termine sono quindi solo delle tendenze dell’andamento atmosferico atteso e non forniscono informazioni precise. Le previsioni in tale ottica, sono solo delle indicazioni generali di quello che ci si potrebbe ragionevolmente aspettare in un’area e in un periodo specifico.