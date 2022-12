Meteo: dopo il freddo arrivano piogge e prime nevicate

Mancano pochi giorni al Natale e finalmente il tanto atteso freddo sembra essere arrivato anche nella nostra bella Italia. Le ultime previsioni meteo hanno visto un brusco calo delle temperature, specie nelle Alpi che ha visto scendere il termometro fino a -25 gradi sotto lo zero a 3000 metri.

Le previsioni fino a giorno 15 dicembre prevedono l’arrivo di una nuova perturbazione in arrivo dalla Spagna, dove si prevedono intense precipitazioni e delle prime nevicate sulla Pianura Padana.

Le previsioni meteo della settimana

Un antico proverbio diceva che nel giorno dedicato a Santa Lucia, il freddo si mette in via. Notando, infatti, i bollettini meteo nei prossimi giorni, si assisterà a un notevole calo termico. Una nuova perturbazione proveniente dalla Spagna colpirà l’Italia nell’arco di questa settimana. Oltre a un brusco calo termico, ci saranno in arrivo piogge e prime nevicate in Pianura Padana.

Secondo l’esperto di Meteo.it, Lorenzo Tedici, la situazione meteorologica è in linea con il periodo stagionale ma al tempo stesso è anomala perché non si aveva un quadro del genere dall’inverno di due anni fa.

Tra oggi e domani, quindi si prevedono i primi fiocchi di neve, nella zona degli Appennini e nelle pianure del settore Nord-Ovest; mentre al Sud e le isole ci saranno forti precipitazioni.

La terza perturbazione atlantica

Il 13 dicembre, nel giorno più corto che ci sia e dove il freddo si mette alla via, le previsioni parlano chiaro: dopo il freddo, nelle prossime ore è il turno di piogge e prime nevicate.

Le zone maggiormente interessate saranno gli Appennini e il settore Nord-Ovest della Pianura Padana e ci potrebbero essere dei fiocchi di neve tra i 500 e i 700 metri di quota anche nelle regioni toscane e molisane.

Al sud e nelle isole, invece, le prossime ora saranno caratterizzate dall’arrivo di precipitazioni, ma a partire da domani ci sarà una situazione completamente opposta alle regioni settentrionali. Infatti, saranno attese punte superiori ai 20 gradi.

Quindi, mentre nelle regioni meridionali la colonnina del termometro tornerà ad alzarsi con temperature sopra la media stagionali e con un clima prettamente primaverile, al Nord, invece è in arrivo la terza perturbazione atlantica, tra giovedì e venerdì.

Tre giorni in cui ci saranno forti precipitazioni in tutta la zona settentrionale dello stivale che successivamente si trasformeranno in fiocchi di neve a quote molto basse. Il fine settimana ancora è lontano, però secondo i meteorologi di Meteo.it, a partire da domenica 18 tornerà il sereno su tutta Italia.