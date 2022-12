Previsioni meteo: in arrivo gelo e neve al nord, pioggia al centro-sud

Preoccupano gli esperti le previsioni meteo delle prossime ore nel nostro Paese, in cui ci saranno abbondanti nevicate a nord, anche a bassa quota.

Nel settore centro-meridionale invece insisteranno violenti nubifragi, specialmente dalla giornata di mercoledì.

Previsioni meteo in Italia

Dopo una lunga siccità si chiude la parentesi anomala che abbiamo vissuto in estate, in cui le piogge non erano sufficienti a dissetare il terreno. Ora sembra che il mese di dicembre voglia riscattarsi presentando di nuovo condizioni anomale, ma nel senso opposto.

Da diversi giorni, in effetti, lo scenario meteorologico sull’Italia è molto instabile e ci sono piogge sparse un po’ ovunque, a tratti anche a carattere di temporale, nonché nevicate sparse anche a bassa quota.

Nelle prossime ore il quadro peggiorerà ulteriormente e già dalla giornata di oggi il maltempo tornerà ad affliggere la penisola. Il direttore e fondatore di Meteo.it, Antonio Sanò, ha comunicato che una vasta area di bassa pressione situata nell’Europa orientale ha richiamato un’importante flusso di aria gelida di provenienza artica, che a più riprese punterà al Vecchio Continente.

Questa sciabolata porterà correnti ghiacciate che minacceranno l’Italia ancora di più rispetto ai giorni appena trascorsi in cui c’è stato un’accenno di questo vento gelido.

Crollo delle temperature

Un quadro meteorologico tale può solo comportare inevitabilmente un crollo delle temperature, che si farà incisivo nella giornata di domani. Ci saranno diffuse gelate mattutine e notturne specialmente nel settore a nord ma anche in parte sulle regioni centrali.

Su molte aree della Val Padana si toccheranno minime di -6 gradi, anche -8 in alcuni punti. Il freddo si farà sentire nelle ore notturne come in quelle diurne, in quanto le massime oscilleranno intorno ai 2 gradi al nord e 8 gradi al centro.

Il calo termico sarà più contenuto nel meridione e nelle isole maggiori ma l’instabilità insisterà anche in queste aree, con precipitazioni importanti a carattere sparso.

Attese nevicate

Come abbiamo detto torneranno anche le nevicate a bassa quota, infatti a partire dalla giornata di domani il flusso gelido interagirà con le correnti umide che provengono dall’Atlantico.

Il mix porterà pioggia ovunque e neve sul comparto settentrionale, soprattutto fra la Lombardia e l’Emilia Romagna, dove si attendono fiocchi a quote medio/basse sull’Appennino Centrale.

Mercoledì arriverà un secondo impulso di perturbazioni che colpirà le regioni del centro e quelle del sud, in particolare Lazio e Campania.

L’alta pressione

Giovedì arriverà la terza perturbazione del mese: un ciclone ricco di aria instabile che investirà la penisola portando pioggia intensa e nubifragi. Ci sono per anche buone notizie, infatti nel weekend tornerà per l’alta pressione e da domenica il tempo migliorerà un po’ ovunque.

Nel dettaglio dunque, si attende grande freddo, nubifragi al centro e al sud, nevicate al nord, con un miglioramento generale a partire da domenica.