Meteo del week-end: in arrivo una perturbazione atlantica

Meteo, il mese di Luglio è terminato, e con esso abbiamo assistito a un aumento delle temperature, soprattutto nel Sud e nelle isole principali. Questo aumento è stato causato dall’arrivo di aria calda proveniente dal Nord Africa, anche se meno intenso rispetto alle settimane precedenti.

In generale, le condizioni meteorologiche sono state tollerabili. Ora, rivolgiamo lo sguardo alle previsioni per il mese di Agosto. Agosto, l’ultimo mese dell’estate meteorologica, inizierà con un caldo a tratti intenso nel Sud, ma non raggiungerà estremi. Tuttavia, ci aspetta una grande novità. Come anticipato nei nostri precedenti articoli, confermiamo ora che una corrente d’aria molto fresca proveniente dal Nord Atlantico si abbatterà sul Mediterraneo, provocando un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Previsioni meteo Agosto: prima rottura estiva

Questo cambiamento sarà radicale: passeremo dall’eccessivo caldo al fresco eccessivo, con fenomeni estremi. Tra il 3 e il 6 di Agosto, la massa d’aria prevista causerà un significativo calo delle temperature, portando i valori termici ben al di sotto della media stagionale, con una differenza di almeno 5-8°C.

Questo abbassamento delle temperature potrebbe causare alcuni problemi. Un’aria così fresca in piena estate può generare temporali, a causa del forte divario di temperatura tra il suolo e le alte quote. Di conseguenza, l‘arrivo di questa aria molto fresca, a partire dal Nord Italia, comporterà una serie di temporali, alcuni dei quali potrebbero essere molto intensi e accompagnati da grandine.

Meteo, Nord Italia sotto assedio?

Il Nord Italia sarà il settore più colpito da questi temporali forti e frequenti, in particolare tra il 3 e il 5 di Agosto. Successivamente, tra il 5 e il 6 di Agosto, i temporali si estenderanno anche alle altre regioni, soprattutto quelle adriatiche, dove la grandine potrà rappresentare una seria minaccia.

Inoltre, le temperature scenderanno al di sotto della media stagionale in gran parte dell’Italia. Di giorno, avremo giornate fresche e di notte potremmo persino sentire un po’ di freddo nelle valli e in Val Padana, con temperature che potrebbero scendere fino a 12-13°C.

Pertanto il mese di Agosto si prospetta come un periodo di notevoli cambiamenti meteorologici, con un inizio caldo seguito da un marcato calo delle temperature e l’arrivo di temporali intensi, soprattutto nel Nord Italia.

Tendenza a lungo termine

Periodo dal 31 Luglio al 6 Agosto 2023: la prima settimana sarà caratterizzata da flussi occidentali a sud delle Alpi, estendendosi anche a buona parte delle regioni centrali. Ciò potrebbe portare a giornate di instabilità, ma i quantitativi di pioggia saranno mediamente in linea con le medie stagionali in tutto il paese, con una lieve anomalia positiva sulle regioni nordorientali. Le temperature saranno tipiche per le regioni ioniche e la Sicilia, mentre saranno al di sotto delle normali per il resto della penisola e per la Sardegna.

Meteo, seconda settimana

Periodo dal 7 al 13 Agosto 2023: nella seconda settimana, è probabile un’ulteriore intensificazione dell’alta pressione sul Mediterraneo centromeridionale, coinvolgendo le regioni meridionali e buona parte del Centro.

Le precipitazioni saranno complessivamente leggermente al di sotto della media del periodo in diverse zone. Riguardo alle temperature, queste saranno ancora generalmente inferiori alla norma al Nord e in linea con le medie stagionali al Centro-Sud.

Terza settimana di Agosto 2023

Periodo dal 14 al 20 Agosto 2023: nella terza settimana, l’alta pressione si consoliderà su tutto il Mediterraneo e, di conseguenza, sul nostro paese, determinando precipitazioni al di sotto delle medie stagionali in diverse regioni. Inoltre, i valori termici saranno più elevati rispetto alle normali.

Evoluzione meteo fine mese

Periodo dal 21 al 27 Agosto 2023: nella quarta settimana, l’anomalia positiva della pressione continuerà a interessare gran parte dell’area mediterranea, compresa l’Italia. Non ci sono segnali particolari per le precipitazioni, che dovrebbero attestarsi intorno alle medie climatologiche tipiche. Tuttavia, le temperature saranno ancora sopra la media su tutto il territorio.

Meteo a breve termine

Fino a Mercoledì 2 Agosto, il tempo sarà prevalentemente stabile, con solo qualche nube di passaggio e alcune formazioni nuvolose più consistenti sulle regioni alpine e prealpine, dove potrebbero verificarsi isolati temporali, soprattutto nelle ore calde. Le temperature saranno particolarmente calde, con picchi vicini ai 40°C, come nel caso della Sicilia. Anche sul resto del Paese ci si sentirà il caldo, soprattutto afoso sulle pianure del Nord e lungo i litorali.

Meteo, da domani si cambia

Dopo metà settimana, la situazione cambierà notevolmente. Tra Giovedì 3 e Venerdì 4 Agosto, si avrà l’influenza di un vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa, che causerà un cambiamento significativo nel meteo. I primi segnali saranno avvertiti sulle regioni del Nord, soprattutto sulle aree montuose e localmente su alcuni tratti dell’alta Valle Padana e sulla Liguria.

Nel weekend confermata la prima crisi estiva

L’inizio del weekend, Sabato 5 Agosto, sarà segnato da una sorta di crisi estiva a causa di un severo vortice temporalesco che si sposterà rapidamente dal Nord al Centro e raggiungerà alcuni angoli del Sud entro sera.

Quindi, siamo avvisati delle giornate di Venerdì 4 e Sabato 5 Agosto, durante le quali ci saranno numerosi temporali, talvolta anche forti, che coinvolgeranno molte regioni. Questi temporali determineranno anche un deciso calo delle temperature, con il caldo costretto a retrocedere.

Previsioni ferragosto, prime tendenze

Dall’analisi del quadro meteorologico europeo, è evidente che nei primi giorni di Agosto si formerà un’ampia area di bassa pressione sul Centro-Nord Europa, che sarà ricca di aria fresca e instabile. Questa anomalia nella pressione atmosferica permetterà alle masse d’aria di origine polare di spingersi verso il cuore del continente.

Tuttavia, al contrario, alle basse latitudini, l’anticiclone africano continuerà a inviare masse d’aria molto calde e umide sul bacino del Mediterraneo.

Che meteo attenderci per l’Italia

Le conseguenze concrete per l’Italia saranno particolarmente rilevanti per le regioni settentrionali, che si troveranno nel mezzo di questo campo di battaglia, in una sorta di “zona di confluenza” dove interagiscono queste diverse figure meteorologiche. Questo porterà a un’alternanza di ondate di caldo provenienti dal cuore dell’Africa (Deserto del Sahara), con temperature massime che potrebbero superare i 36°C, interrotte bruscamente da temporali pericolosi.

Nord Italia interessato da piogge e temporali

Sarà il Nord Italia ad essere maggiormente colpito da piogge e temporali, poiché si trova nella fascia in cui queste diverse correnti d’aria si scontrano ed interagiscono. Solo localmente, i temporali potrebbero estendersi fino al Centro. Nella seconda settimana di Agosto e fino a Ferragosto, le correnti instabili potrebbero riuscire a penetrare lo scudo anticiclonico, mantenendo le temperature, soprattutto nelle regioni settentrionali, in linea con le aspettative per questo periodo. Questa situazione sarebbe una sorpresa, dato il caldo soffocante che ha caratterizzato il periodo tra fine Luglio e inizio Agosto negli ultimi anni.

Area di confluenza

Va prestata attenzione a questa zona di confluenza, poiché è qui che si verificano i maggiori e più pericolosi contrasti. Con l’aumento del calore in eccesso, cresce anche il rischio di eventi meteorologici estremi, come grandinate e nubifragi, che colpiscono aree limitate ogni volta che l’aria fresca riesce a penetrare lo scudo anticiclonico. La distribuzione di tali fenomeni può variare rapidamente, quindi è necessario seguire attentamente gli aggiornamenti meteorologici per comprenderne l’andamento.

Per quanto riguarda il Sud e le Isole Maggiori, ci si aspetta una risalita delle temperature grazie all’aumento dell’influenza dell’anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo.