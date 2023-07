Meteo, caldo africano in arrivo: ecco dove

By

Meteo, la nostra Penisola si prepara all’arrivo di una nuova e intensa ondata di caldo, ossia la seconda della stagione. Tuttavia, al momento, non è necessario preoccuparsi eccessivamente delle alte temperature, poiché siamo interessati da un impulso perturbato nord-atlantico che già nelle ultime ore ha dato luogo ad acquazzoni, temporali e l’arrivo di aria più fresca proveniente proprio dall’Atlantico.

Abbiamo assistito ad un significativo peggioramento, in particolare sulle regioni del Nord, delle condizioni meteorologiche nella giornata di ieri. Un peggioramento che continuerà, in parte, anche oggi interessando, come già detto, soprattutto le regioni settentrionali del Paese. Aree del settentrione che saranno ancora interessate da un ulteriore peggioramento all’inizio della prossima settimana.

Temporali e maltempo: meteo incerto prima del grande caldo

In effetti, prima di sperimentare l’intenso caldo estivo, dovremo superare un periodo più agitato e caratterizzato da temporali, soprattutto nelle regioni settentrionali d’Italia, mentre nel centro si verificheranno episodi temporaleschi sporadici.

Al contrario, il sud rimarrà per lo più ai margini di questa instabilità atmosferica e godrà spesso di splendide giornate con temperature nella norma.

Meteo, ecco il caldo africano

Ma ecco che arriva il colpo di scena: tutto cambierà verso la fine della prima decade di luglio, precisamente tra l’8 e il 10 luglio. Tutti i principali modelli meteorologici concordano nell’annunciare l’arrivo di una nuova e intensa ondata di caldo proveniente dal Nord Africa, pronta a interessare numerose regioni italiane, soprattutto quelle del centro e del sud.

Questa imminente ondata di caldo porterà con sé temperature elevate e condizioni meteorologiche estreme, mettendo a dura prova le risorse e la resistenza delle regioni coinvolte. Sarà necessario prendere le opportune misure di precauzione per garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini durante questo periodo di clima particolarmente caldo e afoso.

Quanto durerà il caldo africano?

Sono già in atto le prime previsioni su quanto sarà lunga questa seconda ondata di caldo dell’estate 2023. La prima, in verità, ha tenuto smacco la nostra Penisola per circa 5-7 giorni con temperature fino a 37-39 gradi all’estremo sud.

È plausibile ipotizzare che la potente ondata di caldo in arrivo possa essere di breve durata, simile a quanto accaduto con la precedente ondata di calore della scorsa settimana.

Questa non è un’ipotesi senza fondamento, considerando che attualmente persiste un sistema di pressione estremamente dinamico che si è instaurato diversi mesi fa. Tale dinamicità potrebbe comportare un arretramento dell’alta pressione atmosferica e l’arrivo di nuove incursioni di aria fresca proveniente dall’Atlantico.

Tra alti e bassi, dinamicità estrema

Questo scenario potrebbe portare ad una temporanea interruzione del periodo di caldo intenso, con una diminuzione delle temperature e un aumento della variabilità atmosferica. Le masse d’aria fresca provenienti dall’oceano potrebbero mitigare l’afa e offrire un po’ di sollievo alle regioni coinvolte.

Giova ricordare, in ogni caso, che la previsione del clima è complessa e può subire variazioni. Le dinamiche atmosferiche possono evolvere rapidamente e influenzare l’andamento del tempo in maniera imprevedibile

Nel complesso, non possiamo ancora essere certi di quanto a lungo persista questa ondata di caldo, ma l’instabilità dell’impianto barico e la possibilità di incursioni fresche atlantiche suggeriscono che potremmo vedere una temporanea tregua dalla canicola. Resta da vedere come si svilupperanno le condizioni atmosferiche nei prossimi giorni e quali saranno gli effetti sul clima in diverse regioni.

Meteo, altalena termica

Le previsioni dei centri di calcolo internazionali non lasciano molto spazio all’ottimismo: sembra probabile che l‘anticiclone africano tornerà a prendere il controllo. Questo anticiclone potrebbe rivelarsi ancora più intenso rispetto alla fase centrale del mese di giugno, quando le temperature in alcune parti d’Italia hanno raggiunto valori estremamente elevati.

Ricordate quanto abbiamo discusso alcuni giorni fa? Abbiamo sottolineato che per avere un’idea dell’entità delle eventuali ondate di caldo nel mese di luglio, avremmo dovuto osservare le temperature registrate nel Nordafrica, che non lasciavano presagire nulla di buono. Bene, durante la prima settimana di luglio, le temperature in Italia potrebbero di nuovo raggiungere picchi eccezionali, con punte superiori ai 40 °C in diverse località.

Caldo e salute umana

Questa prospettiva è motivo di preoccupazione, poiché l’aumento delle temperature potrebbe comportare serie conseguenze per la salute e il benessere delle persone. Sarà fondamentale assicurarsi di rimanere idratati, cercare rifugi freschi, evitare l’esposizione diretta al sole durante le ore più calde del giorno e prestare attenzione particolare ai gruppi più vulnerabili, come anziani, bambini e individui con problemi di salute preesistenti, diventa essenziale.

Conferme verso il grande caldo? Meteo in dettaglio

Il grande assente sarà ancora una volta l’Anticiclone Africano, ma non commettiamo l’errore di dare per scontato il suo allontanamento definitivo. Senza dubbio, tornerà a farci visita, anche se è difficile prevedere esattamente quando avverrà.

I modelli di previsione suggeriscono sempre più frequentemente una ripresa dell’Anticiclone sub-tropicale che si sposterà verso l’area mediterranea dopo il 6-7 luglio.

Da Ipotesi a certezze meteo?

È importante sottolineare che al momento ci troviamo nel campo delle ipotesi. Questa è una tendenza che deve ancora essere confermata o modificata nei prossimi giorni. Tuttavia, dobbiamo tenere presente che ci troviamo nella stagione estiva e ci avviciniamo ai mesi più caldi dell’anno, luglio e agosto. È inevitabile, quindi, che ci troveremo ad affrontare importanti ondate di calore causate dal rafforzamento dell’alta pressione nord-africana. Queste ondate di calore potrebbero non durare a lungo come accaduto negli anni passati, ma saranno presenti e ci faranno sicuramente sudare.

Anticiclone africano si prende la scena

L’Anticiclone Africano è un’area di alta pressione atmosferica che si forma nell’area del Sahara e si estende verso l’Europa meridionale. Questo sistema atmosferico è noto anche come Anticiclone Subtropicale e può influenzare le condizioni meteorologiche in diverse regioni del Mediterraneo e dell’Europa.

L’Anticiclone Africano è importante perché può causare periodi di caldo intenso e condizioni di tempo stabile. Questo può portare ad un aumento delle temperature, all’afa e a un abbassamento della qualità dell’aria a causa della presenza di polveri sahariane trasportate dall’Anticiclone stesso.

Inoltre, l’Anticiclone Africano può influenzare anche i modelli di precipitazioni. Durante la sua presenza, può determinare una riduzione delle precipitazioni e la formazione di condizioni di siccità in alcune regioni, con possibili conseguenze negative sull’agricoltura, la disponibilità di acqua e l’ecosistema in generale.