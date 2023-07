Avete capito chi è? Oggi ci tiene compagnia in TV: quasi nessuno la riconosce

Riconoscete chi è questa bambina nella foto? Fra le più famose in tv è anche una delle più belle, ma scopriamo chi è questa donna che oggi è protagonista della Tv!

Non avete idea di chi è la bambina in questa foto? Non ci crederete, ma è proprio lei, una delle donne più in gamba e più belle dello spettacolo.

Stiamo parlando di Belen Rodriguez, la bellissima argentina della tv, ma scopriamo tutto sulla showgirl che ha stregato gli italiani!

Chi è? Oggi ci tiene in compagnia in TV

La bellezza non si può nascondere e anche da piccola la splendida Belen Rodriguez era già molto affascinante. Nonostante l’età, anche allora aveva uno sguardo intenso e profondo, capace di leggerti dentro, e di scrutare con quegli occhi ammalianti.

Sin da bambina la showgirl aveva manifestato il suo talento, era vivace e solare, capace di intrattenere i compagni mostrando le sue abilità di intrattenitrice. E oggi è infatti anche una talentosa conduttrice, come dimostrano i numerosi programmi in cui è stata assoluta protagonista.

La Rodriguez è oggi fra le donne più seguite e apprezzate del mondo dello spettacolo e la tv italiana per questo non se l’è fatta scappare, visto che con lei i programmi registrano audience molto alte.

Le tante attività di Belen

Ma Belen Rodriguez non è solo una apprezzata showgirl e una abile conduttrice. La bella argentina, che ormai è in Italia da moltissimi anni, è anche una modella nota e una imprenditrice in gamba. Insomma, una vera donna di successo, che ha conquistato passo dopo passo, e che ha mantenuto negli anni.

Iniziata la carriera come modella, il suo esordio nella tv è avvenuto nel 2008, quando ha preso parte all’Isola dei Famosi. All’epoca la showgirl era fidanzata con il famoso calciatore Marco Borriello, al quale deve parte della sua notorietà all’inizio.

In quel programma la show girl argentina si è classificata al secondo posto e ha riscosso un successo così grande che è stata chiamata per altre trasmissioni e da allora non è più andata via dalla tv italiana.

Ha preso parte nel 2009 a Scherzi a parte, nel 2011 al Festival di Sanremo 2011 insieme a Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis, Colorado e molto altro. La bella argentina ha anche realizzato il sogno di essere al timone de Le Iene come conduttrice, ruolo che ha svolto per due anni.

Il successo negli affari insieme a Cecilia e Jeremias

Come detto prima, la bella Belen è anche una abile imprenditrice e nel tempo è riuscita a mettere in piedi una piccola fortuna. Ha fondato diversi brand, di cui alcuni insieme al fratello Jeremias e alla sorella Cecilia, ottenendo grossi guadagni, proprio come un bravo calciatore, come lei stessa ha confessato in un’intervista di qualche tempo fa.

Basta riflettere un po’ per capire che quanto detto da Belen è vero. Infatti, considerate le trasmissioni a cui ha preso parte, per le quali è ben pagata, i marchi per i quali fa da testimonial e le sue imprese i profitti che ottiene devono essere molto elevati.

Di recente l’argentina ha rivelato che gli affari vanno a gonfie vele, ma anche nella sfera amorosa le cose vanno alla grande. L’aver ripreso la relazione con il suo ex marito, Stefano De Martino, suo compagno storico, ha portato nella sua vita equilibrio e serenità.

L’argentina ha dichiarato di essere molto innamorata di Stefano e insieme trascorrono molto tempo, anche con i loro figli, Santiago e Luna Marì. La piccola, come tutti sanno, è figlia di Belen e Antonino Spinalbese, ma quando sono tutti insieme sono solo la famiglia che si ama.

La show girl ha trascorso alcuni giorni di relax insieme a Stefano e ai bambini, ma da poco è tornata a Milano e sicuramente sta preparando la sua vacanza estiva, organizzata a puntino per vivere questa estate nel relax più totale.