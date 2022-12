Meteo, arriva la pioggia ghiacciata: è allerta in queste regioni italiane

By

L’inverno è arrivato e con esso è arrivato anche il maltempo. Non sempre le condizioni meteo sono favorevoli, spesso si rischia di viaggiare con temporali o pioggerellina che può sembrare innocua, ma che in realtà è tutt’altro. La pioggia ghiacciata per esempio è pericolosissima.

Mentre si è in viaggio per andare al lavoro o all’università si può trovare l’asfalto ghiacciato a causa delle basse temperature e della pioggia che non è acqua e nemmeno neve ma un mix.

In questi casi bisogna guidare con estrema prudenza perché si rischia davvero tantissimo Si tratta di fenomeni insidiosi, particolari e pericolosi che possono mettere a rischio se stessi e gli altri.

Quando si verifica il gelicidio

Il gelicidio si verifica quando la temperatura negli strati bassi dell’atmosfera è sotto zero, mentre negli strati superiori è positiva. Ecco perché in alta quota c’è sempre neve. Piano piano scendendo di quota la temperatura si modifica.

Quando la neve incontra uno strato d’aria con temperatura leggermente più alta, il fiocco si fonde e diventa ghiaccio. Subisce diverse trasformazioni fin quando tocca l’asfalto e ad una determinata temperatura diventa ghiacciata.

Ad ogni modo è molto pericolosa, perché una volta arrivata sull’asfalto crea lastre di ghiaccio scivolose. Ecco perché quando si incontra la pioggia ghiacciata e si è alla guida di un’auto bisogna procedere lentamente e con prudenza.

Dove arriverà questa volta il gelicidio

Nella giornata di venerdì scorso sull’Appennino Ligure, tra Savona e Genova, la strada è diventata ghiacciata a causa della pioggia. Succederà ancora una volta giovedì 15 dicembre con l’arrivo della perturbazione Atlantica che porterà con sé il gelo.

Probabilmente ci saranno altre occasioni simili perché l’inverno è ancora molto lungo. Diversamente da ciò che è accaduto venerdì 9, giovedì 15 il gelo arriverà anche a bassa quota quindi andrà ad interessare molte più zone e non soltanto l’Appennino di Genova e di Savona ma anche quello Emiliano.

La pioggia ghiacciata e la neve arriveranno persino a 300-400 metri, quindi addirittura nella zona della Bassa collina. Per tutti questi motivi si consiglia di fare attenzione e seguire le novità del meteo, informandosi prima, per viaggiare in tranquillità.

Danni e conseguenze del gelicidio

Il gelicidio dà origine a tanti disservizi, per esempio può provocare la caduta di rami anche di grosse dimensioni, la rottura di cavi elettrici, quindi l’interruzione dell’illuminazione pubblica, oppure problemi alle comunicazioni telefoniche.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, può impedire a tutti i treni alimentati da linea elettrica esterna di ricevere l’energia.

Poi non crea meno disagi alla circolazione degli autoveicoli, perché il fondo stradale diventa scivoloso. Nei casi più gravi quindi per esempio per le tempeste di ghiaccio, possono anche cadere alberi interi.

Il fenomeno non va confuso con la grandine, perché la grandine scende quando la temperatura è sopra gli 0°. A volte addirittura l’abbiamo vista scendere in estate, come conseguenza dell’afa. Quando invece la temperatura è di circa 0°, oppure sotto ci si può trovare davanti la pioggia ghiacciata.

Questa ovviamente è di gran lunga più pericolosa e reca molti più disagi.