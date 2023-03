Meteo, altro che Primavera: arriva il colpo di coda dell’inverno in queste regioni

Meteo Italia, altro che Primavera! Torna nuovamente l’inverno, soprattutto in queste regioni. Neve, temporali e freddo non hanno intenzione di lasciare il nostro stivale.

Chi credeva che la Primavera stesse per arrivare dovrà ricredersi. Le condizioni climatiche cambieranno drasticamente nelle prossime ore: arriva il colpo finale di freddo, soprattutto in queste zone dello stivale.

Meteo Italia, i meteorologi avvertono: la primavera è ancora lontana

Marzo è iniziato ormai da qualche settimana ma la Primavera non accenna a fare il suo ingresso. Se tanti italiani credevano che con la fine di un febbraio glaciale e polare le belle temperature stessero per fare il loro arrivo sullo stivale, dovranno purtroppo ricredersi.

I meteorologi non annunciano delle buone novelle. Sembra infatti che il clima pazzerello di marzo sia destinato a fare brutti scherzi alla nostra penisola. Le temperature non vogliono saperne di innalzarsi, il freddo continuerà a persistere così come la neve e anche i violenti temporali, soprattutto in alcune regioni del nostro stivale.

Siamo appena usciti dal ciclone siberiano che ha portato su buona parte dell’Italia tanto freddo, neve a bassa quota e temperature da far battere i denti. Sul versante invece meridionale, da qualche ora il bel tempo è tornato a fare capolino.

Purtroppo però, ci dispiace informarci che questa condizione climatica di tregua non è destinata a durare a lungo. Il colpo di coda dell’inverno torna a farsi sentire. La Primavera è ancora lontana.

Freddo e neve in arrivo: marzo sorprende così queste regioni

Nelle ultime ore, da Nord a Sud, l’Italia ha ricevuto un assaggio di Primavera. Il maltempo ha lasciato il posto, almeno per qualche ora, a temperature miti e giornate soleggiate.

Addirittura, in alcune regioni della nostra penisola, si sono registrati ben 19 gradi, per esempio in Campania, terra del sole per antonomasia, che ha potuto godere di un weekend davvero primaverile se non addirittura caldo.

Purtroppo, la situazione di bel tempo che ha fatto riscaldare il cuore degli italiani non durerà a lungo. I meteorologi non hanno delle buone novelle per noi. Il tempo sta per cambiare. Ecco che cosa succederà nei prossimi giorni.

Dopo la fine di questo weekend primaverile, già da martedì 14 marzo ritorneranno le nubi in cielo oltre che una corrente di aria fredda che attraverserà quasi tutta l’Europa fino ad arrivare sul Mediterraneo.

Si verranno a creare delle zone di convergenza per l’incontro di due blocchi climatici differenti: quello di aria fredda proveniente dall’est e quello di aria mite proveniente dal Nord Africa.

Gli esperti del tempo si aspettano eventi climatici preoccupanti come burrasche e addirittura ancora neve a bassa quota. Questo nuovo ciclone bis colpirà tutta Italia, da Nord a Sud.

A soffrire nuovamente per le basse temperature e il freddo, soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche. A partire invece da metà settimana, il freddo e il maltempo si sposteranno anche al Sud e sul versante Adriatico e Centro Meridionale.

Il brutto tempo non risparmierà nemmeno le Isole, soprattutto la Sicilia, che vedrà cadere in questa settimana davvero tanta pioggia. Nevicherà inoltre in maniera piuttosto abbondante anche sugli Appennini e sulle Alpi dove si attendono oltre 40 cm di neve.

Questa fase di maltempo sarà, secondo gli esperti, probabilmente breve visto che entro 48 ore questo ciclone bis dovrà abbandonare il nostro stivale per fare spazio di nuovo al bel tempo.

Sabato 18 marzo torna l’alta pressione in tutto lo stivale. Lo sappiamo, “marzo è pazzo”, così si dice e come ogni anno, anche nel 2023 non mancherà di riservarci delle sorprese. Il bel tempo ancora per qualche settimana si alternerà con il maltempo.

Non è escluso un ritorno dell’inverno con uno scenario piuttosto preoccupante: clima polare, pioggia e nevicate già a partire dal prossimo weekend e per buona parte delle regioni italiane sta per tornare.

Si parla di un colpo di coda invernale che non sorprende però i meteorologi. Anche negli anni passati infatti, marzo e aprile hanno riservato tante sorprese agli italiani. Il clima rigido, alternato al caldo non primaverile ma addirittura estivo, hanno tenuto in bilico l’Italia e il 2023 non sembra voler fare una eccezione.

Sicuramente, per le prossime settimane il maltempo con neve e freddo tornerà a farsi sentire. Aprile invece dovrebbe mostrarsi già più caldo e mite secondo le previsioni degli esperti.

Tuttavia il tempo cambia velocemente e lo scenario climatico potrebbe mutare di colpo. Nel frattempo, il Sud si è svegliato oggi con un sole splendente e temperature piuttosto alte. Il Nord invece, con qualche nuvola di troppo.

Già a partire dal primo pomeriggio, le temperature torneranno ad essere nuovamente rigide. Questo mese, avvertono gli esperti, sarà così: una alternanza continua tra freddo e giornate primaverili ma per parlare di caldo e primavera bisognerà attendere ancora un po’.