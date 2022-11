Meta: piano di licenziamenti in arrivo

Secondo il Wall Street Journal l’azienda Meta starebbe studiando migliaia di licenziamenti, previsto l’annuncio per il prossimo mercoledì.

Meta, la società che ormai controlla Facebook, è allo studio di un piano di licenziamenti massiccio, e a lanciare la notizia è stato il Wall Street Journal. Secondo quanto riportato dal giornale sarebbe un licenziamento di massa che interesserebbe migliaia di dipendenti, mercoledì è previsto l’annuncio ufficiale da parte dell’azienda.

Meta: la nuova società di Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg lo scorso anno ha scelto di riunire tutti i suoi prodotti sotto un’unica azienda chiamata per l’appunto Meta Platforms Inc., conosciuta più semplicemente come Meta, o Metaverso, ed è una multinazionale che controlla non solo Facebook ma anche Oculus, Messenger, WhatsApp e Instagram ossia tutti i prodotti acquisiti o creati da Mark Zuckerberg.

La nascita di questa nuova multinazionale, avvenuta il 28/01/2021, si prefigge lo scopo di portare avanti i progetti legati alla realtà virtuale, metaverso, condivisa e tridimensionale in cui si può prendere parte avendo un avatar.

L’obiettivo sarebbe quello di aiutare le persone a connettersi con maggiore facilità, di permettere a tutti di poter fare ogni tipologia di esperienza, permettendo anche alle aziende di entrarne a far parte e di trovare nuove strade per raggiungere il successo.

Una realtà futura che è stata già abbracciata da molti, sono diversi ad oggi le aziende che si stanno aprendo al mondo della realtà virtuale con la creazione di mondi virtuali in cui vivere esperienze di ogni genere.

Come ad esempio Animal Concert che già da marzo 2022 ha permesso a moltissime persone di prendere parte a concerti sfruttando il metaverso e la realtà virtuale.

Con la creazione di questa nuova multinazionale, Meta, c’è stato un rebranding che ha coinvolto tutte le aziende incluse in essa e ha previsto la creazione di un nuovo logo che va a riprendere il simbolo dell’infinito.

Ad un anno dalla nascita però sembra che qualcosa sia pronto a cambiare nuovamente, e in questo caso a farne le spese saranno direttamente i dipendenti dell’azienda Meta.

Pronti migliaia di licenziamenti nell’azienda Meta

A settembre 2022 all’interno di Meta lavoravano circa 87 mila persone. Ora secondo il Wall Street Journal fonti vicine all’azienda avrebbero fatto trapelare la notizia, che l’azienda Meta è allo studio di un piano di licenziamento molto amplio che andrebbe a coinvolgere migliaia di dipendenti.

L’annuncio è previsto per il prossimo mercoledì. Ciò che è certo al momento è che i funzionari di tutta la società hanno invitato i dipendenti a cancellare tutti i viaggi non essenziali già a partire da questa settimana.

Per sapere se le motivazioni, che hanno spinto a questa decisione, siano realmente quelle di un licenziamento di massa non ci resta altro che aspettare l’annuncio previsto per mercoledì.

Se così fosse però, Meta, non sarebbe l’unica azienda ad aver intrapreso questo cammino. Di fatti anche Twitter si è vista coinvolta da un licenziamento di massa dopo l’acquisizione avvenuta a favore di Elon Musk. Nell’azienda di Twitter sono a rischio un dipendente su due, con la previsione di licenziamento di circa 3700 dipendenti.