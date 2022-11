Aumento pensioni di dicembre, chi si trova +455€ sul cedolino INPS

455 euro in più sul cedolino INPS che sta per arrivare nelle tasche di questi pensionati in particolare.

Il discorso delle pensioni è sempre molto caldo, per questo motivo ogni novità deve essere presa nella maniera più corretta. Cercando di comprendere tutto quello che accadrà nel prossimi mesi, grazie al Governo Meloni, per ora concentriamoci sul mese di dicembre ricco di aumenti e bonus per i pensionati. In particolare, un certo gruppo di pensionati avranno la possibilità di ricevere un cospicuo aumento: scopriamo insieme di chi si tratta e di quanto sarà questo aumento?

Pensioni 2023, ci sono delle novità?

Le pensioni 2023 hanno ancora un bel punto interrogativo e tutti i pensionati – o prossimi tali – cercano di capire quale sarà il loro destino. In particolare, il Governo Meloni ha pensato di studiare dei nuovi strumenti al fine di poter aiutare i pensionati e far vivere loro degnamente.

Si è parlato dell’aumento delle pensioni minime, poi di una serie di agevolazioni e strumenti per tutti coloro che vogliono lasciare prima il lavoro con soglie di contributi versati differenti. Insomma, una vera rivoluzione del sistema pensionistico che impatta sulla gestione ancora da mettere in quadro.

Per una determinata categoria di pensionati, c’è una novità interessante che porta all’aumento del cedolino per dicembre 2022. Come chiudere l’anno in bellezza?

Cedolino di dicembre INPS: per questi pensionati +455 euro

C’è una determinata categoria di pensionati che potrà godere di un aumento sostanzioso, per un mese di dicembre all’insegna dei pagamenti di vario tipo. Una buonissima boccata di ossigeno per tutti i pensionati che si ritrovano a dover pagare ogni tipo di utenza nel mese dedicato ai regali e alle vacanze.

Andiamo nel concreto? I pensionati che percepiscono la pensione di invalidità, questo mese di dicembre si trovano con in mano non pochi aumenti che accumulati possono far arrivare l’assegno a +455 euro.

Si dovrà quindi calcolare:

L’invalidità di dicembre

Il bonus 150 euro una tantum

La tredicesima

La percentuale di rivalutazione anticipata

Ovviamente si tratta dell’assegno classico che tutti i pensionati invalidi ricevono a fine mese, in aggiunta delle tredicesima che è una mensilità aggiuntiva di dicembre. Poi a tutto questo si aggiunge il bonus 150 euro una tantum che arriverà a coloro che presentano un reddito inferiore a 20.000 euro.

Non manca la rivalutazione al 2% e il conguaglio dello 0,2% come anticipo: questo è stato anticipato al mese di dicembre al fine di poter dare un aiuto a tutti i pensionati. Una idea da parte del Governo sicuramente ottima e apprezzata.

Questo vuol dire che chi percepisce una pensione di invalidità potrà arrivare a ricevere un importo maggiore di 455,00 alla pensione classica. Riepilogando: si aggiunge non solo la tredicesima ma anche il bonus 150 euro (per gli aventi diritto) oltre che la rivalutazione e il conguaglio in anticipo sul mese di dicembre.