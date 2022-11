By

Meta: Mark Zuckeberg ha predisposto il licenziamento di 11 mila dipendenti. Anche in Italia 22 di questi rischiano il posto.

Meta, proprietario di Facebook, WhatsApp, Instagram e Oculus VR, sta licenziando il 13% della sua forza lavoro, per un totale di circa 11.000 dipendenti. Ciò accade dopo che la società ha investito 15 miliardi di dollari per il metaverso. Anche in Italia rischiano il posto 22 dipendenti.

Meta, licenziamenti di massa: a rischio anche 22 posti in Italia

Mark Zuckerberg ha inviato un messaggio ai suoi dipendenti con tono contrito di aver avviato il processo mediante il quale si manderanno a casa più di 11 mila dipendenti della propria azienda.

Spiegando perché crede che ciò debba accadere, Zuckerberg dà la colpa al Covid che ha indotto le persone a trascorrere maggiore tempo sui social durante i lockdown. Il CEO, infatti, sottolinea che molti credevano che sarebbe stata un’escalation dopo la pandemia, pertanto era bene investire di più in questa direzione.

“Purtroppo“, dice Zuckerberg, ciò non è successo. Quindi, fa riferimento al periodo di recessione economica, nonché alla perdita di investitori sul piano pubblicitario, nonché alla concorrenza, che avrebbero, nei fatti, contribuito ad ottenere entrate inferiori rispetto alle previsioni. E, dopo aver fatto un’analisi della situazione, afferma di assumersi le responsabilità del caso.

A rischio, in questa situazione, anche 22 posti di lavoro in Italia: una situazione che ha già portato i sindacati sul piede di guerra. In Italia, sono 130 i dipendenti di Meta, il cui portavoce, Luca Colombo, ha riferito che lavorerà con i sindacati, al fine di avviare una consultazione collettiva.

Ciò che il CEO non dice

Quello che Zuckerberg non menziona affatto è che la società ha avuto delle mancanze a causa degli investimenti su Reality Labs, il disastroso progetto di metaverso che nemmeno gli sviluppatori dell’azienda vogliono usare.

L’obiettivo del metaverso è creare una sorta di spazio VR online in cui le persone dovrebbero spendere tempo e denaro, ma che finora non si è dimostrato affatto popolare o di successo, nonostante si sono spesi 15 miliardi di dollari per portarlo avanti

Il personale licenziato riceverà 16 settimane di retribuzione base, più due settimane di retribuzione extra per ogni anno di lavoro, più tutto il resto del tempo libero retribuito. Loro e le loro famiglie riceveranno anche un’assicurazione sanitaria per sei mesi, tre mesi di sostegno alla carriera e, di vitale importanza, sostegno all’immigrazione. I dipendenti oltreoceano riceveranno un sostegno simile.

Meta, inoltre, annuncia anche alcuni tagli radicali. Sarà introdotta la condivisione della scrivania per il personale che lavora principalmente da casa, gli immobili vengono venduti e c’è un blocco delle assunzioni fino al primo trimestre del prossimo anno.

“Questo è un momento triste“, dice Zuckerberg, riconoscendo che anche coloro che rimarranno dovranno preoccuparsi del loro futuro. Di fronte al licenziamento del 13% del suo personale, il fondatore di Facebook aggiunge: “Credo che oggi siamo profondamente sottovalutati come azienda“, riferendosi forse al fatto che le azioni della società sono scese al 30% rispetto all’inizio del 2022.