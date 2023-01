Messina Denaro: un figlio segreto ed un’amante? Proseguono le indagini

Tante, ancora, le informazioni da raccogliere su Matteo Messina Denaro, il super boss catturato a Palermo lo scorso 16 gennaio. La necessità di ricostruire i suoi 30 anni di latitanza quanto più possibile, si intrecciano anche a sue storie personali.

Stando alle ultimissime indagini effettuate, ci sarebbe anche un figlio segreto che è vissuto con il boss in uno dei suoi covi.

Messina Denaro ha un figlio segreto?

Una vita mascherata dietro tantissime false identità, ultima quella di Andrea Bonafede, che forse non era la sola. Matteo Messina Denaro, il superboss catturato lo scorso 16 gennaio, ha avuto molto da nascondere in questi 30 anni di latitanza, per non farsi trovare.

Una vita nell’ombra, ma non lontano da quelle che erano le sue origini. E questo lo dimostrano i vari covi che sono stati trovati proprio a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Ciò che gli investigatori stanno cercando di capire è cos’abbia fatto e, soprattutto, come a nascondersi per tutti questi anni. chi l’ha coperto? Chi ha “donato lui” tante identità per confondersi fra la gente comune senza mai esser notato da nessuno?

Cosa ha fatto in questi anni, vissuti passando anche da covo in covo? Tante sono le risposte che servono agli inquirenti. Tra le tante cose scoperte, grazie anche a ciò che è stato ritrovato nei suoi covi, l’ultima è quella che Messina Denaro avesse anche un figlio segreto, oltre all’unica figlia legittima e riconosciuta.

Il ragazzo avrebbe vissuto anche con il boss in uno dei suoi covi, così come anche un’amante. Anche lei avrebbe vissuto con il boss per un certo periodo di tempo in uno dei covi. È quanto sta emergendo dalle ultime perquisizioni che le Forze dell’ordine, per ordine della Magistratura, stanno portando avanti, e anche nel setacciare i suoi covi che sono stati ritrovati.

E’ vissuto con lui e l’amante nel covo

Stando alle indiscrezioni di indagine, sarebbero stati ritrovati degli abiti femminili nei covi. Sembrerebbe, quindi, che abbia convissuto con una donna e, stando sempre alle indagini, il boss negli ultimi 4 anni, sarebbe rimasto proprio a Campobello di Mazara. In questi covi, l’ipotesi è che abbia vissuto con questo figlio segreto e anche con l’amante.

Come dicevamo, in uno di questi covi, il boss è possibile che abbia vissuto con questo figlio segreto, di cui si parla a partire dal 2005, grazie alle intercettazioni che la Polizia riuscì a portare avanti in una conversazione dove si faceva un esplicito riferimento a questo ragazzo. Un figlio tenuto nascosto come fosse un tesoro che ha fatto cambiare le relazioni all’interno della famiglia del superboss.

Poche le certezze, però, ancora su questo figlio segreto, perché tali sono le informazioni. Si sa che è nato fra la fine del 2004 e gli inizi del 2005, in un luogo compreso fra Campobello, Castelvetrano e Partanna. Gli investigatori stanno, ora, spulciano nelle intercettazioni fra i familiari del boss che ne hanno parlato più di una volta di questo “figlio segreto”.

Anche una donna è stata presente negli ultimi mesi di latitanza di Messina Denaro. Nella casa di via San Giovanni, dove la Polizia è giunta grazie ad una segnalazione, pare che lì sia stata notata più volte una misteriosa donna. Non è ancora chiaro se sia lei, effettivamente, l’ultima amante del superboss.