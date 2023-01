L’ultimo saluto ad Antonella Fragiello, l’ex finalista di Miss Italia uccisa da un male incurabile

Lo stesso male che ha ucciso la giovane miss, aveva colpito anche la madre, morta qualche anno fa.

Questa mattina, nella parrocchia di San Tommaso, nel quartiere napoletano di San Pietro a Patierno, una folla commossa di parenti e amici ha dato l’ultimo saluto ad Antonella. Negli ultimi giorni le condizioni della 37enne si erano aggravate, tanto da rendere necessario il ricovero in ospedale. L’ultimo post dell’ex miss risale al 15 gennaio scorso, quando Antonella ha dedicato parole commoventi e piene d’amore al marito, con cui era convolata a nozze lo scorso agosto.

L’ultimo saluto ad Antonella Fragiello

Ha combattuto come una leonessa, ma il male che l’aveva colpita è stato più forte di lei, e così, in una fredda domenica di gennaio, se n’è andata Antonella Fragiello, 37 anni, un sorriso dolcissimo e un passato da modella. Questa mattina, nella parrocchia di San Tommaso a Casoria, Napoli, amici e parenti hanno dato l’ultimo saluto ad Antonella, uccisa da un male terribile. A stroncarla un tumore alle ovaie, lo stesso male che qualche anno fa era aveva strappato alla vita anche a sua madre.

Una settimana fa Antonella era stata ricoverata in ospedale, per l’aggravarsi della malattia, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

L’ultimo post su Facebook

Nel suo ultimo post sui social, risalente al 15 gennaio scorso, Antonella aveva scritto una commovente dedica d’amore per il marito Carlo Silvestro, con cui era convolata a nozze nell’agosto dello scorso anno.

“Non c’è minuto della giornata a cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso” si legge nella dedica della 37enne.

Nel 2004 Antonella era arrivata tra le 100 finaliste di Miss Italia. Una grande soddisfazione per lei, che aveva proseguito con la carriera da modella. Descritta da tutti come una persona buona e generosa, nelle ultime ore la sua pagina social è un susseguirsi di messaggi in suo ricordo.

“L’amore dato non torna a posto, resta in giro e rende il Cielo immenso. Chi ha conosciuto lo splendore della tua aura saprà ritrovarti ogni giorno. Sarai un fiore, sarai un battito d’ali o un soffio di vento caldo, oggi hai scelto di essere pioggia. Buona luce Antonella”

si legge in uno dei tanti post in suo ricordo.