Messina, bombola esplode durante i preparativi pasquali: famiglia ustionata

A Tortorici, in provincia di Messina, una bombola del gas è esplosa all’interno della cucina di un’abitazione, mentre una famiglia stava cucinando i dolci per Pasqua. Cinque le persone rimaste ustionate, tra cui due ragazzini di 12 e 15 anni.

L’esplosione è avvenuta in un’abitazione di contrada Ilombati, zona di montagna situata a Tortorici. Attualmente sono ricoverati all’ospedale due donne di 66 e 42 anni e i rispettivi figli e nipoti di 12 e 15 anni. Il marito della 42enne ha riportato, invece, solo ustioni lievi alle mani.

La bombola scoppiata in una casa in provincia di Messina

In una casetta di montagna, situata in provincia di Messina, precisamente in Contrada Ilombati a Tortorici, è esplosa una bombola del gas. L’esplosione ha causato gravi ustioni a una famiglia che stava cucinando per il pranzo pasquale.

A far esplodere la bombola è stata una fuga di gas, proveniente dal fornello o dalla bombola stessa. La miccia è stata una stufa elettrica che si trovava all’interno dell’ambiente.

L’incidente ha cusato ustioni gravi a quattro dei cinque presenti. Una donna di 66 anni e il nipote di 15 sono stati trasportati al Centro grandi ustionati del Cannizzaro di Catania. Mentre una 42enne insieme al figlio 12enne sono stati trasferiti al Policlinico Giaccone di Palermo.

Il marito della donna, invece, ha fortunatamente riportato delle lievi ustioni alle mani, le quale gli sono state curate all’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Attualmente i carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello stanno indagando sulla vicenda, coordinati dalla procura di Patti. L’abitazione è attualmente sotto sequestro.

Come reagire dinanzi ad una fuga di gas

Gli incidenti domestici causati da fughe di gas sono elementi molto comuni nella vita di tutti i giorni. Le fughe di gas non vanno sottovalutate, in quando possono comportare gravi danni a cose o persone.

Per questo, quando si avverte un odore persistente di gas è sempre necessario cercre di capire la fonte da cui proviene.

In natura, il gas è inodore, quello che si avverte normalmente e che viene associato all’alla puzza di gas, è un odore che viene aggiunto artificialmente per evitare incidenti domestici.

Esporsi per un periodo prolungato ad un’ipotetica fuga di gas può comportare problemi alla salute, in quanto quando il gas entra nel sangue impedisce il normale assorbimento di ossigeno. Causando così nausea e perdita di coscienza.

Inoltre le fughe di gas sono una problematica per la sicurezza di un’abitazione perché possono portare ad esplosioni.

Per questo, se si avverte odore di gas per un periodo di tempo prolungato è necessario in primo luogo aprire le finestre. Controllare inoltre se i fornelli o un’eventuale stufa siano spenti e in caso, spegnere la bombola o l’impianto di gas. Se l’odore persiste è necessario chiamare un tecnico abilitato.