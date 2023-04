Cacao nella Moka, perché ci stanno provando in tanti: cosa accadrebbe se lo facessi

Il cacao nella moka, ma anche il caffè, possono dare vita ad una bevanda buonissima pronta a cambiare le abitudini di tutti al mattino.

Può sembrare assurdo, ma la bevanda che viene fuori da questa preparazione è qualcosa di stupefacente.

C’è chi ha già provato e chi invece rimane sulle sue e non sa proprio se cedere alla curiosità oppure no. Il consiglio è fare un tentativo perché dopo avere assaggiato questa bevanda buonissima, nessuno riuscirà più a farne a meno.

La tazza di caffè al mattino non manca mai: l’alternativa è il cacao nella moka

La mattina la tazza del caffè è fondamentale più o meno per tutti. C’è chi senza berne anche soltanto quando cucchiaino, non riesce a svegliarsi e a cominciare la giornata. Poi c’è chi ama il caffè zuccherato e chi preferisce berlo amaro, chi lo beve freddo e chi caldo, chi schiumato, chi shakerato.

In qualsiasi modo e in qualsiasi modalità, il caffè rimane comunque il must della colazione italiana e non solo. In America per esempio la giornata non inizia se non si prepara un buon caffè lunghissimo da sorseggiare mangiando delle uova strapazzate e del bacon.

Cacao nella moka, come iniziare una giornata al meglio

Da adesso in poi però i bevitori di caffè di tutto il mondo, potrebbero cambiare idea o abitudini radicalmente. Perché a quanto pare c’è un altro ingrediente, che nelle nostre cucine non manca mai, che può dare un risultato incredibilmente buono, in maniera del tutto inaspettata.

Stiamo parlando della polvere di cacao che può essere messa nella moka al posto del caffè o insieme al caffè, per gustare una bevanda fantastica, ricca di proprietà benefiche che ci dà la giusta carica energetica la mattina.

Caffè e cacao insieme danno vita ad una bevanda buonissima

Ecco come si può combinare il caffè con il cacao senza difficoltà e senza spendere chissà quanti soldi per una buona colazione.

Per iniziare al meglio la giornata di lavoro, di scuola o altro, si mettono insieme due cucchiaini di cacao e sei cucchiaini di caffè. Quindi si mescolano le polveri e poi si mettono nella moka senza schiacciare con il cucchiaino.

Ovviamente prima di tutto si riempie la base con l’acqua come si fa quando si prepara il caffè normale, poi si mette il filtro con dentro il mix e si accende il fuoco. Il caffè con il cacao bevuto ancora caldo sarà la bevanda più buona mai assaggiata prima.

Come preparare una versione calorica del classico caffè

Una versione più calorica, ma molto più deliziosa, prevede l’utilizzo della panna. Servono mezzo cucchiaio di cacao, 3 cucchiaini di zucchero a velo, mezzo di cannella, 50ml di panna liquida, quattro tazzine di caffè e infine 50 g di cioccolato fondente.

Si prepara il caffè con la macchinetta, si mettono insieme lo zucchero a velo e la panna dentro un recipiente. Si lasciano riposare in frigo per 10 minuti. Poi si monta la panna cn la frusta elettrica e si scioglie il cioccolato fondente.

Si aggiungono le due tazzine di caffè a metà panna montata e cannella. Si mescola ancora una volta con la frusta il tutto, poi si aggiunge la panna rimasta da parte. A questo punto la crema sarà pronta da gustare.

La bevanda che viene fuori non è adatta soltanto alla colazione ma anche alla merenda e perché no anche ai più piccoli, perché il caffè non è concentrato e non fa male alla loro salute.