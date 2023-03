Messenger torna finalmente nell’app di Facebook su Android e iOS

Dopo nove anni di assenza, Messenger tornerà presto all’applicazione Facebook, secondo l’ultima dichiarazione di Meta.

La chat di Messenger sarà reintegrata all’app di Facebook, sia su iOS che su Android. Pertanto, gli utenti non si troveranno nell’incresciosa situazione di installare due diverse applicazioni per inviare messaggi ai propri amici sul social network.

Messenger sarà integrato nuovamente all’app Facebook

Meta ha annunciato ufficialmente che sta conducendo un test per reintegrare Messenger nell’app di Facebook. Se ricordate, Facebook e Messenger sono stati separati, per la prima volta nel 2014.

Il CEO Mark Zuckerberg – all’epoca – affermava che impostare Messenger come app divisa dal feed donava agli utenti “un’esperienza migliore“.

Tuttavia, dopo quasi dieci anni di separazione, Meta sembra voler riconsiderare la sua decisione: ora, infatti, vorrebbe riunire Messenger e Facebook in una sola applicazione.

Come sapete bene, al momento, per consultare il feed delle notizie e per messaggiare coi propri contatti, è necessario scaricare due applicazioni separate. Riunendo le due app, dunque, si avrà nuovamente a disposizione l’esperienza integrata come un tempo.

L’unione delle due app avverrà a breve

Come spiegato dalla stessa società, si stanno conducendo dei test al fine di riunire le due app e capire come funziona il meccanismo di ricezione dei messaggi a così tanti anni di distanza dal cambiamento effettuato da Zuckerbergl come spiegato da Tom Alison di Facebook.

L’obiettivo, dunque è quello di permettere persone di condividere contenuti e connettersi alla propria rete di contatti in maniera facile e agevole.

Come spiega il dipendente di Meta, solo una piccola parte degli utenti ha già accesso alle proprie conversazioni direttamente nell’app di Facebook. Meta – probabilmente – testerà la funzionalità per diverse settimane prima di distribuirla più ampiamente a tutti gli utenti, per assicurarsi che nessun bug interferisca con il ritorno dell’app nelle vesti di un tempo.

Ad ogni modo, una volta implementata per tutti gli utenti, questa funzione consentirà soprattutto agli internauti di non dover più scaricare due applicazioni se vogliono seguire le notizie dei propri amici mentre chattano con questi ultimi.

Ricordiamo – inoltre – che è possibile inviare messaggi su Instagram direttamente da Messenger, ma non sappiamo se questa funzionalità sarà disponibile non appena Messenger sarà integrato a Facebook.

Questo non solo lascerà spazio all’archiviazione degli smartphone, ma potrebbe anche aumentare le prestazioni dei dispositivi, compresa la loro autonomia.

Da qualche anno Facebook, infatti, è stato accusato di scaricare di nascosto le batterie dei telefoni, quindi limitare il numero di app installate potrebbe essere una buona soluzione.