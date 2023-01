Mescola sale e ammorbidente: ciò che esce fuori ti stupirà in men che non si dica

By

Non tutti sanno che utilizzando questi due elementi essenziali, si può ottenere qualcosa di veramente unico. Da provare subito.



Mescolando sale e ammorbidente si può ottenere qualcosa di incredibile e conosciuto da pochi. Ecco ciò che bisogna sapere a tal proposito per ottenere qualcosa di davvero incredibile.

Il contenitore decorativo: procedimento

Come è stato accennato poco fa, grazie all’utilizzo di due ingredienti si può ottenere qualcosa di davvero sorprendente. Ma prima di arrivare a dirvi cosa esattamente, bisognerà pazientare ancora un po’, perché prima ci occuperemo della creazione di un contenitore decorativo che è indispensabile ai fini di quello che vi stiamo raccontando.

Come creare questo contenitore?

Ciò che vi servirà si basa esattamente su cose che tutti solitamente abbiamo nelle nostre case. Pertanto si parla di oggetti che sono pure facilmente reperibili in ambito casalingo, senza dover uscire per andare ad acquistarli.

A tal proposito bisogna primariamente sapere che occorre preparare tutto quello di cui si ha necessità per iniziare. Dunque prendete una bottiglia, un taglierino e le forbici, in modo tale da poter cominciare con la procedura.

Il recipiente deve essere idoneo per potervi versare la soluzione liquida finale, perchè proprio di questo si tratta.

In questo caso potreste orientarvi verso una bottiglia di plastica chiusa con l’apposito tappo. La bottiglia perfetta da usare a tale scopo è una del formato da mezzo litro, in quanto si andrà a utilizzare precisamente il fondo della bottiglia.

Una volta trovato il contenitore giusto, bisognerà procurarsi un pennarello. Quest’ultimo è necessario per andare a segnare sulla base della bottiglia, il punto che servirà per l’utilizzo.

Quindi iniziando dai piccoli segni disegnati sul fondo, si andranno a tracciare due linee parallele verso l’alto, mentre sulla base si segnerà sempre col pennarello tutto intorno alla bottiglia, per capire il punto che risulta indispensabile andare poi a tagliare.

La linea segnata sulla circonferenza del fondo servirà per delineare non solo le due linee parallele effettuate all’inizio e rivolte verso l’alto, ma anche altre due linee disegnate allo stesso modo, stavolta sul retro e partendo sempre dalla linea di circonferenza delineata sul fondo della bottiglia.

Questi disegni svolti sulla bottiglia servono per poterla trasformare in una sorta di cesto.

Come rendere il contenitore adatto alla soluzione?

Questo genere d’operazione vedrete che è davvero utile non solo per poter realizzare il liquido utile per profumare gli ambienti che vi sarà versato all’interno, ma anche perché così il contenitore ottenuto mediante la bottiglia potrà essere usato anche come oggetto decorativo della vostra casa.

La prima incisione da fare sul disegno composto sulla bottiglia tramite il pennarello, si può ottenere più facilmente attraverso un taglierino.

Solo dopo aver fatto ciò si potrà continuare a tagliare lungo tutte le linee servendosi delle classiche forbici.

Questo è un passaggio da effettuare partendo con le forbici dalla linea tratteggiata sul fondo, per poi risalire lungo le parallele eseguite in alto sia sul fronte che sul retro della bottiglia di plastica.

È stata ideata questa forma proprio per il duplice scopo di contenere il profumatore per ambienti in un contenitore originale e bello da vedere.

Per ottenere un contenitore deliziosamente decorativo, vi basterà incollare le due estremità tagliate sulla parte superiore, per realizzare così un cestino decorativo per la vostra casa.

Mentre la base si può decorare a seconda delle proprie preferenze personali. Un esempio potrebbe essere quello di decorarla utilizzando una striscia di pizzo cartacea, incollata intorno al fondo del cestino.

Questo tipo di ornamento volendo si può usare pure per decorare il manico del cestino. Un altro esempio ornamentale potrebbe essere un bel fiocco a fantasia posto al centro del manico.

Insomma come vedere poche cose ma un bel grande risultato.

Ammorbidente e sale: procedimento e consigli

A questo punto vi starete chiedendo a cosa serva questo contenitore: come accennato servirà a contenere una soluzione liquida che preparete voi stessi e che vi servirà per profumare gli ambienti e in modo del tutto naturale, cosa molto importante.

Come sappiamo far affidamento a deodoranti che acquistiamo presso vari negozi può essere controproducente, poichè a lungo andare posso anche rivelarsi tossici oltre che dispendiosi.

Ma con il fai da te si può ovviare a questo.

Ecco che il vostro oggetto decorativo vi servirà per contenere qualcosa di davvero potente che possiamo creare con le nostre mani e con l’aiuto di pochissimi ingredienti. Di che ingredienti parliamo? Del sale e dall’ammorbidente.

Grazie all’unione di questi due otterrete un aroma mai creato prima. Ma andiamo per gradi e prendiamo il nostro sale grosso. Il primo passo da fare è quello di andare a riempire quanto basta il cestino ottenuto dal precedente lavoro, con il sale grosso.

Successivamente basterà aggiungere 3 cucchiai colmi di alcool, lasciandolo assorbire bene dal sale man mano che si versa.

Come ultima cosa dovrete aggiungere 3 cucchiai dell’ammorbidente con la profumazione che preferite.

Una volta fatto tutto questo, avrete realizzato un profumatissimo e duraturo deodorante da utilizzare in ogni ambiente della vostra abitazione, contenuto in un graziosissimo cestino fatto con le vostre mani.

Come si è potuto ben notare ciò che vi serve si basa esattamente su cose che tutti solitamente hanno nelle proprie case.

Con piccoli accorgimenti potete ottenere tutto questo: un bel contenitore creato da voi e un deodorante fatto in casa del tutto naturale e di cui non potrete più fare a meno.

Ricordiamo che il contenitore oltre che contenere, appunto, la soluzione liquida, potrà essere utilizzato come oggetto decorativo per la casa.