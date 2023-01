“Camilla cacciata da palazzo”, scoop da casa reale: cosa avrebbe scoperto Re Carlo

Camilla Parker, guai in vista per la regina consorte. La moglie del Re Carlo, cacciata da palazzo reale. Ecco lo scoop da Buckingham Palace che sconvolge tutti.

Re Carlo esausto. Dopo i problemi con Harry, ora ci si mette anche Camilla. Ecco che cosa avrebbe scoperto il nuovo sovrano d’Inghilterra: la regina consorte è nei guai.

Problemi in vista per Re Carlo

Sono settimane davvero delicate, queste, per la corona inglese e per il suo principale rappresentante, Re Carlo. Il nuovo sovrano d’Inghilterra si trova a combattere su più fronti con problemi e pensieri che affollano la sua mente.

Gli ultimi giorni, poi, sono stati davvero drammatici per il figlio della Regina Elisabetta che è stato attaccato, insieme agli altri membri della Royal Family, da Harry e Meghan, con il documentario prima e con il libro autobiografico del rampollo inglese poi.

“Spare”, il manoscritto voluto ardentemente dal secondogenito di Lady Diana, ha sconvolto il mondo raccontando dei dissidi e dei numerosi segreti tra due fratelli, Harry e William e dei rapporti complicati tra il monarca e il suo secondogenito.

Ora però le preoccupazioni di Carlo non dipendono solo dal Principe dai rossi capelli ma da un’altra persona, sua moglie, ovvero Camilla. Che cosa ha combinato la regina consorte? Questa volta la Parker ha fatto perdere davvero le staffe al sovrano: proprio lei cacciata da palazzo reale.

Camilla Parker cacciata da palazzo reale

Arriva lo scoop dal Regno Unito che lascia senza parole: Camilla Parker cacciata da palazzo reale. Che cosa ha scoperto Re Carlo di così grave da aver preso una decisione tanto drastica?

A lanciare l’indiscrezione è un autorevole settimanale tedesco, il Das Neue, che parla di asti e contrasti tra marito e moglie. Sappiamo che Camilla ha spesso dato filo da torcere al marito pure negli anni passati.

Ricordate per esempio le accuse di alcolismo che avevano mandato in crisi il monarca? Ebbene, anche questa volta c’entra lo stesso problema solo che ha a che fare con qualcosa di più serio: la megalomania della nuova regina consorte.

Secondo quanto affermato da questo magazine tedesco, la nuova monarca avrebbe chiesto l’autorizzazione al Sovrano di allestire un’intera ala di Buckingham Palace a centro di disintossicazione.

Di fronte al no di Carlo, la Queen avrebbe allora chiesto l’apertura, sempre a palazzo reale, di una biblioteca, di una sala di danza e di una palestra, tutte richieste queste che il monarca non ha voluto né potuto esaurire.

Anzi, le pretese di Camilla hanno davvero fatto infuriare Re Carlo che, esasperato, avrebbe chiesto alla consorte di allontanarsi per un po’ da palazzo reale. Ecco dunque che Camilla sarebbe stata invitata a lasciare Buckingham fino a quando la sua megalomania non si sarà ridotta.

Questo non ci voleva. Una fonte vicina a palazzo reale dice che Re Carlo è davvero stressato oltremodo e che l’incoronazione di sua moglie, questa volta, è a rischio. E’ un periodo delicato per il nuovo monarca inglese che si ritrova a dover fare i conti con problemi sia a casa che fuori le mura di Buckingham Palace.

Oltreoceano infatti, suo figlio Harry con il suo libro, “Spare”, sta sparando a zero su di lui e sul resto della Royal Family. A casa invece, Camilla e le sue manie di grandezza nel Regno Unito, non facilitano al sovrano la situazione.

Secondo molti, prima o poi Charles esploderà e allora saranno guai per tutti. Che fine farà nel frattempo Camilla? Molti credono che la ex Duchessa di Cornovaglia per un po’ si ritirerà in una delle tante tenute reali, almeno il tempo che Carlo possa sbollire la sua rabbia che a quanto pare è davvero ad altissimi livelli.

Questa volta la regina consorte ha davvero esagerato e se non si rimette in riga, il marito potrebbe decidere di annullare la cerimonia di incoronazione della consorte, prevista a maggio 2023.