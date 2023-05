Mengoni si prepara all’Eurovision 2023 provando la sua Due vite

By

Marco Mengoni dopo aver vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Due vite, si prepara all’Eurovision, l’importante contest in programma a Liverpool dal 9 al 13 maggio. Alla kermesse, sarà presente anche Mahmood per cantare ‘Imagine’ di John Lennon.

Per il vincitore del Festival di Sanremo sono giornate intense prima dell’importante contest della canzone a livello europeo, pubblicando sul suo profilo Twitter un momento durante le prove di Due vite.

Marco Mengoni e le prove a Liverpool

È quasi tutto pronto per l’Eurovision 2023 a Liverpool, l’importante festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano. Marco Mengoni è già arrivato nella città dei Beatles. Per il vincitore del Festival di Sanremo sono giornate intense di prove prima della sua esibizione della versione riarrangiata di ‘Due vite’, che ha portato al Teatro dell’Ariston.

A rappresentare l’Italia, oltre a Mengoni ci sarà anche Mahmood, il quale si esibirà con Imagine di John Lennon. Il cantante di Due vite, sul palco di Liverpool è già salito due volte per provare il brano che lo ha consacrato vincitore dell’ultima edizione del festival della canzone italiana.

Conto alla rovescia per Eurovision 2023

Manca veramente poco per l’Eurovision 2023. Quest’anno dal 9 al 13 maggio la sede scelta è Liverpool che è già entrata nel vivo della kermesse, ospitando tutti i cantanti in gara che a rotazione stanno già provando in vista della diretta.

Mengoni quest’anno rappresenterà l’Italia. Lui ha già provato per la seconda volta e si è presentato in Arena con un vestito riccamente decorato, con la colorazione che dal bianco tende verso al nero dall’alto in basso. Oltre a lui ci sarà anche Mahmood, il quale si esibirà con Imagine di John Lennon.

In totale sono 37 le nazioni che calcheranno il palco dell’Eurovision. L’importante kermesse oltre a essere trasmessa su Rai 1 e Rai 2 sarà in onda anche su Rai play e Rai play sound. Tutti gli appuntamenti previsti tra il 9 e il 13 maggio saranno presentati e commentati dalla coppia Mara Maionchi e Gabriele Corsi.