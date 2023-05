Meloni ha commentato la vittoria del centrodestra alle amministrative

Giorgia Meloni è intervenuta tramite i suoi canali social per celebrare la vittoria del centrodestra alle elezioni amministrative.

Il centrodestra stravince ai ballottaggi, mentre solo Vicenza va al centrosinistra. Nel tardo pomeriggio di oggi, Giorgia Meloni è intervenuta tramite il suo profilo ufficiale Twitter, con un breve video, nel quale ha celebrato la vittoria alle elezioni amministrative del centrodestra complimentandosi con tutti i nuovi sindaci: “Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento e la sua forza. A tutti i sindaci i miei auguri di buon lavoro“. Matteo Salvini, frecciata alla leader del Pd: “Non c’è che dire, un ottimo effetto Schlein”.

Giorgia Meloni celebra la vittoria delle amministrative: “Non ci sono più le roccaforti”

Solo Vicenza al centrosinistra dei 7 capoluoghi tornati al voto. Il totale dei 34 comuni al ballottaggio premia ancora la destra, che celebra la vittoria con Giorgia Meloni intervenuta su Twitter.

“Il centrodestra vince queste elezioni conferma il suo consenso con gli italiani, il suo radicamento e la sua forza. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare la loro fiducia e che hanno premiato il nostro governo, le nostre proposte e le nostra concretezza”.

Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento e la sua forza.

A tutti i sindaci i miei auguri di buon lavoro. pic.twitter.com/yMHTlFQN9d — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 29, 2023

La premier entusiasta per aver strappato alla sinistra città importanti come Ancona, poi gli auguri ai nuovi sindaci: “Abbiamo ottenuto qualche vittoria che potrebbe definirsi storica, come ad Ancona, a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti e che i cittadini sanno fare le loro scelte valutando i programmi e le persone. Un risultato ci incoraggia ad andare avanti e a fare meglio. Voglio fare i miei auguri di buon lavoro a tutti i sindaci che sono stati eletti. Il governo lo troverete sempre al vostro fianco”.

Matteo Salvini: “Un ottimo effetto Schlein”

Se per quanto riguarda Giorgia Meloni siamo di fronte a una palese metamorfosi, dal punto di vista della comunicazione – come si nota benissimo dagli ultimi video pubblicati -, Matteo Salvini tira dritto per la sua strada alla vecchia maniera. Il leader del Carroccio infatti, nel messaggio celebrativo della vittoria, non ha perso l’occasione per sbeffeggiare i rivali. Dopo aver ricordato le roboanti vittorie leghiste, aver sottolineato la vittoria ad Ancona, essersi detto fiducioso per i risultati in Sicilia, il Capitano conclude il suo messaggio con una frecciata al veleno alla nuova segretaria del Partito Democratico: “Non c’è che dire: un ottimo effetto Schlein“.

La vittoria del centrodestra alle elezioni amministrative

Nei capoluoghi in effetti non c’è stata storia al secondo turno. I ballottaggi hanno visto infatti la sola vittoria del centrosinistra a Vicenza, strappata alla destra, mentre sono confermati i comuni di Sondrio, Treviso, Imperia al primo turno, con Massa, Pisa e Siena ai ballottaggi. Confermati per il centrosinistra al primo turno invece Brescia e Teramo, oltre al capoluogo veneto. A Terni invece vince con le liste civiche Stefano Bendecchi.

Intanto anche la Sicilia tende a destra, con il candidato del centrodestra di Catania – città a cui la premier in primis ha detto di tenere particolarmente – Trantino attualmente in largo vantaggio secondo gli exit poll, tra il 62% e il 66%.

Il portavoce di Europa Verde commenta la vittoria del centrodestra – attesa – come un’occasione per l’opposizione per riflette. L’appello è a Giuseppe Conte ed Elly Schlein: “Penso che Elly Schlein e Conte dovrebbero cominciare a riflettere sul fatto che questa parcellizzazione non fa bene al Paese e non fa bene fare l’opposizione in questa maniera”. Angelo Bonelli, ai giornalisti a Montecitorio, ha detto inoltre che il Paese ha estremo bisogno di una opposizione in grado di proporre.

Anche la leader dei dem ha parlato di sconfitta netta, con le città che hanno scelto ancora le destre.