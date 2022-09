Meghan Markle una furia, dopo anni salta fuori tutto: in ballo ci sono 20 milioni

Per Meghan Markle è il momento della resa dei conti e non ha più alcuna intenzione di stare zitta, dopo anni che subisce in silenzio. Una confessione netta che salta fuori adesso, con parole che hanno il valore di 20milioni.

Meghan Markle è arrivata nella vita dei Reali inglesi in maniera inaspettata e per Harry è stato un colpo di fulmine. La loro relazione ha subito conquistato i sudditi, ma il modo di pensare dell’ex attrice non è piaciuto molto ai Reali. Il protocollo da seguire è severo, tanto che lo stesso Harry ha sovvertito le regole facendo disperare la Regina Elisabetta.Oggi, dopo un matrimonio e due figli, la Duchessa non resta indietro e ha deciso di sbottare dopo anni al fine che tutti sappiano la verità.

Meghan Markle e l’incendio nella stanza del piccolo Archie

Meghan – moglie del Principe Harry – ha cambiato totalmente le regole e ha deciso di vivere la sua storia diversamente dalle altre Duchesse. Mamma di due splendidi bambini, lei e Harry hanno trovato una dimensione completamente diversa da quella che i Reali avevano predisposto per loro dopo l’unione.

Tra le tantissime attività è uscito il podcast Archetypes che farà tremare il palazzo reale per ben 12 puntate. Tra le tantissime cose che sono state raccontate durante la prima puntata, con ospite l’amica Serena Williams, Meghan ha parlato dell’episodio accaduto durante il suo viaggio in Sudafrica quando era ancora al servizio della Regina Elisabetta.

La Duchessa ha raccontato di quando un incendio è scoppiato alla nursery dove era presente suo figlio Archie. Il palazzo reale ha minimizzato questa vicenda, mentre lei ha preferito raccontare la verità.

Sul tabloid inglese Express si è letto che un addetto della sicurezza sudafricano ha confermato la versione di Meghan. La Duchessa ha rivelato che si è precipitata dentro la casa non appena giunta la notizia. Sembra che lei e Harry stessero lasciando la residenza con la scorta, quando l’auto è immediatamente tornata indietro.

Il cambio di programma è stato voluto da Meghan– secondo le fonti e il racconto sul Podcast – quando ha ricevuto la chiamata della Governante che le ha mostrato la stufa bruciata dopo essersi surriscaldata, vedendo il fumo dopo aver sentito uno strano odore.

La guardia di sicurezza ha affermato che nulla nella casa ha subito dei danni, se non la plastica dell’elettrodomestico. La Duchessa ha preferito raccontare la verità tramite il suo PodCast proprio perché nessuno potesse tagliare o censurare i racconti, come già accaduto in passato.

Meghan Markle e la confessione da 20 milioni di dollari

La Duchessa ha quindi dato il via ad una serie di confessioni e racconti, per far vedere di come abbia intenzione di andare avanti e non indietro. Ha rilasciato una intervista al magazine The Cut facendo chiarezza in merito alla serie Netflix che la vede protagonista con il marito.

Secondo quanto si legge, questo sarebbe un reality dove viene svelata interamente la vita a palazzo: tutte vicende che ad oggi sono top secret. Meghan ha dichiarato che quella è una parte importante della sua vita che non ha potuto condividere mai con nessuno, ed ora è il momento che le persone sappiano.

Cosa vuol dire? Harry e Meghan vogliono raccontare una storia senza censure, senza essere giudicati e soprattutto senza dire mezze verità riprendendo il controllo della propria immagine.

Secondo i vari rumors, la serie Netflix potrebbe uscire in concomitanza con The Crown 5. La somma in gioco è di 20milioni di euro, ed è già sulla bocca di tutti.

Ovviamente, l’autobiografia di Harry non uscirà in autunno al fine di non eclissare il progetto della serie televisiva. Entrambe le confessioni faranno tremare Palazzo Reale?