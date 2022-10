Meghan Markle, spunta la bimba ‘segreta’: la sorella spiffera tutto | Harry una furia

By

Meghan Markle, spunta fuori la figlia segreta della duchessa. La sorella di lei spiffera il segreto: Harry è furioso, la mamma dei suoi figli non la passerà liscia.

Matrimonio in dirittura di arrivo per i duchi del Sussex? Meghan Markle l’ha fatta grossa. La figlia segreta di lei esce allo scoperto. Che delusione per il principe.

Meghan Markle, la bimba di cui nessuno era a conoscenza

La duchessa del Sussex torna nuovamente al centro del gossip. Moglie del principe Harry dal 2018, la ex attrice ha sempre i riflettori puntati sulla sua vita privata. Come potrebbe essere altrimenti se combina un guaio dopo l’altro e fa si che i mass media siano sempre ina allerta, ogni giorno, per scoprire tutto su di lei?

Ora però ne ha combinata un’altra delle sue. Ciò che è successo mette a rischio il suo matrimonio con il rampollo inglese: spunta la figlia segreta che compromette la relazione con Harry.

Meghan Markle è una donna dal carattere particolare, complicato, così la descrivono le persone a lei vicine e addirittura il suo entourage privato. Eppure, almeno agli occhi del pubblico, la duchessa del Sussex sembra una delle persone più semplici e tranquille del mondo, quasi una benedizione per Harry che è cresciuto in una famiglia così complicata.

Ma non tutto ciò che è oro luccica e il rampollo inglese lo sta apprendendo a sue spese. Ecco che cosa sta accadendo nella sua famiglia che rischia ora di sgretolarsi.

Spunta la figlia segreta della Markle: la sorella di lei svela tutto

Meghan Markle avrebbe una figlia segreta e il principe Harry lo avrebbe scoperto solo ora. La duchessa del Sussex ha tutti gli occhi su di sé per questo nuovo gossip che promette di far tremare il suo matrimonio e di porre probabilmente fine a une delle unioni più complesse e chiacchierati del Royal world.

Perché è venuta fuori questa notizia? Ci sono delle conferme a riguardo? Gossip docet. Scopriamo insieme cosa sta succedendo. Come sappiamo, dal 2018 Meghan Markle è moglie del principe Harry. La coppia ha due splendidi figli, Archie che è il primogenito, e Lilibet, la più piccolina.

Qualche tempo fa si era già parlato di una figlia nascosta della Markle, tale Natale Ivy, che alla fine si è rivelata essere solo la figlia della sua migliore amica Jessica Mulroney. Tutto insomma era nient’altro che una bolla di sapone scoppiata all’improvviso facendo tornare alla realtà.

Ma lo scoop che emerge adesso promette di essere davvero scandaloso: la Markle avrebbe davvero una figlia segreta, affidata a tale Joe Giuliano, un ex compagno della duchessa del Sussex.

I due si conobbero ai tempo dell’università e addirittura si parla di nozze segrete celebrate ma poi annullate. L’americana sarebbe rimasta incinta ma avrebbe dato in affido la bambina. In un’immagine che ha fatto il giro del mondo, vediamo proprio l’ex di Meghan, Joe Giuliano, con in braccio una bimba mulatta che sembra simile proprio alla Markle.

Dov’è la verità? Nessuno si è voluto esporre, per ora, su questa situazione che è delicata e spinosa, eccetto la sorellastra della duchessa, Samantha, che sfila la corona e fa delle osservazioni interessanti.

Con lei non è mai andata particolarmente d’accordo. Samantha si espone affermando che Meghan ha imbrogliato tutti e soprattutto suo marito che davvero non conosce sua moglie dopo quattro anni.

Ancora, dice che l’americana ha allontanato Harry dalla sua famiglia e che prima o poi ne pagherà le conseguenze. Se il principe decidesse di portarla in tribunale per i segreti che potrebbe scoprire, Meghan si ritroverebbe davvero con l’acqua alla gola.

Insomma, il mistero continua e si infittisce sempre più. Intanto si dice che il principe Harry, al corrente ora di questi scoop, sia davvero furioso con la sua consorte.