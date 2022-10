Bruciatori del gas incrostati, fornelli puliti e lucenti con questo ingrediente

Esiste un ingrediente che rende puliti e lucenti i nostri bruciatori del gas. Ecco di quale si tratta.

Uno degli atti che più facciamo durante la nostra giornata è quello di cucinare e c’è chi lo fa per necessità e chi per diletto e quindi si ritrova a dover accendere il fornello del gas per più volte al giorno.

Il consumo di cibo è svariato e ci sono alcuni ingredienti che tendono a cuocersi prima rispetto ad altri anche per via delle varie metodologie di cotture che nel corso degli anni si sono sperimentate.

Bruciatori del gas: ecco l’ingrediente per renderli lucidi

Ci sono però alcuni cibi che con le alte temperature tendono a fuoriuscire dalle nostre pentole e molte volte, specie durante la cottura di alimenti contenenti amido come il riso oppure il farro ci si può ritrovare con l’acqua di cottura sui fornelli.

Lo stesso accade quando prepariamo dolci o se siamo un po’ pasticcioni in cucina o anche cuocendo qualcosa di molto semplice dato che c’è quasi sempre qualcosa che tende ad andare ad insediarsi tra i fornelli del gas.

Inoltre lo stesso bruciatore del gas, avendo la fiamma con alte temperature tende col tempo ad annerirsi e giorno dopo giorno si va a formare una patina nera e pertanto è sempre consigliata una pulizia giornaliera di questi aggeggi.

Questo perché anche se non ce ne accorgiamo, alcuni cibi tendono a depositarsi su di esso e con l’andare del tempo la performance del nostro bruciatore diminuisce fino ad avere una fiamma flebile e quindi raddoppiando il tempo di cottura.

Pertanto bisogna sempre lavare i bruciatori del gas anche se a volte non è mai abbastanza ma esiste un ingrediente che riesce a levare anche lo sporco più insidioso e tutte le incrostazioni che si possono formare su questi bruciatori.

Come procedere

Stiamo parlando del sapone giallo. Si tratta di un sapone che andava molto in voga ai tempi delle nostre nonne e adesso sta tornando di moda ed è un sapone a base di acqua con olio di cocco e glicerina.

Oltre ad essere biodegradabile ed ecologico emana un aroma gradevole e molto delicato ed ha un potere sgrassante assai più efficace di altri saponi e può essere utilizzato anche per il nostro bucato.

Per lavare i nostri bruciatori del gas va utilizzato assieme a dell’acqua calda e dell’aceto bianco, in modo che si possa creare una soluzione che eliminerà una volta per tutte le incrostazioni e renderà lucido il nostro piano cottura.

Una volta grattugiato 1/4 di barra di sapone giallo questo va aggiunto in un contenitore di acqua calda precedentemente portata in ebollizione e fatto sciogliere completamente per poi aggiungervi l’aceto bianco e riportare il tutto nuovamente in ebollizione per circa 20 minuti.

Una volta raffreddato il composto prendere una spugna o un panno e passare il tutto sui bruciatori strofinando per bene e lasciare riposare il composto su di essi per un tempo di circa 3 o 5 minuti.

Dopodiché sciacquare con abbondante acqua per far si che i rimasugli del composto e di eventuali pezzi di sapone giallo non sciolti perfettamente vengano rimossi e asciugare con un panno asciutto.

In questo modo tutte le incrostazioni verranno via e per garantire una buona efficacia e tenerli sempre splendenti è consigliabile ripetere l’operazione almeno una volta ogni quindici giorni.

Vedrete che avrete i vostri fornelli torneranno lucidi come nuovi e la potenza della fiamma del bruciatore sarà molto efficace con un colore vivo e risparmierete tempo di ebollizione e risparmierete qualche soldo bolletta dato anche il periodo in cui il prezzo dell’energia è aumentato e quindi si cercano sempre metodi per far si di risparmiare sull’utilizzo di luce e gas.