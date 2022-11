Meghan Markle, prima del principe Harry c’è stato un famoso italiano | FOTO

Civettuola Meghan Markle, infatti prima di convolare a nozze con il Principe Harry è stata con questo bellissimo italiano molto noto.

Sappiamo bene che i gusti di Meghan Markle siano particolarmente apprezzati alla platea femminile, infatti ha sposato uno degli uomini considerati essere tra i più affascinanti in assoluto. Ma prima di Harry, Meghan è stata sposata per un periodo di tempo ed è stata insieme ad un noto italiano bellissimo. Sapete di chi stiamo parlando? Resterete senza parole.

Meghan Markle, da attrice e moglie del Principe Harry

Meghan Markle era una attrice americana di successo, grazie al suo ruolo in Suites – serie TV che raccontava la storia di avvocati affermati e con sete di potere. Nel momento in cui la sua carriera come attrice e blogger stava decollando, un appuntamento al buio ha cambiato per sempre la sua vita e visione d’insieme.

A quell’appuntamento al buio si è presentato il Principe Harry e tra i due è stato un vero colpo di fulmine. Inutile raccontare i dettagli, sappiamo bene che il secondogenito di Diana non ha più lasciato la bella americana e che lei ha deciso di lasciare la sua carriera per lui.

Si sono sposati e hanno avuto due bellissimi bambini, tanto che Harry ha deciso poi di lasciare l’Inghilterra e trasferirsi a Los Angeles con la sua famiglia lontano da tutto e da tutti. Questa è una storia che tutti conosciamo: ma facciamo un piccolo passo indietro, perché prima di Harry c’è stato un fidanzato italiano bellissimo e famosissimo.

Chi è l’ex fidanzato italiano di Meghan Markle

Meghan Markle, secondo i media, era pazza per lo chef stellato italiano Cory Vitiello che vive e lavora a Toronto. L’ha conquistata per la gola e lui sarebbe l’ex italiano di cui tutti stanno parlando.

Si dice che siano stati insieme per due anni e sarebbe stato lui a lanciarla nell’alta società, conoscendo persone di vario genere e vicine al Principe Harry. Meghan e Cory sono rimasti ottimi amici e spesso lei torna a trovare lui e la sua famiglia.

Oggi Vitiello è uno chef italiano affermato, padre meraviglioso e il marito perfetto che molte donne vorrebbero avere. Lui non ha mai rilasciato interviste ed è sempre rimasto un passo indietro, proprio per non dare adito ai media di scrivere qualcosa di particolarmente scomodo.

Oggi Cory è un papà molto felice e il primo figlio lo ha avuto in concomitanza con la nascita del piccolo Archie.